ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ రోడ్లకు కంపెనీల పేర్లు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటన

దిల్లీలో జరిగిన అమెరికా-భారత్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య ఫోరం సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌కు మల్టీ నేషనల్‌ కంపెనీలప్రతినిధులకు సీఎం ఆహ్వానం

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 13, 2025 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana CM Revanth Reddy Delhi Tour : ప్రపంచ పెట్టుబ‌డిదారుల‌కు హైదరాబాద్‌ నగరం ఉత్తమ గమ్యస్థానం అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. జీసీసీల‌కు గమ్యస్థానంగా ఉన్న హైద‌రాబాద్‌లో పెట్టుబ‌డులు పెట్టాలని దిల్లీలో జరిగిన అమెరికా-భారత్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య ఫోరం సదస్సులో కోరారు. వచ్చే నెల 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్‌లో జరిగే తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌కు మల్టీ నేషనల్‌ కంపెనీల ప్రతినిధులను రేవంత్‌ రెడ్డి ఆహ్వానించారు.

అంత‌ర్జాతీయ స్థాయి న‌గ‌రంగా హైద‌రాబాద్‌ : దిల్లీలో జరిగిన అమెరికా-భారత్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య ఫోరం సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్‌ను ప్రద‌ర్శించారు. అనంతరం మాట్లాడిన ఆయన భార‌త్‌లో పెట్టుబ‌డుల‌కు హైద‌రాబాద్ ముఖ ద్వార‌మ‌ని తెలిపారు. దేశంలోనే పెద్ద సంఖ్యలో యువ‌త‌, వేగవంత‌మైన వృద్ధి రేటుతో తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుకెళ్తోందని అన్నారు. మ‌హిళా సాధికారత‌, నాణ్యమైన విద్య, యువ‌త‌కు నైపుణ్య శిక్షణ‌, ప‌ట్టణాభివృద్ధితో పాటు మెరుగైన వ‌స‌తులు, అత్యున్నత జీవ‌న ప్రమాణాల‌తో అంత‌ర్జాతీయ స్థాయి న‌గ‌రంగా హైద‌రాబాద్‌ను నిల‌ప‌డ‌మే త‌న ప్రథ‌మ ప్రాధాన్యత అని తెలిపారు.

హైదరాబాద్ నైట్ ఎకానమీ కొత్త దశ : అంత‌ర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాల‌తో 30 వేల ఎకరాల్లో నిర్మిస్తున్న భార‌త్ ఫ్యూచ‌ర్ సిటీ భార‌త దేశంలోనే నూత‌న న‌గ‌రంగా మారుతుంద‌ని సీఎం పేర్కొన్నారు. మూసీ న‌దీ పునరుజ్జీవనం పూర్తైతే హైదరాబాద్ నైట్ ఎకానమీ కొత్త దశలోకి ప్రవేశిస్తుంద‌ని అన్నారు. డ్రై పోర్ట్, మెట్రో విస్తరణ, ఆర్​ఆర్​ఆర్​, రేడియల్ రోడ్లు, ఓఆర్​ఆర్​ – ఆర్​ఆర్​ఆర్ మధ్య మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్‌వంటి కీలక ఇన్‌ఫ్రా ప్రాజెక్టుల పురోగ‌తిని వివ‌రించారు. చైనా + 1 మోడల్‌కు గ్లోబల్ సమాధానం తెలంగాణ అవుతుందని తెలిపారు.

నాయకుల పేర్లకు బదులు కంపెనీల పేర్లను పెడ‌తాం : హార్వర్డ్, స్టాన్‌ఫోర్డ్, ఆక్స్‌ఫర్డ్ వంటి ఐవీ లీగ్ విశ్వవిద్యాలయాలు హైదరాబాద్‌లో ఆఫ్‌షోర్ క్యాంపస్‌లు ఏర్పాటు చేస్తే త‌క్కువ ఖ‌ర్చు, సుల‌భ‌మైన వీసా విధానాల‌తో ద‌క్షిణాది దేశాల విద్యార్థుల‌కు నాణ్యమైన విద్య ల‌భిస్తుంద‌ని రేవంత్‌ చెప్పారు. రోడ్లకు నేతల పేర్లు పెట్టే విధానాన్ని మార్చి హైదరాబాదులో ముఖ్యమైన రోడ్లకు గూగుల్, మెటా, టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్‌ వంటి కంపెనీల పేర్లను పెడ‌తామ‌ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు.

టెక్‌ దిగ్గజాలు ప్రశంస : 2034 నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్రంను ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు. డిసెంబర్ 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్‌లో జరిగే తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌కు మల్టీ నేషనల్‌ కంపెనీల ప్రతినిధులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆహ్వానించారు. సీఎం విజ్ఞప్తికి సిస్కో మాజీ సీఈఓ జాన్‌ ఛాంబర్‌, అమెరికా-భారత్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య ఫోరం సీఈఓ, అధ్యక్షుడు డాక్టర్‌ ముకేశ్‌ ఆఘి సహా మిగతా ప్రతినిధులు సానుకూలంగా స్పందించారు. రేవంత్‌ రెడ్డి దార్శనికత తెలంగాణ రైజింగ్‌ 2047లో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తోందని టెక్‌ దిగ్గజాలు ప్రశంసించారు. డిసెంబర్ 8,89 తేదీల్లో జరిగే తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్​కు అధికారులు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

సీఎం రేవంత్​ రెడ్డితో అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్‌ బృందం భేటీ - డేటా సెంటర్లు, విస్తరణపై చర్చ

నాకు పదేళ్ల సమయం ఇవ్వండి, న్యూయార్క్​ను మరిపించే నగరం కడతా : సీఎం రేవంత్​

TAGGED:

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌
TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT
REVANTH REDDY DELHI TOUR
CM REVANTH REDDY DELHI TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.