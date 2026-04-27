మహిళలకు రక్షణ కల్పించాలంటే మత్తు పదార్థాలపై దృష్టి పెట్టాలి : సీఎం
మహిళలు, చిన్నారుల భద్రతకు హైదరాబాద్ పోలీసుల ప్రత్యేక కార్యక్రమం - మహిళా భద్రతా విభాగం ఆధ్వర్యంలో స్పందన బృందాలను ప్రారంభించిన సీఎం - స్పందన బృందాల కోసం బైకులు, కార్లు
Published : April 27, 2026 at 7:44 PM IST
CM Revant at Spandana : సమాజంలో మహిళలకు రక్షణ కల్పించాలంటే మత్తు పదార్థాలపై దృష్టి పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. మహిళలు, చిన్నారుల భద్రతకు స్పందన కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్ పోలీసుల ఏర్పాటు చేశారు. హాజరైన హాజరైన సీఎం రేవంత్ మహిళా భద్రతా విభాగం ఆధ్వర్యంలో స్పందన బృందాలను ప్రారంభించారు. ఎంత సంపాదించినా పిల్లలు సరైన దారిలో లేకపోతే ఉపయోగం లేదని ఆయన తెలిపారు. మహిళలు, చిన్నారులపై జరిగే దాడుల్లో మత్తు పదార్ధాల ప్రభావం ఉంటుందన్న సీఎం రేవంత్ డ్రగ్స్ నిర్మూలనలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
మనం ఎంత సంపాదించినా పిల్లలు సరైన దారిలో లేకపోతే ఉపయోగం లేదని సీఎం పేర్కొన్నారు. డ్రగ్స్ మహమ్మారితో పంజాబ్ రాస్ట్రం నాశనం అయిందని ప్రస్తావించారు. తెలంగాణలో స్కూల్స్ సమీపంలోని దుకాణాల్లో గంజాయి చాకలేట్లు అమ్మే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. వాటిపై ఉక్కుపాదం మొపేందుకు ఆపరేషన్ సేఫ్ స్కూల్ ప్రారంభించిన చామని వెల్లడించారు. మహిళలు, చిన్నారులపై జరిగే దాడుల్లో మత్తు పదార్ధాల ప్రభావం ఉంటుందన్నారు. డ్రగ్స్ నిర్ములనలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు అవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు.
డ్రగ్స్ నిర్ములనలో ఎవ్వరిని వదలం : గతంలో మత కలహాలు ఉన్నప్పుడు పీస్ కమిటీలు బాగా పనిచేసాయన్నారు. ఇప్పుడు అలాంటి సమస్యలు లేనందున డ్రగ్స్ నిర్ములనలో వారిని భగస్వాములు కావలన్నారు. డ్రగ్స్ నిర్ములనలో ఎంతటి వారినైనా వదలమని ఉద్ఘాటించారు. ఇటీవల కొందరు ప్రజా ప్రతినిధులను కూడా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టమని వెల్లడించారు. పోలీసులకు పూర్తి ఆదేశాలు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. డ్రగ్స్ నిర్ములనలో రాజకీయ నేతలైనా, సెలబ్రిటీలైనా ఎవ్వరిని వదలే ప్రసక్తేలేదన్నారు.
దేశ అభివృద్ధిలో మహిళా భాగస్వామ్యం : ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం మాట్లాడుతూ పలు విషయాలను ప్రస్తావించారు. మహిళలకు ఓటు హక్కు ఇవ్వడానికి 150 ఏళ్లు పట్టిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మహిళల ఓటు హక్కు కోసం అమెరికాలోనే చాలా సమయం పట్టిందని చెప్పారు. స్వాతంత్ర్యం రాగానే పురుషులతో సమానంగా మహిళలకు ఓటు హక్కు కల్పించారని గుర్తుచేశారు. దేశ అభివృద్ధిలో మహిళలను భాగస్వాములను చేశారని తెలిపారు. మహిళల ఆధ్వర్యంలో పాలనను కాంగ్రెస్ ప్రోత్సహించిందని చెప్పుకొచ్చారు. చట్టాలు, శాసనాలు చేయడానికి మహిళలకు సంపూర్ణ అవకాశం ఇచ్చిందని ప్రస్తావించారు. మహిళలకు విద్య, ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు వచ్చాయని అన్నారు. గ్రామీణ, పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్ల ద్వారా అవకాశాలు వచ్చాయని తెలిపారు. మహిళలకు అవకాశం ద్వారా పాలనలో భాగస్వామ్యం లభించిందన్నారు.
భద్రత కల్పించడం ప్రభుత్వం బాధ్యత : అసెంబ్లీ, లోక్సభలో మహిళలకు రిజర్వేషన్ల కోసం 2013లో రాజ్యసభలో బిల్లు ఆమోదం పొందిందని ప్రస్తావించారు. ఇప్పటికీ మహిళల పట్ల సమాజంలో కొంత వివక్ష ఉందన్నారు. మహిళలకు రక్షణ, పిల్లలకు భద్రత కల్పించడం ప్రభుత్వం బాధ్యత అని స్పష్టంచేశారు. 'స్టాండ్ విత్ హర్' కార్యక్రమం ద్వారా మహిళలకు రక్షణ కల్పిస్తున్నామని వెల్లడించారు. డయల్ 100, 112 ద్వారా స్పందన బృందాలు 24 గంటలపాటు సేవలు అందిస్తున్నాయని కొనియాడారు. సమస్య వచ్చాక పరిష్కారం కాకుండా సమస్య రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని అన్నారు. సరైన సమయంలో స్పందిస్తే మహిళలు వివక్ష ఎదుర్కొనే పరిస్థితి రాదని తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మహిళల పేరిట మంజూరు చేశామని గుర్తుచేశారు. సంక్షేమ పథకం మహిళకు అందిస్తే కుటుంబ గౌరవాన్ని కాపాడుతుందన్నారు.
బస్సులకు యజమానులుగా మహిళలు : మహిళా సంఘాలకు రూ.60 వేల కోట్ల బ్యాంకు రుణాలు ఇచ్చామని సీఎం పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో కోటి మంది ఆడబిడ్డలకు సారె పేరుతో చీరలు అందిస్తున్నామని ప్రస్తావించారు. మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఆర్టీసీకి రూ.10 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టామని పేర్కొన్నారు. మహిళా సంఘాల ద్వారా వెయ్యి బస్సులు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు హామీ ఇచ్చారు. బస్సులను ఆర్టీసీకి లీజుకు ఇచ్చి మహిళలను బస్సులకు యజమానులను చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
అదానీ, అంబానీలతో తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు పోటీ : సోలార్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడితే మొదట వచ్చేది అదానీ, అంబానీ పేర్లు వినిపిస్తాయని సీఎం పేర్కొన్నారు. వారితో తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు పోటీపడేలా చేస్తున్నామని అన్నారు. స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా వెయ్యి మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి చర్యలు చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు. వెయ్యి మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే శక్తి మహిళలకు అందిస్తున్నాం అని తెలిపారు.
"చిన్నపిల్లలపై జరుగుతున్న అకృత్యాలను చూస్తే మత్తు పదార్ధాలు సేవించినవారే ఈ నేరాలలో పాల్గొంటున్నారు. మహిళలకు రక్షణ కల్పించాలంటే వ్యసనాలపై దృష్టిసారించాలి. డ్రగ్స్ నిర్ములనలో రాజకీయ నేతలైనా, సెలబ్రిటీలైనా ఎవ్వరికీ మినహాయింపు లేదు. డ్రగ్స్ కేసు నిర్ధారితమైతే జైలులో వేయమని పోలీసులను ఆదేశించాను" - సీఎం రేవంత్రెడ్డి
