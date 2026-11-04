వరదలో కొట్టుకుపోయిన ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది - సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆరా
NDRF Boats Washed Away in Betupalli Lake : ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలం బేతుపల్లి చెరువులో చిక్కుకున్న ఐదుగురు మత్స్యకారులను కాపాడేందుకు వెళ్లి 9 మంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక సిబ్బంది గల్లంతయ్యారు.
Published : November 4, 2026 at 9:25 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 10:07 PM IST
ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలం బేతుపల్లిలో చెరువులో చిక్కుకున్న జాలర్లను కాపాడేందుకు వెళ్లి 10 మంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక సిబ్బంది గల్లంతయ్యారు. భారీ వర్షాలకు చెరువు అలుగు పారుతుండడంతో నెట్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు ఐదుగురు జాలర్లు వెళ్లి వరదలో చిక్కుకున్నారు. వారిని కాపాడేందుకు తొలుత ముగ్గురు ఫైర్ సిబ్బంది బోటులో వెళ్లగా వారు వరదలో చిక్కుకుపోయారు. దీంతో కొత్తగూడెం ఎన్డీఆర్ఎఫ్కు చెందిన ఆరుగురు, మరో నలుగురు ఫైర్ సిబ్బంది రెండు బోట్లలో వారిని కాపాడేందుకు వెళ్లారు.
తొలుత బోటులో చిక్కుకుపోయిన ముగ్గురు అగ్నిమాపక సిబ్బందిని వెనక్కి తీసుకొచ్చారు. అనంతరం మత్సకారులను తీసుకొచ్చేందుకు వెళ్లగా రెండు బోట్లు పల్టీలు కొట్టి అందులోని 10 మంది గల్లంతయ్యారు. గల్లంతైన వారి కోసం మరో బోటులో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది గాలిస్తున్నారు. సహాయక చర్యలు కలెక్టర్ దివాకర్, ఎమ్మెల్యే రాగమయి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భద్రాచలం నుంచి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని రప్పించి బోటు సహాయంతో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడే ప్రయత్నం చేపట్టారు.
ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లిలోని బేతుపల్లి చెరువులో చిక్కుకున్న జాలర్లను కాపాడేందుకు వెళ్లిన ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బోట్లు గల్లంతైన ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆరా తీశారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాల్సిందిగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి సూచించారు. #SDRF #Sathupalli #Khammam #BetupalliCheruvu #RescueOperation— Telangana CMO (@TelanganaCMO) November 4, 2026
గల్లంతుపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆరా
బేతుపల్లి చెరువులో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బోట్ల గల్లంతుపై సీఎంరేవంత్రెడ్డి ఆరా తీశారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చేందుకు చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించారు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాల్సిందిగా సీఎస్కు సూచించారు.
మంత్రి తుమ్మల నిరంతర పర్యవేక్షణ
ఈ ఘటనపై మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సమస్య పరిష్కారం అయ్యేవరకు అధికారులు అక్కడే ఉండాలని మంత్రి ఆదేశించారు. ప్రభుత్వపరంగా ఏ సహాయం కావాలన్న వెంటనే సమాచారమివ్వాలని, ఆచూకీ తెలియని వారి ఫోన్ నంబర్ల కోసం అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వాడాలని ఆదేశించారు. చిక్కుకున్న జాలర్లతో ఫోన్లో మాట్లాడిన మంత్రి మాట్లాడారు.