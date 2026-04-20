కాళేశ్వరంపై సీబీఐ విచారణ విషయంలో అడుగు ముందుకు పడుతోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

మేడిగడ్డ వద్ద పియర్స్ వద్ద శాంపిళ్ల సేకరణను పరిశీలించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - డ్రోన్ బేస్డ్ జీపీఆర్‌ టెస్ట్‌కు సంబంధించి సీఎంకు వివరించిన అధికారులు - అనంతరం మీడియాలో మాట్లాడిన సీఎం

CM Revanth Reddy Inspects Medigadda Barrage
CM Revanth Reddy Inspects Medigadda Barrage (ETV Bharat)
Published : April 20, 2026 at 7:32 PM IST

Updated : April 20, 2026 at 7:45 PM IST

CM Revanth Reddy Inspects Medigadda Barrage Repair Works : మేడిగడ్డ, సుందిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజీల పరిస్థితిపై సమీక్షించామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మూడు బ్యారేజీల పరిస్థితిపై అధ్యయనం చేసిన అధికారులతో చర్చించామని తెలిపారు. కాళేశ్వరం వద్ద ఎల్​ అండ్ టీ గెస్ట్​హౌస్​లో జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల లోపాలపై ఎలా ముందుకెళ్లాలో ఒక స్పష్టత వచ్చిందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. సమస్యను అర్ధం చేసుకోవడమే సగం పరిష్కారం ఉందని అన్నారు. ఇకనుంచి జరిగే ప్రతీ పనిలో ఎన్​డీఎస్​ఏ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్లాలని, ప్రతీ పనిలో ఎన్​డీఎస్​ఏ అనుమతి తీసుకుని పనిచేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.

2023 అక్టోబర్‌లోనే కూలిపోయింది : అనంతరం మీడియా సమావేశంలో గత ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. ప్రాజెక్టును యథాతథంగా కొనసాగిస్తే లాభం ఉండదని కేసీఆర్‌ భావించారన్న సీఎం కేసీఆర్‌ వచ్చి పేరు మార్చి, అంచనాలు మార్చి అవినీతికి తెరతీశారని సీఎం విమర్శించారు. రూ.34 వేల కోట్ల ప్రాజెక్టును రూ.1.50 లక్షల కోట్లకు పెంచారని అన్నారు. తనకు రాజకీయ, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని భావించారని, ఆనాడు గవర్నర్‌ నరసింహన్‌ను మభ్యపెట్టి అబద్ధాలు చెప్పించారని తెలిపారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో లోపాలు ఉన్నాయని 2020లోనే ఇంజినీర్లు చెప్పారని గుర్తు చేశారు. ఇంజినీర్ల లేఖలను సీఎం, ఎల్‌ అండ్‌ డీ సంస్థ పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు. 2023 అక్టోబర్‌లో మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కుప్పకూలి పోయిందని ఆరోపించారు. అన్ని దాచిపెట్టి ఎన్నికల్లో లబ్ధిపొందాలని ప్రయత్నించారని, కాని ప్రకృతి మరొకటి తలచి అది పూర్తిగా కుంగిపోవడంతో ప్రపంచానికి అసలు విషయం తెలిసిందన్నారు.

సీబీఐ విచారణకు అప్పగించాం : కాళేశ్వరంపై సీబీఐ విచారణ విషయంలో అడుగు ముందుకు పడుతోందన్న సీఎం సీబీఐ విచారణలో కదలిక వచ్చిందని తెలిసి హడావుడిగా దిల్లీకి వెళ్లారని తెలిపారు. కాళేశ్వరంపై సీబీఐ విచారణను అడ్డుకునేందుకే దిల్లీకి వెళ్లి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని, కేంద్రం కాళ్లు పట్టుకునేందుకు హరీశ్‌రావు దిల్లీకి వెళ్లారని విమర్శించారు. మూడు బ్యారేజీల్లో నీళ్లు నింపటం ప్రమాదకరమని ఎన్‌డీఎస్‌ఏ చెప్పిందని అన్నారు. ఘోర తప్పిదాలు జరిగాయని జస్టీస్ పీసీ ఘోష్‌ జ్యుడీషియల్ కమిషన్‌ కూడా చెప్పిందని, నివేదికపై అసెంబ్లీలో సుదీర్ఘమైన చర్చ చేసి కేసును సీబీఐ విచారణకు అప్పగించామని గుర్తు చేశారు.

ఎందుకు విచారణ చేపట్టలేదు : సీబీఐ విచారణకు అప్పగించి 9 నెలలు అవుతున్నా కేంద్రం నుంచి స్పందన లేదని, కేంద్రం ప్రభుత్వం కాళేశ్వరంపై ఇప్పటికీ సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించలేదని, 2019 నుంచి ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 162 టీఎంసీలు మాత్రమే ఎత్తిపోశామని తెలిపారు. రూ.లక్ష కోట్లు ఖర్చు చేసిన ప్రాజెక్టును వృథాగా పోనీయలేమని, మరమ్మతులు పూర్తి చేసి ప్రాజెక్టును ఉపయోగంలోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిపారు.

గతంలో కాంగ్రెస్‌ కట్టిన ప్రాజెక్టుల వల్లే మనకు నీరు అందుతోందని తెలిపారు. సీబీఐకి అప్పగిస్తే 48 గంటల్లోనే చర్యలు తీసుకుంటామని కిషన్‌రెడ్డి అన్నారని, 9 నెలలు అవుతున్నా సీబీఐ ఎందుకు విచారణ చేపట్టలేదని ప్రశ్నించారు. న్యాయనిపుణులతో చర్చించేందుకు హరీశ్‌రావు దిల్లీకి వెళ్లారని బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు అంటున్నారని, కోర్టులో తీర్పు రిజర్వ్‌ అయ్యాక లాయర్లతో చర్చించటానికి ఏముంటుంది? అని ప్రశ్నించారు.

మేడిగడ్డ బ్యారేజీ డ్యామేజీపై పూర్తి అవగాహన : అంతకుముందు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ పియర్స్ వద్ద శాంపిళ్ల సేకరణను రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలించారు. కుంగిన ఏడో బ్లాక్ వద్ద డ్రిల్లింగ్ పనులు సీఎం, మంత్రులు పరిశీలించారు. బ్యారేజీ వద్ద చేస్తున్న పరీక్షల వివరాలను సీఎంకు అధికారులు వివరించారు. సీఎంతో పాటు ఎన్‌డీఎస్‌ఏ ఛైర్మన్‌ అనిల్‌జైన్ మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పరిశీలించారు.

జియో టెక్నికల్, జియో ఫిజికల్, జీపీఆర్ శాంపిళ్లు ఎలా తీస్తున్నారో రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలించారు. ప్రభుత్వం మొత్తం 520 శాంపిళ్లు సేకరించి సీడబ్ల్యూఆర్పీఎస్‌కు పంపనుంది. ల్యాబ్‌లో పరీక్షల తర్వాత మేడిగడ్డ బ్యారేజీ డ్యామేజీపై పూర్తి అవగాహన వస్తుంది. డ్రోన్ బేస్డ్ జీపీఆర్‌ టెస్ట్‌కు సంబంధించి అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. ప్యార్లర్‌ క్రాస్‌ హోల్ సెస్మిక్ టెస్ట్ వివరాలను కూడా సీఎంకు వివరించారు.

ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ : అంతకు ముందు కాళేశ్వరం ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇవాళ కాళేశ్వరం పర్యటనకు వచ్చిన సీఎం మంత్రులతో కలిసి శ్రీకాళేశ్వర ముక్తేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం రూ.198 కోట్లతో జరిగే ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు సీఎం భూమి పూజ చేశారు. కాళేశ్వరం చేరుకున్న సీఎంకు మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, వివేక్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ స్వాగతం పలికారు.

Last Updated : April 20, 2026 at 7:45 PM IST

