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మూసీ ప్రక్షాళనను ఎందుకు అడ్డుకుంటారో చూస్తాం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

ఉప్పల్ భగాయత్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన - పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసిన రేవంత్ రెడ్డి - మూసీ ప్రక్షాళనను ఎందుకు అడ్డుకుంటారో చూస్తామని వెల్లడి

CM REVANTH MALKAJGIRI TOUR
CM REVANTH MALKAJGIRI TOUR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 7:27 PM IST

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CM Revanth Revanth on Musi Development : పరిపాలన సౌలభ్యం కోసమే జీహెచ్​ఎంసీని మూడుగా విభజించామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసం విభజించామని కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఓఆర్​ఆర్​ లోపలే దాదాపు 1.34 కోట్ల మంది ఉన్నారన్న సీఎం, అంతమంది జనాభాకు సదుపాయాలు కల్పించడమంటే ఆషామాషీ కాదన్నారు. ఉప్పల్​ భగాయత్​తో పర్యటించిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఎంఎంసీతో పాటు పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన ప్రసంగించారు. ప్రజల సౌలభ్యం కోసమే ఉప్పల్​లో మున్సిపల్ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు.

మూసీ ప్రక్షాళన రెండో విడత కార్యచరణ వెంటనే చేపట్టాలి : ఎంపీగా చేయలేని పనులన్నీ ఇప్పుడు సీఎంగా ఉండి చేసేందుకు సిద్ధమని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఎన్నికలప్పుడు మాత్రమే రాజకీయాలు చేయాలన్నారు. ఉప్పల్​ ఎలివేటెడ్ కారిడార్​కు బండారు రాజిరెడ్డి పేరు పెట్టామన్నారు. బండారు రాజిరెడ్డి విగ్రహం కూడా ఏర్పాటు చేద్దామని చెప్పారు. గుజరాత్​లో సబర్మతి రివర్​ఫ్రంట్ అభివృద్ధి చేసుకున్నారు, దిల్లీలో యమునా రివర్​ఫ్రంట్ అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. యూపీలో గంగానది ప్రక్షాళన చేశామని యోగి ఆదిత్యనాద్ చెప్పుకున్నారన్నారని గుర్తుచేశారు. మా మోదీ నదులను ప్రక్షాళన చేశారని బీజేపీ నేతలు గొప్పగా చెప్పుకొంటున్నారని, మూసీ ప్రక్షాళనను మాత్రం వ్యతిరేకిస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. ఉప్పల్, నల్గొండ ప్రజలు మూసీ మురికితో ఇబ్బంది పడుతున్నారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మూసీ ప్రక్షాళన రెండో విడత కార్యాచరణ వెంటనే చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

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CM REVANTH REDDY VISITS MALKAJGIRI
మల్కాజిగిరి జిల్లాలో సీఎం పర్యటన
CM REVANTH MALKAJGIRI TOUR
CM REVANTH MALKAJGIRI TOUR

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