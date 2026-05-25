మహిళా శక్తి సూపర్ బజార్లు ఏర్పాటు చేస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8వేల మహిళ సంఘాల భవనాల శంకుస్థాపన కార్యక్రమం - సచివాలయం నుంచి వర్చువల్గా ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - మహిళల అభివృద్ధితోనే రాష్ట్రాభివృద్ధి అవుతుందని వెల్లడి
Published : May 25, 2026 at 5:25 PM IST
Mahila Shakti Super Bazaar in Telangana : తెలంగాణలో మహిళా శక్తి సూపర్ బజార్లు ఏర్పాటు చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మహిళా వారోత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. మహిళా శక్తి సూపర్ బజార్లో మహిళలు పెట్టుబడి పెట్టండాని సూచించారు. నాణ్యమైన ఉత్పత్తులకు వాటిని చిరునామాగా మార్చండని పిలుపునిచ్చారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8వేల మహిళ సంఘాల భవనాల శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని సచివాలయం నుంచి వర్చువల్గా ప్రారంభించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఈ కార్యక్రమంలో భట్టి విక్రమార్క, సీతక్క, శ్రీధర్బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పాల్గొన్నారు. వర్చువల్గాస్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, కలెక్టర్లు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.