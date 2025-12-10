స్టార్టప్ల కోసం రూ.1000 కోట్ల ఫండ్ - గూగుల్ అంత ఎత్తుకు ఎదిగాలన్న సీఎం రేవంత్
టీహబ్లో గూగుల్ ఫర్ స్టార్టప్స్ కేంద్రం ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి - ఇన్వెస్టర్లు, పార్టనర్లు, ప్రభుత్వానికి వారథిగా గూగుల్ ఫర్ స్టార్టప్స్ - ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
Published : December 10, 2025 at 1:00 PM IST
Google Launches Hub in Hyderabad : గూగుల్ అంత ఎత్తుకు ఎదిగేలా స్టార్టప్లు కష్టపడాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. స్టార్టప్ల కోసం ప్రభుత్వం రూ.1000 కోట్ల ఫండ్ ఏర్పాటు చేస్తుందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ స్టార్టప్లపైనే కాదు, యూనికార్న్లపై దృష్టి పెట్టిందని పేర్కొన్నారు. కనీసం హైదరాబాద్ నుంచి 100 యూనికార్న్ సంస్థలు రావాలని ఆకాంక్షించారు. హైదరాబాద్లోని టీహబ్లో గూగుల్ ఫర్ స్టార్టప్స్ కేంద్రాన్ని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కేంద్రం ప్రారంభోత్సవానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, ప్రముఖులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, 1998లో గూగుల్ ప్రస్థానం కూడా ఒక స్టార్టప్గానే మొదలైందని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. గూగుల్ విజయ ప్రస్థానం మాకు నిత్యం స్ఫూర్తిదాయకమని అన్నారు. గూగుల్, యాపిల్, అమెజాన్, టెస్లా వంటివి గొప్ప స్టార్టప్లని ఆయన కొనియాడారు. 100 స్టార్టప్స్లను 1 బిలియన్ జాబితాలో చేర్చేలా కృషి చేస్తామన్నారు.
"1998లో గూగుల్ ప్రస్థానం కూడా ఒక స్టార్టప్గానే మొదలైంది. గూగుల్ విజయ ప్రస్థానం మాకు నిత్యం స్ఫూర్తిదాయకం. గూగుల్, యాపిల్, అమెజాన్, టెస్లా వంటివి గొప్ప స్టార్టప్లు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ స్టార్టప్లపైనే కాదు, యూనికార్న్లపై దృష్టి పెట్టింది. కనీసం హైదరాబాద్ నుంచి 100 యూనికార్న్ సంస్థలు రావాలి. స్టార్టప్ల కోసం ప్రభుత్వం రూ.1000 కోట్ల ఫండ్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. గూగుల్ అంత ఎత్తుకు ఎదిగేలా స్టార్టప్లు కష్టపడాలి." - రేవంత్రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
కొత్త ప్రారంభం - కొత్త ప్రయాణం : మేం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లయిన సందర్భంగా ఈ కేంద్రం ప్రారంభించుకోవడం సంతోషంగా ఉందని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇదో కొత్త ప్రారంభమని, ఇదో కొత్త ప్రయాణమని కొనియాడారు. స్టార్టప్స్ రంగంలో ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయని, మా స్టార్టప్లకు గూగుల్ మెంటార్గా ఉండటం చాలా సంతోషకరమన్నారు. ఇక ఇప్పుడు యూనికార్న్ సంస్థలకు ఏర్పాటు చేసే అవకాశం వచ్చిందని సంతోషించారు. యూనికార్న్లను తయారు చేయడం కోసమే ఈ కేంద్రం ఉందన్నారు.
3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడంపై విమర్శలు వచ్చాయని చెప్పారు. ఒక లక్ష్యం అంటూ ఉంటేనే ప్రగతి పథంలో దూసుకెళ్లగలమన్నారు. కొత్త టెక్నాలజీలను అందిపుచ్చుకోవాలని సూచించారు. దేశంలోని మొదటి ప్రైవేటు రాకెట్ హైదరాబాద్లోనే తయారైందన్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. టీహబ్కు గూగుల్ను రప్పించేందుకు చాలా శ్రమించామని, కానీ ఇది దేశంలోనే మొట్టమొదటి గూగుల్ స్టార్టప్స్ కేంద్రంమని హర్షించారు. ఇది ప్రపంచంలోనే ఐదో గూగుల్ స్టార్టప్స్ కేంద్రమన్నారు.
గూగుల్ ఫర్ స్టార్టప్స్ చేసే పని : ఇన్వెస్టర్లు, పార్టనర్లు, ప్రభుత్వానికి గూగుల్ ఫర్ స్టార్టప్స్ వారథిగా నిలవనుంది. ప్రపంచస్థాయి ఆవిష్కరణలను గూగుల్ ఫర్ స్టార్టప్ ప్రోత్సహించనుంది. ప్రాంతీయ అంకుర పరిశ్రమలను ప్రపంచ స్థాయికి గూగుల్ ఫర్ స్టార్టప్స్ పరిచయం చేయనుంది. ఏడాదిపాటు టీహబ్లో అంకుర పరిశ్రమలకు ఉచితంగా సీటింగ్ కల్పించనుంది. స్టార్టప్స్లకు అవసరమైన సలహాలు, సూచనలు, నైపుణ్యం గూగుల్ ఫర్ స్టార్టప్స్ పెంపొందించనున్నాయి.
