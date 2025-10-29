ETV Bharat / state

ప్రాణ, ఆస్తి, ప‌శు న‌ష్టం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

తుపాను ప్రభావంపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - ప్రాణ, ఆస్తి, ప‌శు న‌ష్టం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు - ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలకు కలెక్టర్లు నిర్దేశించాలని సూచన

CM Revanth Reddy on Rains
CM Revanth Reddy on Rains (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
  • తుపాను ప్రభావంపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • క‌ళ్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యానికి నష్టం జరగకుండా చూడాలి: సీఎం
  • ధాన్యం, ప‌త్తి కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఏర్పాట్లు చేయాలి: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • పలు జిల్లాల్లో భారీ వ‌ర్షాల దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: సీఎం
  • రైళ్ల మ‌ళ్లింపు దృష్ట్యా ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలి: సీఎం
  • ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలకు కలెక్టర్లు నిర్దేశించాలి: సీఎం
  • వాగులు పొంగే ప్రమాదం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలి: సీఎం
  • లోత‌ట్టు ప్రాంత వాసులను సహాయ శిబిరాలకు తరలించాలి: సీఎం
  • రిజ‌ర్వాయ‌ర్లు, చెరువుల నీటిమ‌ట్టం పరిశీలించాలి: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • నీటి విడుద‌ల‌పై కలెక్టర్లు సిబ్బందికి స‌మాచారం ఇవ్వాలి: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • నిండిన చెరువులు, రిజర్వాయర్ల వద్ద ఇసుక బస్తాలు సిద్ధంగా ఉంచాలి: సీఎం
  • నీరు నిలిచిన లోలెవ‌ల్ బ్రిడ్జ్‌లు, కాజ్‌వేల‌పై రాక‌పోక‌లు నిషేధించాలి: సీఎం
  • అంటువ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం దృష్ట్యా పారిశుద్ధ్య ప‌నులు చేప‌ట్టాలి: సీఎం
  • అవ‌స‌ర‌మైన చోట్ల వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలి: సీఎం
  • ప్రాణ, ఆస్తి, ప‌శు న‌ష్టం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా, ఎస్డీఆర్ఎఫ్‌, ఫైర్ సిబ్బది వెంటనే స్పందించాలి: సీఎం

TAGGED:

CM REVANTH REDDY ON RAINS
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు
HEAVY RAINS IN TELANGANA
CM REVANTH REDDY ON RAINS IN TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.