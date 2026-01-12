ETV Bharat / state

దివ్యాంగులను పెళ్లి చేసుకుంటే ఆర్థిక సాయం చేస్తాం : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

బాల భరోసా పథకాన్ని ప్రారంభించిన రేవంత్‌ రెడ్డి - రూ. 50 కోట్లతో దివ్యాంగులకు పరికరాలు అందించామని వెల్లడి - దివ్యాంగులను దివ్యాంగులు పెళ్లి చేసుకుంటే రూ.2 లక్షల ఆర్థిక సాయం చేస్తామని హామీ

CM Revanth Reddy Launches Bala Bharosa Scheme
CM Revanth Reddy Launches Bala Bharosa Scheme (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 3:13 PM IST

CM Revanth Reddy Launches Bala Bharosa Scheme : దివ్యాంగులకు మానవీయకోణంలో సహకారం అందిస్తున్నామన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి రూ. 50 కోట్లతో దివ్యాంగులకు పరికరాలు అందించామని తెలిపారు. ప్రజాభవన్​లో బాల భరోసా పథకాన్ని ప్రారంభించారు. కుటుంబసభ్యులను ఆదరించినట్లు దివ్యాంగులను చూస్తున్నామని, ప్రభుత్వం వారి కోసం ఉందని చెప్పడానికే ఈ కార్యక్రమమే ఉదాహరణ అని అన్నారు. దివ్యాంగులను దివ్యాంగులు పెళ్లి చేసుకుంటే రూ.2 లక్షల ఆర్థిక సాయం చేస్తామని, దివ్యాంగులను ఇతరులు పెళ్లి చేసుకున్నా ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో దివ్యాంగులకు సముచిత స్థానం ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. క్రీడల్లో రాణించిన దివ్యాంగులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని, ప్రభుత్వం కల్పించే అవకాశాలను ఉపయోగించుకుని దివ్యాంగులు ఎదగాలని తెలిపారు. ఈ ప్రాంతంలో దివ్యాంగులకు స్ఫూర్తి జైపాల్‌రెడ్డి అని అన్నారు.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో 10 నుంచి 15 శాతం కోత విధిస్తాం : ట్రాన్స్‌జెండర్స్‌కు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇస్తున్నామని సీఎం గుర్తు చేశారు. కార్పొరేషన్‌లో కోఆప్షన్ సభ్యులుగా ట్రాన్స్‌ జెండర్‌ని నామినేట్‌ చేయాలని, మున్సిపాలిటీల్లో కోఆప్షన్ సభ్యులుగా ట్రాన్స్‌ జెండర్‌ని నామినేట్ చేయాలని కోరారు. ట్రాన్స్‌ జెండర్ సమస్యలను వాళ్లే చెప్పుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని, ప్రణామ్‌ కార్యక్రమంతో వృద్ధులను ఆదుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని తెలిపారు. తల్లిదండ్రును నిర్లక్ష్యం చేసే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో 10 నుంచి 15 శాతం కోత విధిస్తామని స్పష్టం చేశారు. బడ్జెట్ సమావేశాల్లో బిల్లు తీసుకొస్తున్నామని అన్నారు. తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసేవారిని మనమే దారిలోకి తీసుకురావాలని పిలుపునిచ్చారు. తల్లిదండ్రులపై బాధ్యత లేనివారికి సమాజంపై ఏం బాధ్యత ఉంటుందని ప్రశ్నించారు.

ప్రభుత్వానికి ధర్మగంట ఉంటుంది - ఎవరు కొట్టినా వింటాం : రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతిఒక్కరికీ వైద్యం అందించాలనేదే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్న రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సమాజం స్వేచ్ఛను, సమాజిక న్యాయం, సమాన అవకాశాన్ని కోరుకుంటుందని అన్నారు. 100 ఏళ్ల తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కులగణన జరిగిందని గుర్తు చేశారు. కులాల జనాభా ఆధారంగా నిధులు కేటాయించాలని, తమ ఒత్తిడితోనే కేంద్రం కులగణన చేస్తుందని తెలిపారు. ఈ ప్రభుత్వానికి ధర్మగంట ఉంటుందని, ఎవరు కొట్టినా వింటానని వెల్లడించారు. ఎక్కడికి వెళ్తే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయో ప్రజలకు తెలుసునని, సమస్యలు పరిష్కరించే వ్యవస్థలను నిర్మించామని వివరించారు.

