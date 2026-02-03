ETV Bharat / state

మంత్రులతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి భేటీ - మున్సిపల్ ఎన్నికలు, రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చ

జూబ్లీహిల్స్ క్యాంపు కార్యాలయంలో మంత్రులతో సీఎం భేటీ - పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల పరిధిలో రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చ - మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థల రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చ

CM REVANTH REDDY
CM REVANTH REDDY (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 7:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy On Municipal Elections : తెలంగాణలో జరగబోయే మున్సిపల్‌ ఎన్నికలపై సీఎం రేవంత్​ కొంతమంది మంత్రులతో తాాజాగా సమావేశమయ్యారు. ఈరోజుతో నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ప్రక్రియతో పాటు బీ-ఫాం అందజేత కార్యక్రమాలు కూడా పూర్తయ్యాయి. ఇప్పటికే అభ్యర్ధుల తరఫున జోరుగా కొనసాగుతున్న ప్రచారం మరింత విస్తృతం కానుంది. 116 మున్సిపాలిటీలకు, 7 కార్పొరేషన్‌లకు ఈ నెల 11వ తేదీన పోలింగ్‌ జరగనుంది. వారం రోజులపాటు ప్రచారం నిర్వహించుకునేందుకు అవకాశం ఉండడంతో వ్యూహాలకు అధికార పార్టీ పదును పెడుతోంది.

అందులో భాగంగా ఇవాళ పార్లమెంట్ వారీగా ఇంఛార్జిలుగా వ్యవహరిస్తున్న మంత్రులు, సీనియర్‌ నేతలతో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా సమావేశం కావడంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఆయా పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల పరిధిలో తాజా రాజకీయ పరిణామాలతో పాటు పార్టీ బలాబలాలు, ప్రచార వ్యూహాలు, అభ్యర్ధుల ఎంపిక తదితర అంశాలపై సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌కుమార్‌ గౌడ్‌, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మీనాక్షీ నటరాజన్, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, ఇంఛార్జి మంత్రులు, సీనియర్‌ నాయకులు చర్చిస్తున్నారు.

పార్లమెంటు నియోజక వర్గాల వారీగా తాజా పరిస్థితులపై చర్చ ముగిసిన తరువాత ఆయా మున్సిపాలిటీలల్లో పార్టీ పరంగా అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. ఇప్పటికే మున్పిపాలిటీల వారీగా డీసీసీ అధ్యక్షుల నుంచి పీసీసీ నివేదికలు తెప్పించుకుంది. ఆ నివేదికల ఆధారంగా సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నట్లు పీసీసీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

TAGGED:

MUNICIPAL ELECTIONS IN TELANGANA
REVANTH REDDY WITH MINISTERS
REVANTH REDDY ON MUNICIPAL POLLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.