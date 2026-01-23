ETV Bharat / state

ఏఐ ఆవిష్కరణల అమలుకు 'ఐకమ్‌' - దావోస్​ వేదికగా ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్

ఇన్నోవేషన్‌ సంస్థను దావోస్‌లో ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - కృత్రిమ మేధను ప్రయోగాల దశ నుంచి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యమని వెల్లడి -

CM REVANTH LAUNCHED INNOVATION HUB
CM REVANTH LAUNCHED INNOVATION HUB (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 1:54 PM IST

CM Revanth Reddy Launches Innovation Organization : ఇప్పటి వరకు ఏఐ(కృత్రిమ మేధ) అంటే ప్రయోగాలు, స్టార్టప్‌ డెమోలు, పైలట్‌ ప్రాజెక్టులకు పరిమితమైంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఒక కీలక మలుపులో నిలిచింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ను బాధ్యతాయుతంగా, విశ్వసనీయంగా ప్రజల జీవితాల్లోకి తీసుకెళ్లి ఏవిధంగా అమలు చేయాలన్నదే అసలైన సవాల్‌. దీనికి పరిష్కారంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న భారత్‌లోనే తొలి ఎకోసిస్టమ్‌ ఆధారిత ఓపెన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ సంస్థే ‘ఐకమ్‌’.

ఇది బిగ్​ డేటా వినియోగం, ఏఐ నైపుణ్యాల విస్తృత అభివృద్ధి, ప్రపంచ స్థాయి స్టార్టప్‌లకు ప్రోత్సాహం, అత్యాధునిక కంప్యూటింగ్‌ మౌలిక వసతులతో బాధ్యతాయుత ఏఐ ఆవిష్కరణలకు తెలంగాణను ప్రపంచ వేదికగా నిలబెడుతుంది అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి స్పష్టంచేశారు. దావోస్‌లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సులో ఐకమ్‌’ను రేవంత్ రెడ్డి గురువారం ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, పొంగులేటి, ఐటీ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సంజయ్‌కుమార్, ఐకమ్‌ వ్యవస్థాపక సీఈవో ఫణి నాగార్జున పాల్గొన్నారు.

ఇదొక శాశ్వత వ్యవస్థ : ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో ప్రయోగాలతోపాటు ఆయా ఆవిష్కరణల అమలుకు కూడా అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నామన్నారు. ప్రపంచం ఏఐ పైలట్‌ దశ నుంచి విస్తృత అమలు దశలోకి మారుతున్న తరుణంలో బాధ్యతాయుతంగా, పారదర్శకంగా కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించుకునే వేదికగా తెలంగాణను మేం ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్నామని వివరించారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అమలుకు ఒక ప్రయోగ వేదికగా తెలంగాణను నిలిపే లక్ష్యంతో రూపొందించిన తొలితరం సంస్థగా ‘ఐకమ్‌’ నిలుస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి ఉద్ఘాటించారు. 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్య సాధనకు వ్యూహాత్మక దిశ అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఐకమ్‌ ద్వారా అది సాధ్యమవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇది భవిష్యత్‌ ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుందని రేవంత్ వివరించారు. భారత్‌ను టెక్నాలజీ వినియోగదారుడిగానే కాకుండా సృష్టికర్తగానూ మారుస్తుందని’ అని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విశ్వాసం వ్యక్తంచేశారు.

"ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ఏఐ(ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) పాలసీలున్నాయి. పలు దేశాలు ఇప్పటికే ఏఐ మిషన్‌లను ప్రకటించాయి. వాటిలో చాలావాటికి సాధారణ లోపం ఒకటుంది. అదే అమలుకు అవసరమైన సంస్థాగత నిర్మాణం లేకపోవడం. ‘ఐకమ్‌’ ఆ లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. ఇది ఒక డిపార్ట్‌మెంట్‌ కాదు ఏకీకృత ఎకోసిస్టమ్‌. ఇది ఒక ల్యాబ్​ కాదు విస్తృత జనాభా ప్రాతిపదికన సేవలందించే వేదిక. కృత్రిమ మేధపై ప్రయోగాల దశను దాటి జనాభా స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఈ సాంకేతికతను అమలు చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగిన భారత సంస్థగా ఇది గుర్తింపు పొందుతుంది" - రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

ఆలోచనల నుంచి ప్రపంచ స్థాయి పరిష్కారాల వరకు : అనంతరం ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు మాట్లాడుతూ ఆలోచనల నుంచి ప్రపంచ స్థాయి పరిష్కారాల దాకా స్పష్టమైన అమలు మార్గాన్ని ‘ఐకమ్‌’ అందిస్తుందని వివరించారు. ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో ఉండి కూడా స్వయంప్రతిపత్తితో పనిచేసే దీని నిర్మాణం ప్రజల విశ్వాసాన్ని చూరగొంటుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఎజెంటిక్‌ ఏఐ యుగంలో బాధ్యతాయుత స్వయంప్రతిపత్తి’ అనే అంశంపై నిర్వహించిన చర్చకు ఐకమ్‌ వ్యవస్థాపక సీఈవో నాగార్జున కోఆర్టినేటర్​గా వ్యవహరించారు.

ఇవీ ఐకమ్‌ లక్ష్యాలు :

  • భారీ స్థాయిలో ఏఐ స్కిల్ డెవలప్​మెంట్
  • ఏఐ-ఫస్ట్‌ స్టార్టప్‌ల వేగవంతమైన అభివృద్ధి
  • పరిశోధన-ఇండస్ట్రీల మధ్య బలమైన అనుసంధానం
  • భారీ డేటాసెట్‌లు, అత్యాధునిక కంప్యూటింగ్‌ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన

పలు వ్యూహాత్మక అవగాహన ఒప్పందాలు : ఐకమ్‌’ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా దావోస్‌లో ప్రపంచస్థాయి సంస్థలతో కృత్రిమ మేధ ఆధారిత అంశాలపై వ్యూహాత్మక అవగాహన ఒప్పందాలు కుదిరాయి.

పియర్సన్‌ : బ్రిటన్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఎడ్యుకేషన్, పబ్లికేషన్ సంస్థ ఇది. ప్రపంచ ప్రమాణాల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ) అకాడమీగా దీనికి గుర్తింపు ఉంది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ఏఐ శిక్షణ, పాఠ్యప్రణాళిక, లెర్నింగ్‌ కంటెంట్, అంచనా విధానాలు, అంతర్జాతీయ స్థాయి సర్టిఫికేషన్లలో తన స్కిల్స్​ను పియర్సన్‌ ఉపయోగించనుంది.

దుబాయ్‌ మల్టీ కమోడిటీస్‌ సెంటర్‌(డీఎంసీసీ) : ఇది తెలంగాణ-దుబాయ్‌ స్టార్టప్‌ కారిడార్‌. ఈ ఎంఓయూ ద్వారా రెండు దేశాల స్టార్టప్‌లకు సంబంధించిన అభివృద్ధికి అవకాశాలను అన్వేషించనున్నారు. రెండు దేశాల మార్కెట్లు, ఎకో సిస్టమ్‌లపై అవగాహన కల్పిస్తారు.

బ్లేజ్‌ ఇంక్‌ : అత్యాధునిక ఏఐ కంప్యూటింగ్‌ ఆర్‌అండ్‌డీ(పరిశోధన అభివృద్ధి) కేంద్రం

ఏఐ కోల్యాబ్‌(మెడ్‌స్టార్‌-జార్జ్‌టౌన్‌) : హెల్త్‌కేర్‌ అండ్‌ లైఫ్‌ సైన్సెస్‌ పరిశోధన

జర్నీ: ఏఐ ఆధారిత డిజైన్‌ అండ్‌ ఇమర్సివ్‌ డిజిటల్‌ ఎక్స్​పీరియన్స్ సెంటర్

'తెలంగాణ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యులవుతాం' - సీఎంతో ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక ప్రతినిధులు

ఫ్యూచర్ సిటీలో ఏఐ డేటా సెంటర్ - రూ.5వేల కోట్లతో పెట్టుబడి

