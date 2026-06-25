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నేను గుంపు మేస్త్రీనే - ఈ గుంపంతా నాదే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ప్రమాద బీమా పథకానికి సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి శ్రీకారం - 16 బ్యాంకులతో ప్రమాద బీమా ఒప్పందాలు - తాను గుంపుమేస్త్రీనేనని, అలా చాలామంది అవహేళన చేశారని రేవంత్ వెల్లడి

Accident Insurance Scheme for Employees
Accident Insurance Scheme for Employees (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 7:12 PM IST

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Accident Insurance Scheme for Employees : ప్రభుత్వ, కాంట్రాక్ట్‌, ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులందరికీ బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తున్నామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలుపడంలో కృషి చేస్తున్న ఉద్యోగులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. హైదరాబాద్​లోని రవీంద్ర భారతిలో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ప్రమాద బీమా పథకానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. రేవంత్‌ రెడ్డి సమక్షంలో 16 బ్యాంకులతో ప్రమాద బీమా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.

ప్రతి ఉద్యోగికి రూ.కోటి బీమా సదుపాయం : ఉద్యోగులకు ప్రమాద బీమాను మొదట సింగరేణిలో ప్రారంభించామని, సింగరేణిలో చనిపోయిన కార్మికుల కుటుంబాలకు ఇప్పటికే రూ.కోటి చొప్పున చెక్కులు అందజేశామని సీఎం గుర్తు చేశారు. పోయిన ప్రాణాన్ని తెచ్చివ్వలేము కానీ ఆర్థికంగా ఆదుకుని బాసటగా నిలవాలని తెలిపారు. సంస్థ లేదా ప్రభుత్వం కోసం కష్టపడిన వారికి అండగా ఉండాల్సిన బాధ్యత యజమానిపై ఉందని స్పష్టం చేశారు. సింగరేణిలాగే రాష్ట్రంలో ప్రతి ఉద్యోగికి రూ.కోటి బీమా సదుపాయం కల్పించాలని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కని కోరానని పేర్కొన్నారు.

రేవంతన్న అని పిలిపించుకోవటమే ఇష్టం : తాను గుంపుమేస్త్రీనేనని, అలా చాలామంది తనను అవహేళన చేశారని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. అందరూ హేళన చేసినా, బాధపడనని, ఈ గుంపంతా తనదేనని తేల్చి చెప్పారు. తన గుంపులో ఉన్నవారంతా చక్కగా తన పనిచేస్తుంటారని కొనియాడారు. కొందరు తాము దొరలమని, గడీలు ఉన్నాయని గొప్పలు చెప్పుకుంటారని ఎద్దేవా చేశారు. తనకు మాత్రం రేవంతన్న అని పిలిపించుకోవటమే ఇష్టమని స్పష్టం చేశారు. ఇష్టం, ప్రేమ ఉంటేనే సీఎంను కూడా అన్నా అని పిలుస్తారని తెలిపారు.

ఫస్టు తారీఖున జీతాలు ఇస్తున్నాం : ఐదేళ్లకోసారి పాలకులు మారినా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మారరని అన్నారు. గతంలో పదేళ్లపాటు ఉద్యోగులకు 10 తారీఖులోపు జీతం వచ్చేది కాదని, గత ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు జీతాలను కూడా వాయిదాలుగా ఇచ్చిందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం, ప్రజల కోసం కష్టపడేవారికి సకాలంలో జీతాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నామని, ఆర్థికంగా ఎన్ని ఒడుదొడుకులు ఉన్నా ఫస్టు తారీఖున జీతాలు ఇస్తున్నామని తెలిపారు. తాము అధికారంలోకి రాగానే నెలకు రూ.వెయ్యి కోట్ల చొప్పున బెనిఫిట్స్‌ చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని వెల్లడించారు.

TAGGED:

REVANTH REDDY ON INSURANCE SCHEME
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ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బీమా
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INSURANCE SCHEME FOR EMPLOYEES

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