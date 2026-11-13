ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో త్వరలో అనూహ్య పరిణామాలు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు
CM Revanth on Phone tapping Case : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో త్వరలో అనూహ్య పరిణామాలు ఉంటాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మీడియా ప్రతినిధులతో చిట్చాట్లో ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : November 13, 2026 at 10:52 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 10:58 PM IST
తెలంగాణలో సంచలనం రేపిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుకు సంబంధించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కేసులో త్వరలో అనూహ్య పరిణామాలు ఉంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. మర్రిచెన్నారెడ్డి మానవవనరుల కేంద్రంలో మీడియాతో ఇష్టాగోష్టి నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేంద్రం తన ఫోన్ ట్యాప్ చేసినా నష్టం లేదని, తాను ఏది మాట్లాడినా బహిరంగమేనని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
కవిత ఇంటిపై డ్రోన్ ఎవరు ఎగరేశారో తెలియదు
ఖేలో ఇండియా పోటీలకు ఆహ్వానించేందుకే ఎల్లుండి ప్రధాని మోదీతో భేటీ అవుతున్నట్లుగా రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. మియాపూర్ భూముల వేలాన్ని అడ్డుకుంటామన్న బీఆర్ఎస్ హెచ్చరికలు డబ్బుల కోసమేనని సీఎం ఆరోపించారు. ఉద్యమం సమయంలో ల్యాంకో హిల్స్, పద్మాలయ భూములపై రాద్ధాంతం చేశారని ఆయన వివరించారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత డబ్బులు వసూలు చేసి వాటిపై మాట్లాడలేదని మండిపడ్డారు. కవిత ఇంటిపై డ్రోన్ ఎవరు ఎగరేశారో తన తెలియదని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కవిత కుటుంబ పంచాయితీల్లోనే ఏదో జరిగి ఉంటుందని ఆయన వివరించారు. వాళ్లే తేల్చుకుంటారని పేర్కొన్నారు.
అందుకే కిషన్రెడ్డిని ఆహ్వానించలేదు
కేటీఆర్ గడ్డం పెంచితే ఆయన మోకాళ్లకే అడ్డం వస్తుంది తప్ప తనకేం ఇబ్బంది ఉండదని రేవంత్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. భారతీయుల ఆత్మ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని అన్నారు. బీజేపీ స్వాతంత్య్రానికి ముందు లేదన్న ఆయన, పాతికేళ్ల తర్వాత ఉండదని చెప్పారు. ఇటీవల దిల్లీలో నిర్వహించిన ‘ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్ కర్టెన్ రైజర్’ కార్యక్రమానికి పిలిస్తే కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్ రాలేదన్నారు. అందుకే భారత్ సమిట్కు ఆహ్వానించలేదని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కిషన్రెడ్డి వస్తానంటే తానే స్వయంగా వెళ్లి పిలుస్తా అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.