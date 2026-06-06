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ఎవరెంత ఏడ్చినా ఆర్‌ఆర్ఆర్‌ ఆగదు, అభివృద్ధి ఆగదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

సమీకృత పండ్ల మార్కెట్‌ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - కోహెడలో 239 ఎకరాల్లో పండ్ల మార్కెట్‌ నిర్మిస్తున్న ప్రభుత్వం - ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో సమీకృత మార్కెట్‌ నిర్మిస్తున్న ప్రభుత్వం

CM REVANTH REDDY VISITS KOHEDA
CM REVANTH REDDY VISITS KOHEDA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 8:42 PM IST

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CM Revanth Laid Foundation Stone for koheda Fruit Market : కారు పూర్తిగా చెడిపోయి కార్ఖానాలో ఉందని రేవంత్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్ని చేసినా చెడిపోయిన ఆ కారు ఇక పనికిరాదని బీఆర్ఎస్​ను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. కోహెడలో సమీకృత మార్కెట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ సబ్‌రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ఆయన ప్రసంగించారు.

అంతర్జాతీయ గుర్తింపు ఖాయం : ఒకప్పుడు నగరానికి సరపడా కాయగూరలు, పాలు రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి వచ్చేవని, ఓఆర్​ఆర్, విమానాశ్రయం వచ్చాక ఇక్కడ స్థిరాస్తి వ్యాపారం పెరిగిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఫలితంగా రంగారెడ్డి జిల్లాలో వ్యవసాయం కుంటుపడిందని చెప్పారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ పండ్ల మార్కెట్ నిర్మిస్తామని తాను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు హామీ ఇచ్చానన్న రేవంత్ రెడ్డి పండ్లు, కూరగాయలు అన్నీ లభించేలా కోహెడా మార్కెట్​ను నిర్మిస్తున్నామన్నారు. ఈ మార్కెట్ మనకు అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు తీసుకొస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

రైతులు కేవలం వరి, జొన్నలు, పత్తి, మిర్చి పంటలే పండిస్తున్నారన్న సీఎం పరిమితంగా సాగు చేయడం వల్లే కూరగాయల ధరలు పెరిగిపోతున్నాయన్నారు. కాలుష్యం వెదజల్లే ఫార్మాసిటీని వద్దని, ఫ్యూచర్​సిటీని నిర్మిస్తున్నామన్నారు. మహానగరాన్ని నిర్మించి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 500 కంపెనీలు తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. తాము అభివృద్ధి చేస్తుంటే, మేం రాగానే ఫ్యూచర్ సిటీ రద్దు చేస్తామని బీఆర్ఎస్​ చెబుతోందని రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.

ఎవరెంతా ఏడ్చినా ఆర్​ఆర్​ఆర్​, అభివృద్ధి ఆగదు : రిజిస్ట్రేషన్‌ ఆఫీసుల్లో దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. తాగేందుకు నీళ్లు ఉండవు, నిలబడే చోటు లేదని వివరించారు. అలాంటి వాటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకునే అన్ని వసతులతో కూడిన ఇంటిగ్రేటెడ్ రిజిస్ట్రార్‌ ఆఫీసులు నిర్మిస్తున్నామన్నారు. అంతర్జాతీయ సదుపాయాలు కల్పించుకుంటేనే అంతర్జాతీయ నగరం అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎవరెంత ఏడ్చినా ఆర్​ఆర్​ఆర్, అభివృద్ధి ఆగదని స్పష్టం చేశారు. వ్యవసాయం దండగ కాదు పండగ అని నిరూపిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. వరి వేస్తే ఉరే అని చెప్పే రోజులు ఇవి కావన్నారు. రైతులకు వరిపై క్వింటాల్​కు రూ.500 బోనస్​ ఇస్తున్నామని రేవంత్ రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. కాళేశ్వరం కూలేశ్వరం అయినా దేశంలోనే అత్యధిక వరి పండిస్తున్నామని వివరించారు. రైతులు ఏవిధంగా వడ్లు పండించినా అవి కాళేశ్వరం నీళ్లతోనే అని దుష్ప్రచారం చేశారని రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.

"67,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసి యువత ఆకాంక్షలు నెరవేర్చాం. బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు దశాబ్దంలోనే శతాబ్దానికి సరిపడా విధ్వంసం చేశారు. ఫామ్‌హౌస్‌లో ఉన్న కేడీతోనైనా దిల్లీలో ఉన్న మోదీతోనైనా కొట్లాడతా. నేను పదవి నుంచి దిగిపోవాలని కిషన్‌రెడ్డి అంటున్నారు. తెలంగాణలో పండిన ధాన్యాన్ని కొనలేని మోదీ పదవి దిగిపోవాలి. మోదీ దిగిపోయి రాహుల్‌గాంధీ ప్రధాని అయితే మనకు నిధులు వస్తాయి. రాహుల్‌గాంధీని ప్రధానిగా చేస్తే మన మెట్రో రైలుకు, ఆర్​ఆర్​ఆర్​కు నిధులు వస్తాయి"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో కోహెడ మార్కెట్ : హైదరాబాద్​ నగర శివారు ప్రాంతం కోహెడలో అంతర్జాతీయ సమీకృత ఫ్రూట్ మార్కెట్​ కొలువు దీరబోతోంది. ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యతా ప్రమాణాలతో సాంకేతిక హంగులతో కూడిన మార్కెట్​ నిర్మాణానికి, ఇంటిగ్రేటెడ్ సబ్​రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ శంకుస్థాపన చేశారు. కోహెడలో 239 ఎకరాల్లో పండ్ల మార్కెట్​ను ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో మొత్తం 3387.35 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో సర్కారు నిర్మిస్తోంది.

కోహెడ మార్గంలో నిలిచిన రాకపోకలు : మరోవైపు సీఎం పర్యటన దృష్ట్యా పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించడంతో కొహెడ- హయత్​నగర్ మార్గంలో భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. సంఘీ నుంచి ఓఆర్​ఆర్ సర్వీస్ రోడ్డులో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. పోలీసులు వాహనాలను నిలిపివేయడంతో ద్విచక్రవాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

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CM REVANTH REDDY VISITS KOHEDA
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కోహెడలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన
CM REVANTH FIRES ON KCR
CM REVANTH REDDY VISITS KOHEDA

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