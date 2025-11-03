ETV Bharat / state

ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనులు పూర్తి చేసి తీరుతాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లాలో రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటన - ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనుల కోసం చేపట్టిన సర్వే పరిశీలన - టన్నెల్‌ను పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తోందన్న సీఎం

CM Revanth Reddy Visits SLBC Tunnel : ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనుల పురోగతిని పరిశీలించామని, టన్నెల్‌ను పూర్తి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తోందని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు 1983లో మంజూరైందని, ఇప్పటికీ పూర్తికాకపోవడం బాధాకరమని అన్నారు. నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లా మన్నేవారిపల్లెలో పర్యటించిన ఆయన, హెలీ మాగ్నటిక్‌ సర్వేకు సిద్ధంగా ఉన్న సర్వే హెలికాప్టర్‌, అధునాతన పరికరాలను పరిశీలించారు.

టన్నెల్‌ పనుల్లో ఎన్నో అవాంతరాలు ఎదురయ్యాయి : ఈ సందర్భంగా ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ బోర్‌ మిషన్‌తో పనులు చేయడం కష్టంగా మారిందని, పనులపై బీఆర్​ఎస్​ నేతలు రాజకీయం చేయడం తగదని సీఎం హితవు పలికారు. ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనులు పూర్తి చేసి తీరుతామని అన్నారు. ప్రాజెక్టు మంజూరు చేసినప్పుడు టన్నెల్‌ పనుల అంచనా విలువ రూ.1,968 కోట్లు అని, 2 దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న టన్నెల్‌ పనుల్లో ఎన్నో అవాంతరాలు ఎదురయ్యాయని గుర్తు చేశారు.

కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుందనే దురుద్దేశం : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడే నాటికి 30 కిలోమీటర్ల టన్నెల్‌ నిర్మాణం పూర్తయిందని తెలిపారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పది సంవత్సరాల్లో మిగతా 10 కి.మీ టన్నెల్‌ పూర్తి చేయలేదని అన్నారు. పెద్దగా కమీషన్లు రావని ఈ ప్రాజెక్టును పక్కకు పెట్టారని, ఏపీలో జగన్‌ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పోతిరెడ్డిపాడును విస్తరిస్తుంటే కేసీఆర్‌ చూస్తూ ఊరుకున్నారని ఆరోపించారు.

రూ.2 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి ఉంటే ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాకు నీరు అందేదని అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తైతే కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుందనే దురుద్దేశంతో పట్టించుకోలేదని, కృష్ణా నది మీద చేపట్టిన అన్ని ప్రాజెక్టులను కేసీఆర్‌ నిర్లక్ష్యం చేశారని ఆరోపించారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకపోతే మహబూబ్‌నగర్‌, నల్గొండ జిల్లాలకు తీవ్ర నష్టం కలుగుతుందని అన్నారు. ఆర్మీలో నిపుణులైన అధికారులను డిప్యుటేషన్‌పై తీసుకువచ్చామని సీఎం వివరించారు.

కేసీఆర్​ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయలేదు : గత పది సంవత్సరాల్లో సాగునీటి ప్రాజెక్టు కాంట్రాక్టర్లకు కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం రూ.1.86 లక్షల కోట్లు చెల్లించిందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆ మొత్తంలో కాళేశ్వరం కాంట్రాక్టర్లకే రూ.1.06 లక్షల కోట్లు చెల్లించారని, గత పది సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కృష్ణా నదిపై ఎన్నో ప్రాజెక్టులు చేపట్టి పూర్తి చేసిందని అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం కృష్ణా నదిపై ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయలేదని వివరించారు.

ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనులు పూర్తి చేసి తీరుతాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

"ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనుల పురోగతిని పరిశీలించాం. టన్నెల్‌ను పూర్తి చేయడానికి కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తోంది. రెండు దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న టన్నెల్‌ పనుల్లో ఎన్నో అవాంతరాలు వచ్చాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి 30 కిలోమీటర్ల టన్నెల్‌ నిర్మాణం పూర్తయ్యింది. కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం పదేళ్లలో మిగతా 10 కి.మీ. టన్నెల్‌ పూర్తి చేయలేదు. ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనులపై బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు రాజకీయం చేయటం తగదు. ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనులు పూర్తి చేసి తీరుతాం. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకపోతే మహబూబ్‌నగర్‌, నల్గొండ జిల్లాలకు తీవ్ర నష్టం. ఆర్మీలో నిపుణులైన అధికారులను డిప్యుటేషన్‌పై తీసుకువచ్చాం."- రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

SLBC పునరుద్ధరణకు ఎలక్ట్రో మాగ్నెటిక్​ సర్వే - ఆ 9.8 కి.మీ. పూర్తి చేయడమే లక్ష్యం

