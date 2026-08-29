సర్పై అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల గడువు పొడిగించండి : సీఈసీకి రేవంత్ రెడ్డి లేఖ
కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్కుమార్కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లేఖ - ఎస్ఐఆర్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుందని తెలిపిన సీఎం - ఓటర్ల పరిశీలనలో అనేక లోపాలు ఉన్నాయని ఆరోపణ
Published : August 29, 2026 at 4:14 PM IST
CM Revanth Letter To CEC : సర్పై అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల గడువు పొడిగించాలని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. అక్టోబర్ 19తో గడువు ముగుస్తున్నందున మరో 4 వారాలు పెంచాలన్న సీఎం, సమీప భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఎన్నికలు లేనందున గడువు పెంచాలని కోరారు. ఈ మేరకు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు రేవంత్ రెడ్డి లేఖ రాశారు.
4 వారాల గడువు ఇవ్వాలి : ఎస్ఐఆర్కు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుందని తెలిపిన రేవంత్ రెడ్డి, ఓటర్ల పరిశీలనలో అనేక లోపాలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. ఇళ్లు మారితే నోటీసు ఇవ్వకుండా ఓట్లు తొలగించవద్దని కోరారు. గ్రామ, వార్డు సభల్లో ముసాయిదా ఓటరు జాబితా చదివించాలని, కనీసం రెండు సార్లు గ్రామ, వార్డు సభల్లో ఓటరు జాబితా చదివించాలని, నోటీసులకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు 4 వారాల గడువు ఇవ్వాలని సూచించారు.
అదనపు ఈఆర్వోలను నియమించాలి : పట్టణాల్లో పోలింగ్ బూత్ల వారీగా హెల్ప్డెస్క్లు ఏర్పాటు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. మండల స్థాయి అధికారులు ఇచ్చే డాక్యుమెంట్నూ ఆమోదించాలని, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అదనపు ఈఆర్వోలను నియమించాలని లేఖలో పేర్కొన్నారు.