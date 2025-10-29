ప్రాణ, ఆస్తి, పశు నష్టం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తుపాను ప్రభావంపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రాణ, ఆస్తి, పశు నష్టం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు - ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలకు కలెక్టర్లు నిర్దేశించాలని సూచన
Published : October 29, 2025 at 3:15 PM IST
- తుపాను ప్రభావంపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- కళ్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యానికి నష్టం జరగకుండా చూడాలి: సీఎం
- ధాన్యం, పత్తి కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఏర్పాట్లు చేయాలి: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: సీఎం
- రైళ్ల మళ్లింపు దృష్ట్యా ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలి: సీఎం
- ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలకు కలెక్టర్లు నిర్దేశించాలి: సీఎం
- వాగులు పొంగే ప్రమాదం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలి: సీఎం
- లోతట్టు ప్రాంత వాసులను సహాయ శిబిరాలకు తరలించాలి: సీఎం
- రిజర్వాయర్లు, చెరువుల నీటిమట్టం పరిశీలించాలి: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- నీటి విడుదలపై కలెక్టర్లు సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వాలి: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- నిండిన చెరువులు, రిజర్వాయర్ల వద్ద ఇసుక బస్తాలు సిద్ధంగా ఉంచాలి: సీఎం
- నీరు నిలిచిన లోలెవల్ బ్రిడ్జ్లు, కాజ్వేలపై రాకపోకలు నిషేధించాలి: సీఎం
- అంటువ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం దృష్ట్యా పారిశుద్ధ్య పనులు చేపట్టాలి: సీఎం
- అవసరమైన చోట్ల వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలి: సీఎం
- ప్రాణ, ఆస్తి, పశు నష్టం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఫైర్ సిబ్బది వెంటనే స్పందించాలి: సీఎం