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యంగ్ ఇండియా స్కూళ్ల ద్వారా విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకొచ్చాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

హెచ్​ఎండీఏ గ్రౌండ్స్​లో జ్యోతిబా ఫులే, సావిత్రీబాయి ఫులే దంపతుల విగ్రహావిష్కరణ - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - విద్యావ్యవస్థను సమూల ప్రక్షాళన చేశామన్న సీఎం

CM Revanth on Education System
CM Revanth on Education System (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 7:21 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 8:15 PM IST

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CM Revanth on Education System : ప్రజాపాలనలో మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే విధానాలను కొనసాగిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అన్నివర్గాలు ఒకేచోట చదువు, జీవించడం వల్ల కులవ్యవస్థ నిర్మూలన సాధ్యమవుతుందని చెప్పారు. చదువుతో తలరాత మారి సమాజంలో గుర్తింపు లభిస్తుందని వివరించారు. హెచ్​ఎండీఏ గ్రౌండ్స్​లో బీసీ సంక్షేమశాఖ ఏర్పాటు చేసిన జ్యోతిబా ఫులే, సావిత్రీబాయి ఫులే దంపతుల విగ్రహాలను రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సభలో ఆయన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు.

యంగ్​ ఇండియా స్కూళ్లతో విప్లవాత్మక మార్పులు : విద్యా వ్యవస్థను సమూల ప్రక్షాళన చేసి నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. యంగ్ ఇండియా పాఠశాలల ద్వారా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చామని చెప్పారు. ఏటా రూ.2,400 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్ నిధులను ముందే క్రెడిట్ చేస్తున్నామన్నారు. ఈ ఏడాది నుంచే దీన్ని అమలు చేస్తున్నామన్న ఆయన, కళాశాలల్లో అడ్మిషన్లు పొందాక ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేస్తే నెల రోజుల్లోనే ఫీజు జమ అవుతుందని తెలిపారు.

యంగ్ ఇండియా స్కూళ్ల ద్వారా విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకొచ్చాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)

ఒలింపిక్స్​లో మెడల్స్ సాధిస్తే ఉద్యోగం, నజరానా : సాంకేతిక నైపుణ్యం ఉన్నవారికే ప్రపంచం రెడ్​కార్పెట్​తో స్వాగతం పలుకుతోందన్న సీఎం, అలాంటి వారికి జర్మనీ, జపాన్, సౌత్​ కొరియాలో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయన్నారు. కృత్రిమ మేధ వల్ల నిపుణుల ఉద్యోగాలు పోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. ఈ సంక్షోభాన్ని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలనే దానిపై అందరూ ఆలోచించాలన్నారు. అందుకే విద్యతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని నేర్పిస్తున్నామన్నారు. సాంకేతిక నైపుణ్యం సాధించిన వారికి జర్మనీ, జపాన్‌, సౌత్​ కొరియా పంపిస్తామన్నారు. ఒలింపిక్స్‌లో మెడల్స్‌ సాధిస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, నజరానాలు అందిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు.

"మహనీయుల విగ్రహాలు చూసి వారి త్యాగాలు, స్ఫూర్తి పొందాలి. చదువే ఆయుధంగా మారుతుందని జ్యోతిబా పూలే గుర్తించారు. ప్రజా పాలనలో జ్యోతిబా పూలే విధానాలు కొనసాగిస్తున్నాం. చదువు ద్వారా తలరాత మారుతుంది, ఆత్మగౌరవం, సమాజంలో గుర్తింపు వస్తుంది. అన్ని వర్గాలు ఒకేచోట చదువు, జీవించడం ద్వారా కుల వ్యవస్థ నిర్మూలన సాధ్యం. యంగ్ ఇండియా స్కూళ్ల ద్వారా విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకొచ్చాం" -రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

యువత చదువు, క్రీడల్లో రాణించాలి : జనగణన చేసి బలహీన వర్గాల లెక్క తేల్చిన తొలిరాష్ట్రంగా నిలిచి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సవాల్ విసిరామని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఏడాదిలో లెక్కలు తెల్చి ఫిబ్రవరి 4న సోషల్​ జస్టిస్ డేగా జరుపుకొంటున్నామన్నారు. కొందరు కులగణన, జలగననలో భాగస్వామ్యం కాలేదని కోర్టుకెక్కారన్నారు. అసెంబ్లీలో వ్యతిరేకించినా చట్టపరంగా కమిషన్ వేసి లెక్కలు తేల్చామని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. బలహీనవర్గాల లెక్కలు తేల్చిన రాష్ట్రం మనదే తొలి, చివరిదన్నారు.

జనాభా లెక్కలు తేల్చాలంటే కులగణన చేయక తప్పని పరిస్థితి అన్న రేవంత్ రెడ్డి, ఎస్సీ వర్గీకరణ, బీసీ కులగణన వంటివి ఒక్కొక్కటి పరిష్కరిస్తున్నామన్నారు. నాణ్యమైన విద్య, పాష్ఠికాహారం అందించే బాధ్యత తనది అని వివరించారు. విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్​కు బాటలు వేసే బాధ్యతను ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. చదువులు, క్రీడలు, పరిపాలనలో రాణించాలని యువతకు పిలుపునిచ్చారు. పారదర్శక ప్రభుత్వాన్ని నడిపేందుకు సహకరించాలని కోరారు.

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Last Updated : August 14, 2026 at 8:15 PM IST

TAGGED:

MAHATMA JYOTIRAO PHULE STATUE
REVANTH REDDY ON EDUCATION SYSTEM
విద్యావ్యవస్థపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
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CM REVANTH ON EDUCATION REFORMS

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