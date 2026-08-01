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మీ పెట్టుబడికి - మాదీ లాభాల గ్యారెంటీ : పారిశ్రామికవేత్తలకు సీఎం భరోసా

పెట్టుబడులకు రెట్టింపు ఆదాయం వస్తుందని రేవంత్‌ రెడ్డి భరోసా - పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవ‌స‌ర‌మైన భూములు ఇస్తున్నామన్న ముఖ్యమంత్రి - రాష్ట్రంలో పాలసీ పెరాలసిస్ లేదన్న సీఎం

CM Revanth Reddy Companies
CM Revanth Reddy Companies (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 8:35 AM IST

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Updated : August 1, 2026 at 9:07 AM IST

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CM Revanth Reddy Companies : తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెడితే ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని, రెట్టింపు ఆదాయం వస్తుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి పారిశ్రామికవేత్తలకు భరోసా ఇచ్చారు. పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవ‌స‌ర‌మైన భూములు ఇవ్వడంతో పాటు అన్ని వసతులు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి ఫార్చూన్ 500 కంపెనీలు రావాలనేది తన లక్ష్యమని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో పాలసీ పెరాలసిస్ లేదని, నాయకులు ఎవరైనా, పార్టీ ఏదైనా గత ప్రభుత్వాలు అమలు చేసిన విధానాల్లో మంచి వాటిని కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు.

పెట్టుబడులు పెడితే అండగా ఉంటాం : తెలంగాణ పెట్టుబడులకు అత్యంత కీలకమైన, సురక్షిత రాష్ట్రమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి అన్నారు. పారిశ్రామికవేత్తల పెట్టుబడులకు ప్రభుత్వం పూర్తి రక్షణగా ఉంటుందని తెలిపారు. మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి కేంద్రంలోని బోధి పెవెలియన్‌లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో సీఐఐ ఉత్తర భారత ప్రతినిధులు శుక్రవారం సమావేశమయ్యారు. దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వాతంత్య్రం, రాజ్యాంగంతో పాటు స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఆర్థిక వ్యవస్థను తీసుకొచ్చిందని సీఐఐ ప్రతినిధులతో సీఎం అన్నారు. తెలంగాణ బిడ్డ పీవీ నరసింహారావు తెచ్చిన సరళీకరణ, ప్రైవేటీకరణ, ప్రపంచీకరణ విధానాలు దేశాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించాయని, వాటి ఫలితాలను ప్రస్తుతం మనం అనుభవిస్తున్నామని సీఎం అన్నారు.

పెట్టుబడులకు రెట్టింపు ఆదాయం : చంద్రబాబు నాయుడు 1994 నుంచి 2004 వరకు ముఖ్యమంత్రిగా అనేక పెట్టుబడులను ఆకర్షించారని బిల్ గేట్స్, బిల్ క్లింటన్ వంటి దిగ్గజాలను హైదరాబాద్‌కు తీసుకొచ్చారని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రస్తావించారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పాలనలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ రావడంతో పాటు ఫార్మా, ఐటీ రంగాలు మరింత అభివృద్ధి చెందాయన్నారు. పదేళ్లు బీఆర్ఎస్ పాలన కొనసాగిందంటూ వివరించిన ముఖ్యమంత్రి, గత పాలకులు తీసుకొచ్చిన కొన్ని మంచి విధానాలను కొనసాగిస్తూనే తమ ప్రభుత్వం కొత్త విధానాలను అమలు చేస్తోందన్నారు. గత ఏడాది డిసెంబరులో ఫ్యూచర్ సిటీలో 175 దేశాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్న గ్లోబల్ సమ్మిట్‌లో తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విధానాన్ని ప్రకటించామన్నారు. 2047 నాటికి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో తెలంగాణ వాటా 10 శాతానికి చేరాలన్నదే తన లక్ష్యమని రేవంత్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెడితే కంపెనీలకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చిన సీఎం (ETV)

పెట్టుబడులకు సురక్షిత ప్రాంతం తెలంగాణ. మీరు పెట్టే పెట్టుబడులకు లాభాలు వస్తాయి. మీ పెట్టుబుడులు, లాభాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రక్షణ కల్పిస్తుంది. ప్రపంచంతో పోటీ పడేలా రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాం. 30 వేల ఎకరాల్లో భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీ నిర్మించబోతున్నాం. ఇందుకోసం ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం. 2026 డిసెంబరులో నిర్వహించనున్న గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో వాటిని ఆవిష్కరిస్తాను. సింగపూర్‌ కంపెనీ మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ రూపొందిస్తోంది. ఫ్యార్చూన్‌-500 కంపెనీలు ఫ్యూచర్‌సిటీలో పెట్టుబడి పెట్టాలనేదే లక్ష్యం. ఇక్కడికి రావాలని వారిని నేను ఒత్తిడి చేస్తున్నాను. వాళ్లు ఫ్యూచర్‌ సిటీలో పెట్టుబడి పెట్టకపోతే వారి జీవితంలో కచ్చితంగా విలువైంది కోల్పోతారు. తెలంగాణ అంటేనే బిజినెస్‌. తెలంగాణ రైజ్‌ అవుతోంది. ఈ రైజింగ్‌లో మీరూ భాగస్వామ్యం కావాలి. - రేవంత్‌ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు భూములు : తెలంగాణ‌ను క్యూర్‌, ప్యూర్‌, రేర్‌గా విభ‌జించామ‌ని వివరించిన సీఎం, 160 కిలోమీటర్ల పొడ‌వైన ఔట‌ర్ రింగు రోడ్డు లోప‌లి క్యూర్‌ ప్రాంతంలో స‌ర్వీస్ సెక్టార్‌కు పెద్ద పీట వేస్తున్నామ‌ని తెలిపారు. పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవ‌స‌ర‌మైన భూములు ఇవ్వడంతో పాటు ఇత‌ర వ‌స‌తులు క‌ల్పిస్తామ‌ని తెలిపారు. భార‌త్ ఫ్యూచ‌ర్ సిటీ నుంచి మ‌చిలీప‌ట్నం పోర్టు వ‌ర‌కు 12 లేన్ల రహ‌దారి నిర్మించ‌నున్నామ‌ని, విభాగాల వారీగా క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేస్తామ‌ని సీఎం వివ‌రించారు. వరంగ‌ల్, ఆదిలాబాద్‌లో ఎయిర్ పోర్టుల నిర్మాణాల‌కు కేంద్రం అనుమ‌తి ఇచ్చిందన్న సీఎం, కేంద్రం ప్రకటించిన ఏడు బుల్లెట్ ట్రైన్లలో 3 తెలంగాణకు వ‌చ్చాయ‌న్నారు. శంషాబాద్ నుంచి చెన్నై, పుణె, బెంగ‌ళూరు బుల్లెట్ ట్రైన్లు రాబోతున్నాయ‌న్నారు. పొరుగు రాష్ట్రాల‌తో పోటీ ప‌డ‌ద‌ల్చుకోలేద‌ని, ప్రపంచంలోని ఇత‌ర దేశాల‌తో పోటీ ప‌డి చైనా ప్లస్‌గా తెలంగాణ‌ను నిల‌ప‌డ‌మే త‌న లక్ష్యమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

వసతులు కల్పించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది : పారిశ్రామిక‌వేత్తలు త‌మ‌కు ఏం కావాలో చెబితే ఆ వ‌స‌తులు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు. సీఎస్ నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటార‌ని, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి రెండు నెల‌ల‌కోసారి, తాను మూడు నెల‌ల‌కు ఒక‌సారి పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశమై సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని సీఎం తెలిపారు. జీసీసీల్లో 200 కంపెనీలు పెట్టుబ‌డులు పెట్టడానికి ముందుకు వ‌చ్చాయ‌న్న సీఎం, డేటా సెంటర్లపై అమెజాన్ రూ.ల‌క్ష కోట్లు, అదానీ గ్రూప్ రూ.35 వేల కోట్ల పెట్టుబ‌డి పెడుతున్నాయన్నారు.

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Last Updated : August 1, 2026 at 9:07 AM IST

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