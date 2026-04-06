ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయానికి త్వరలోనే శంకుస్థాపన చేస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఆదిలాబాద్ జిల్లాను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - త్వరలోనే ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు శంకుస్థాపన చేస్తామని వెల్లడి - బాసర ఆలయ అభివృద్ధికి రూ.220 కోట్ల మంజూరు చేసినట్లు పేర్కొన్న సీఎం
Published : April 6, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 7:46 PM IST
CM Revanth Reddy on Adilabad Dist Development : గత ప్రభుత్వం తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్టును పక్కనపెట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు తీవ్ర అన్యాయం చేసిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కాంగ్రెస్ సర్కారు తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్టును నిర్మించి జిల్లాలో గోదావరి నీళ్లు పారిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కు త్వరలోనే శంకుస్థాపన చేస్తామని వెల్లడించారు. ఈ జిల్లాను పారిశ్రామికంగా, పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు. త్వరలోనే ఆదిలాబాద్కు యూనివర్సిటీ మంజూరు చేసి శంకుస్థాపన చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. బాసర నుంచి భద్రాచలం వరకు గోదావరి తీరంలో ఉన్నటువంటి ఆలయాలన్నింటిని అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రకటించారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కతో కలిసి శంకుస్థాపన చేసిన రేవంత్ రెడ్డి పిప్పిరిలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ప్రసంగించారు.
వారు రాజకీయ ప్రత్యర్థులే తప్ప శత్రువులు కాదు : ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు అమాయకులే కాదు, నిరంకుశత్వంపై పోరాడినటువంటి వీరులు, కుమురంభీం లాంటి ఆదివాసీ వీరులు నిజాం నిరంకుశత్వంపై పోరాటం చేశారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్వాకు ఆధునిక విద్య, వైద్యం లాంటి సదుపాయాలు ఇంకా దక్కలేదని వివరించారు. ఎన్నో ఒత్తిళ్లు, బెదిరింపులు తట్టుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పోరాడారని సీఎం తెలిపారు.
ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలను శత్రువులుగా చూసే ప్రభుత్వం తమది కాదని వివరించారు. గతంలో సీఎం వస్తుంటే ప్రతిపక్ష నేతలను అరెస్టులు, గృహనిర్బంధాలు చేశారని గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు లేకపోయినప్పటికీ, అన్ని నియోజకవర్గాలకు నిధులు ఇస్తున్నామని చెప్పారు. అభివృద్ధి పనుల కార్యక్రమానికి విపక్ష ఎమ్మెల్యేలను కూడా పిలిచామన్నారు. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ నేతలు తమకు రాజకీయ ప్రత్యర్థులు మాత్రమే తప్ప శత్రువులు కాదని తెలిపారు.
"జూన్ రెండో తేదీలోగా ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి శిలాఫలకం వేసే బాధ్యతను మేమంతా తీసుకుంటాం. ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగానే కాకుండా, ఒక పారిశ్రామిక కేంద్రంగా మారుస్తాం. ఆదిలాబాద్ ప్రాంతంలో వేలాది ఎకరాల్లో దేశంలోనే అతిపెద్ద పారిశ్రామికవాడను మంజూరు చేసి ఇక్కడ ఉండే ఆదివాసీ బిడ్డలకు, చదువుకున్న యువకులకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు ఇప్పించేందుకు కృషిచేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన భూసేకరణ ప్రక్రియ వేగంగా సాగుతోంది. ఆదిలాబాద్కు యూనివర్సిటీ ఇవ్వడమే కాకుండా, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి త్వరలోనే నేను వస్తా" -రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
మండలాలు, జిల్లాల హద్దులు మార్చేది అప్పుడే : 2029 వరకు జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాల హద్దులు మార్చవద్దని కేంద్రం చెప్పిందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కేంద్రం ఆంక్షలు ఎత్తివేయగానే ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు హద్దులు మారుస్తామని వెల్లడించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం ఇప్పటికే రూ.5,400 కోట్లను పేదల ఖాతాల్లో జమచేశామన్న ఆయన సన్నబియ్యంతో పేదల కడుపు నింపాలనే ఆలోచన గత పాలకులకు వచ్చిందా? అని ప్రశ్నించారు. రేషన్కార్డుదారులకు సన్నబియ్యం ఇస్తున్న రాష్ట్రం దేశంలో మరొకటి లేదని అన్నారు. యువత మత్తుబాట వదిలి మైదానాల బాట పట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. ఆదాయం పెంచాలి, పేదలకు పంచాలి అనే ఆశయంతో తమ ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. బాసర ఆలయం అభివృద్ధికి రూ.220 కోట్లు మంజూరు చేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశంలోనే గొప్ప సరస్వతి ఆలయంగా బాసరను అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. గూడెం సత్యనారాయణ ఆలయాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు.
ఆదిలాబాద్ను అగ్రగామిగా నిల్పుతాం : విద్యా, ఉద్యోగ, ఉపాధి కల్పనలో ఆదిలాబాద్ను అగ్రగామిగా నిలుపుతామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద పారిశ్రామిక వాడని ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు. అంతకుముందు ఆదిలాబాద్ జిల్లా బజార్హత్నూర్ మండలంలో పర్యటించి పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. గిరిజన జిల్లాగా పేరొందిన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి విమానాశ్రం సౌకర్యాన్ని కల్పించి పర్యాటకంగానే కాకుండా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. తుమ్మిడిహట్టి వద్ద ప్రాజెక్టును నిర్మించి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గోదావరిలో నీళ్లు పారిస్తామన్నారు. గూడెం సత్యనారాయణస్వామి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని సీఎం అన్నారు.
