వచ్చే ఎన్నికల నాటికి హరీశ్ రావు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండడు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy in Siddipet : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకాన్ని సిద్దిపేటలో ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో బీఆర్ఎస్ నేతలపై నిప్పులు చెరిగారు.
Published : November 19, 2026 at 7:58 PM IST
ఎమ్మెల్యేగా కూడా గెలవని హరీశ్రావుకు 2004లో వైఎస్ఆర్ తన మొదటి కేబినెట్లో మంత్రి పదవి ఇచ్చారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. 2004లో వార్డు మెంబర్గా కూడా గెలవని హరీశ్రావు వైఎస్ భిక్షతో ఏకంగా మంత్రి అయ్యారని చెప్పారు. హరీశ్రావు మంత్రి అయ్యాక సిద్దిపేటలో కాంగ్రెస్ అనేది లేకుండా చేయాలని కుట్ర చేశారని ధ్వజమెత్తారు. చైతన్య, నారాయణ కాలేజీలను వ్యతిరేకించిన హరీశ్రావు ఇప్పుడు ఆ కాలేజీలకే పాలు సప్లయ్ చేస్తున్నారని సీఎం తీవ్రంగా ధ్వజమెత్తారు. ఇవాళ సిద్దిపేటకు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో ప్రజలనుద్దేశించి సుదీర్ఘ ప్రసంగం చేశారు.
సిద్దిపేట గడ్డ నుంచే అనంతుల మదన్మోహన్ తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని ఎలుగెత్తి చాటారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అలాంటి మదన్మోహన్ పేరు వినపడకుండా చేయాలని కేసీఆర్, హరీశ్రావు ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. సిద్దిపేట మెడికల్ కాలేజీకి మదన్మోహన్ పేరు పెట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేస్తామన్నారు. ఆనాడు కేసీఆర్కు రాజకీయ జీవితం ఇచ్చిందే మదన్మోహన్ రావు అని అన్నారు. నమ్మినవారిని మోసం చేసే అలవాటు కేసీఆర్కు ఆనాటి నుంచే ఉందని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. అంతకు ముందు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సిద్దిపేటలో 2 కిలోమీటర్ల భారీ ర్యాలీని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి నిర్వహించారు. అనంతరం రూ.550 కోట్ల నిధులతో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు.
2029లో సిద్దిపేట గడ్డపై కాంగ్రెస్సే
2029లో మరోసారి తెలంగాణలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం తెస్తానని మాట ఇస్తున్నానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. 2029లో తెలంగాణలోనే కాదు సిద్దిపేట గడ్డపై కూడా కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురుతుందని ఘంటాపధంగా చెప్పారు. సిద్దిపేటలో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగిరితే ఈ నియోజకవర్గానికి మంత్రి పదవి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. సిద్దిపేట ప్రజలు కోరిన నాయకుడికే టికెట్ ఇస్తామన్న ఆయన గెలిపించుకునే బాధ్యత మీదేనని ప్రజలకు చెప్పారు. వచ్చే ఎన్నికల నాటికి హరీశ్ రావు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండడని చెప్పారు. కేసీఆర్ చేసిన పనులే అవి తిరిగి హరీశ్ రావు రూపంలో రాబోతున్నాయన్నారు. ఆయన బీజేపీతో టచ్లో ఉన్నట్లు ఆరోపించారు. లేదంటే సిద్దిపేట ఎల్లమ్మ మీద ఒట్టు వేయాలన్నారు.
జన్వాడ ఫామ్హౌస్ ఎలా వచ్చింది?
రంగనాయక్సాగర్ దగ్గర హరీశ్రావుకు ఫామ్హౌస్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? కొండపోచమ్మ దగ్గర కేసీఆర్కు వందల ఎకరాల ఫామ్హౌస్ ఎలా వచ్చిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. కేటీఆర్కు హైటెక్ సిటీకి దగ్గరలో జన్వాడ ఫామ్హౌస్ ఎలా వచ్చిందని నిలదీశారు. తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న, త్యాగాలు చేసిన ఎంతో మంది కుటుంబాలు అప్పుల్లో ఉంటే కేసీఆర్, హరీశ్రావు కుటుంబాలు, బంధువులు మాత్రం వేల కోట్లు ఎలా సంపాదించారని ప్రశ్నించారు. అసెంబ్లీకి వస్తే వాళ్ల నీళ్ల దోపిడీ, భూముల దోపిడీ, లిక్కర్ దోపిడీని బయటపెడతానని హెచ్చరించారు. సిరిసిల్ల, నేరెళ్లలో ఇసుక దోపిడీలకు పాల్పడింది కేటీఆర్, సంతోష్రావు కుటుంబం కాదా? నిలదీశారు.
బతుకమ్మ చీరల్లో కూడా దోపిడీ చేశారు
ఆడబిడ్డలకు ఇచ్చే బతుకమ్మ చీరల్లో కూడా బీఆర్ఎస్ నాయకులు దోపిడీకి పాల్పడ్డారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దుయ్యబట్టారు. గుజరాత్, సూరత్ నుంచి పనికిమాలిన చీరలు తెచ్చి మహిళలకు ఇచ్చారని మండిపడ్డారు. నవంబర్ 26న కోటి మంది మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరలు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. సొంత చెల్లికి ఆస్తిలో వాటా ఇవ్వాల్సి వస్తుందని కేటీఆర్ కవితను బయటికి గెంటేశారని చెప్పారు. సొంత చెల్లిని ఆదరించని వ్యక్తి కోటిమంది మహిళలకు సాయం చేస్తాడా? అని ప్రశ్నించారు.
తెలంగాణ కోసం శ్రీకాంత్చారి ఎల్బీనగర్ చౌరస్తాలో ప్రాణత్యాగం చేస్తే కేసీఆర్ తన కుమారుడు, కుమార్తె, అల్లుడు, సడ్డకుడి కుమారుడికి పదువులు ఇచ్చుకున్నారని విమర్శించారు. తెలంగాణ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన శ్రీకాంతాచారి తల్లికి మాత్రం కేసీఆర్ పదేళ్లపాటు ఏ పదవి ఇవ్వలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు దొరల పాలన, పాపాల భైరవుడి మళ్లీ రావాలని అంటున్నారని ఆక్షేపించారు.
సిద్దిపేట అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నాం
ఈరోజు నుంచి సిద్దిపేట గడ్డ కాంగ్రెస్ అడ్డా అని కార్యకర్తలు నిరూపించారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల నినాదాలతో తాటిచెట్టు గుండెలు అదరాలి అని హరీశ్ రావును ఉద్దేశించి ఎద్దేవా చేశారు. సిద్దిపేటలో అభివృద్ధి పనుల కోసం రూ.550 కోట్ల నిధులను ఈ ప్రభుత్వం కేటాయించిందని గుర్తుచేశారు. సిద్దిపేట నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ప్రజా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న సీఎం ఇక్కడ కాంగ్రెస్కు ఉన్న గత వైభవాన్ని అందరం గుర్తు చేసుకోవాలన్నారు. తెలంగాణ తొలిదశ ఉద్యమంలో కీలకమైన మదన్మోహన్ను అందరం స్మరించుకోవాలని తెలిపారు.
సిద్దిపేటలో ఇక ఆటలు సాగవు
సిద్దిపేట ఎవరి కోట కాదని ఆ కోటలు బీటలు పారే సమయం వచ్చిందని మహేశ్కుమార్గౌడ్ ప్రసంగించారు. సిరిసిల్లలో మొదలైన జైత్రయాత్ర సిద్దిపేటకు వచ్చిందన్న ఆయన సిద్దిపేటలో ఇకపై ఒక్క కుటుంబ ఆధిపత్యం నడవదని అన్నారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మహిళలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మహిళల పేరు మీదే ఇస్తున్నామని అన్నారు. పేదల ఇంటికి 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, మహిళలను ఆర్టీసీ బస్సులకు యజమానులుగా చేశామన్నారు. గత ప్రభుత్వం పదేళ్లపాటు కొత్త రేషన్కార్డులు ఇవ్వలేదని మండిపడ్డారు. తాము మాత్రం కొత్తగా 4.75 లక్షల పింఛన్లు మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు.
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