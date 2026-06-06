తెలంగాణ హైడ్రా, ఈగల్ ఫోర్స్ను దేశమంతా ఆసక్తిగా చూస్తోంది : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
హైడ్రా, ఈగల్ ఫోర్స్పై సీఎం రేవంత్రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు - జలవనరుల కబ్జా అడ్డుకునేందుకోసమే హైడ్రాను ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడి - డ్రగ్స్ నివారణకు ఏర్పాటు చేసిన ఈగల్ ఫోర్స్ దేశంలోనే ఉత్తమమైనదన్న సీఎం
Published : June 6, 2026 at 10:20 PM IST
CM Revanth Reddy Comments on Hydra : హైడ్రా ఏర్పాటుపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. జలవనరుల కబ్జాలను అడ్డుకునేందుకోసమే హైడ్రాను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో నేడు ఎవరైనా చెరువులు, కుంటల వంటివాటి జోలికి వెళ్లాలంటే భయపడుతున్నారని వివరించారు. బెంగళూరులో నిర్వహించిన ఓ సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రా, ఈగల్ ఫోర్స్పై మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా వాటి ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.
ఫామ్హౌస్ల కోసం చెరువులు ఆక్రమిస్తున్నారు : ధనికులు విలాస భవనాలు, ఫౌమ్హౌస్ల కోసం చెరువులను ఆక్రమిస్తున్నారని, తమ భవనాల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలను చెరువుల్లో కలుపుతున్నారని ఆయన తెలిపారు. ఈ కబ్జాలను అరికట్టేందుకే సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి నేతృత్వంలో మూడు వేల మందితో హైడ్రాను ఏర్పాటు చేసినట్లుగా వివరించారు. ఇవాళ ఎవరు ఆక్రమణలకు పాల్పడినా ఆ నిర్మాణాలను నేలమట్టం చేస్తున్నామని చెప్పారు. మత్తుపదార్థాల నివారణకు ఏర్పాటు చేసిన ఈగల్ ఫోర్స్ దేశంలోనే ఉత్తమమైనదని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసిన హైడ్రా, ఈగల్ ఫోర్స్లను దేశమంతా ఆసక్తిగా చూస్తోందన్నారు.
యువతరం నైపుణ్యాలు పెంచుకోవాలి : ఉపాధి విషయంలో మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా యువత ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి సారించాలన్న రేవంత్ రెడ్డి, ఆయా రంగాల్లో నైపుణ్యాలను పెంచుకుంటే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవచ్చుని వివరించారు. ఏఐ(ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) కారణంగా వైట్ కాలర్ జాబ్లు పోతున్నాయని అందరూ ఆందోళన చెందుతున్నారని ఆయన వివరించారు. వైట్ కాలర్ జాబ్లకు ప్రత్యామ్నాయం బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. యువతరం వాటిపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. అందుకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను పెంచుకోవాలన్నారు.
"పేద ప్రజలు చెరువులను ఆక్రమించారంటే అర్థం చేసుకోగలం. ధనికులు విలాస భవనాల కోసం చెరువులను ఆక్రమిస్తున్నారు. ఫామ్హౌస్ల కోసం చెరువులు, జలవనరులు కబ్జా చేస్తున్నారు. తమ భవనాల వ్యర్థాలను చెరువుల్లో కలుపుతున్నారు. జలవనరుల కబ్జాను అడ్డుకునేందుకే హైడ్రా ఏర్పాటు చేశాం. ఎవరు ఆక్రమించినా ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా నేలమట్టం చేస్తున్నాం"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
ఎవరెంత ఏడ్చినా ఆర్ఆర్ఆర్ ఆగదు, అభివృద్ధి ఆగదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి