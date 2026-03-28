మూసీ ప్రక్షాళనకు అడ్డుపడితే శివతాండవమే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఓంకారేశ్వర ఆలయానికి భూమి పూజ చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - మూసీ నది గొప్ప పర్యాటక కేంద్రంగా మారబోతోందన్న ముఖ్యమంత్రి - మూసీ ఒడ్డున మసీదు, చర్చి, గురుద్వారా నిర్మిస్తామని వెల్లడి
Published : March 28, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 12:17 PM IST
CM Revanth on Omkareshwara Temple : ఈశ్వరుడి ఆశీర్వాదంతో మూసీ నది ప్రక్షాళన చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఎవరైనా అడ్డుపడితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శివతాండవం చేస్తుందని హెచ్చరించారు. మూసీ నది ఒడ్డున మసీదు, చర్చి, గురుద్వాారా కూడా నిర్మిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాంతం ఓ గొప్ప పర్యాటక ప్రాంతంగా మారబోతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గోదావరి నుంచి 20 టీఎంసీలను హైదరాబాద్కు తరలిస్తామన్నారు. మూసీ నదిలో ఎప్పుడూ నీళ్లు ఉండేవిధంగా చూస్తామన్నారు. మూసీ నది తీరాన ఓంకారేశ్వర ఆలయానికి భూమిపూజ చేసిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు.
భగవత్ కార్యక్రమంగా భావిస్తున్నాం : ఓంకారేశ్వర ఆలయాన్ని నిర్మించడం భగవత్ కార్యంగా భావిస్తున్నానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మంచిరేవులలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం దేవుడి నిర్ణయమని తెలిపారు. ఈ ప్రాంతానికి ఎంతో గొప్ప చరిత్ర ఉందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మూసీని బాగుచేయాలని గతంలో అనేకమంది ప్రయత్నించారని, ఆ అవకాశం తమ ప్రభుత్వానికి దక్కడం తమ అదృష్టమన్నారు. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోనే నాగరికత అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆయన తెలిపారు. దేశాల అభివృద్ధికి సముద్రాలు, నదులే ఆధారమన్నారు. నదీజలాలను సరిగా వాడుకోనట్లయితే ఎంతో నష్టమని వివరించారు. తెలిసో తెలియకో నదులను కలుషితం చేస్తున్నామన్న ఆయన, కాలుష్యం వల్ల వచ్చే సమస్యలేమిటో దిల్లీని చూస్తే తెలుస్తుందని అన్నారు.