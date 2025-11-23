ETV Bharat / state

గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌కు ఏర్పాట్లు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలంలో సీఎం పర్యటన - ఫ్యూచర్‌ సిటీలో జరిగే గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌కు ఏర్పాట్లు పరిశీలన - డిసెంబర్ 8, 9 తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 7:24 PM IST

CM Revanth Inspects TG Rising Global summit Arrangements : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్​కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతినిధులు హాజరవుతారని, వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు రావొద్దని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ దేశాల అంబాసిడర్లు కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉందని, ప్రతినిధులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకోవాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో జరగనున్న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లను రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ పరిశీలించారు.

గ్లోబల్​ సమ్మిట్​ ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన సీఎం : డిసెంబర్ 8, 9 తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ జరగనుంది. కందుకూరు మండలం బేగర్కంచలో జరగనున్న గ్లోబల్ సమ్మిట్ కార్యక్రమ స్థలాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలించారు. అధికారులు చేసిన ఏర్పాట్లపై ఆయన సమీక్షించారు. అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు, ప్రముఖ పరిశ్రమల ప్రతినిధులు పాల్గొనబోతున్న ఈ సమ్మిట్, తెలంగాణ అభివృద్ధికి కీలక వేదికగా మారనున్నదని రేవంత్​ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఫ్యూచర్ సిటీ పరిధిలో జరుగుతున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులను ఆయన సమీక్షించారు.

ప్రపంచ పెట్టుబడులకు గమ్యస్థానంగా : రోడ్ల నిర్మాణం, బహిరంగ వసతులు, పరిశ్రమల ఏర్పాటు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రగతి లాంటి అంశాలపై సంబంధిత శాఖల అధికారుల నుండి నివేదికలను స్వీకరించి వివరణాత్మకంగా వివరాలు తెలుసుకున్నారు. మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న ఈ భారీ కార్యక్రమం రాష్ట్ర పెట్టుబడి అవకాశాలను మరింతగా పెంచుతుందని, ఫ్యూచర్ సిటీని ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడుల కేంద్రంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం సంకల్పంతో పని చేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

పాస్​లు లేకపోతే నో ఎంట్రీ : సమ్మిట్ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తుందని, పాస్​లు లేకుండా సమ్మిట్​కు ఎవరూ ఎంట్రీ కావడానికి వీల్లేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. సమ్మిట్​కు సంబంధం లేని వారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎంట్రీ ఇవ్వకూడదన్నారు. అధికారులకు శాఖల వారీగా ఎంట్రీ ఉంటుందన్నారు. ఏర్పాట్లను ఎప్పటికప్పుడు తానే స్వయంగా పరిశీలిస్తానని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్​కు పోలీస్​లు కట్టుదిట్టమైన బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టాలని, సమ్మిట్​కు వచ్చే వారి వాహనాల పార్కింగ్​కు ఇబ్బంది రావొద్దని స్పష్టం చేశారు. బందోబస్తుకు వచ్చే పోలీస్ సిబ్బందికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సౌకర్యాలు కల్పించాలని సూచించారు. సమ్మిట్​కు హాజరయ్యే మీడియాకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.

అసలేంటీ 'తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్' : 'ప్రజా పాలన- ప్రజా విజయోత్సవాల్లో' భాగంగా వచ్చే నెల (డిసెంబర్) 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్​ను నిర్వహించనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించనున్న భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో సుమారు 100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో దీనిని నిర్వహించాలని అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ణయించారు. ఇక్కడ ప్రభుత్వ స్టాళ్లు, పలు ప్రైవేటు కంపెనీల స్టాళ్లు కూడా ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నారు. 2035 నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక ట్రిలియన్ డాలర్​ ఎకానమీగా, 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా వృద్ధి చేసేందుకు చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై చర్చించి అభిప్రాయాలు, సూచనలు, సలహాలను స్వీకరిస్తారు. డిసెంబర్ 8వ తేదీన స్థానిక, జాతీయ, అంతర్జాతీయ నిపుణులతో సమావేశాలు, చర్చలు ఉంటాయి. 9వ తేదీన తెలంగాణ రైజింగ్ దార్శనిక పత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నారు.

డిసెంబర్ 9న తెలంగాణ రైజింగ్-2047 పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణ : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

5 నిమిషాలు కేటాయించండి - తెలంగాణ రైజింగ్​ విజన్​-2047లో భాగస్వాములవ్వండి

