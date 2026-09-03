పాతబస్తీ మెట్రోను పూర్తి చేస్తామని చెప్పాం - చేసి చూపిస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
హైదరాబాద్లో రెండో భారీ స్టీల్ ఫ్లై ఓవర్ ప్రారంభం - చంచల్గూడ-సంతోష్నగర్ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - మీరాలం ట్యాంక్పై రూ.500 కోట్లతో కేబుల్ బ్రిడ్జి నిర్మిస్తున్నామన్న సీఎం
Published : September 3, 2026 at 8:45 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 9:12 PM IST
Chanchalguda Santoshnagar Steel Flyover : గత సర్కార్ చంచల్గూడ-సంతోష్నగర్ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి సకాలంలో నిధులు ఇవ్వలేదన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేసి వేగంగా వంతెన నిర్మాణం పూర్తి చేసిందని తెలిపారు. చంచల్గూడ-సంతోష్నగర్ రెండో స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ను రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు. ఈ ప్రాంతమంతా ఓల్డ్ సిటీ కాదని ఇది ఒరిజినల్ సిటీ అని కొనియాడారు. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు ఈసీ, మూసీ నది నీళ్లు తాగేవారని, హైదరాబాద్కు విదేశీయులు ఎవరు వచ్చినా చార్మినార్ వద్ద షాపింగ్కు వస్తారని గుర్తు చేశారు. పాతబస్తీలోని ప్రతి గల్లీ, అణువణువు తనకు తెలుసునని స్పష్టం చేశారు.
మురుగు సమస్య లేకుండా చేస్తాం : ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పేరు చాలా దేశాల్లో సుపరిచితమన్న రేవంత్ రెడ్డి పాకిస్థాన్కు వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడూ తన గళం వినిపిస్తూనే ఉంటారని పేర్కొన్నారు. తన ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వంతో పోరాటానికైనా సిద్ధంగా ఉంటారని కొనియాడారు. మీరాలం ట్యాంక్పై రూ.500 కోట్లతో కేబుల్ బ్రిడ్జి నిర్మిస్తున్నామని, మీరాలం కేబుల్ బ్రిడ్జి పూర్తైతే రవాణాపరంగా, పర్యాటకంగా ప్రయోజనమని, ఇప్పటికే ఆరాంఘర్, మూసారాంబాగ్ వంతెనల నిర్మాణం పూర్తి చేశామని తెలిపారు. పాతబస్తీ మెట్రోను పూర్తి చేస్తామని చెప్పామని, చేసి చూపిస్తామని, నాలాలపై ఆక్రమణలు తొలగిస్తామని, మురుగు సమస్య లేకుండా చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఎక్కడైనా పేదల ఇళ్లు తొలగిస్తే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చి ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు.
Hon’ble Chief Minister Sri @revanth_anumula inaugurated the Chanchalguda - Santosh Nagar Steel Flyover, a major infrastructure project in #Hyderabad.— Telangana CMO (@TelanganaCMO) September 3, 2026
Built at a cost of ₹620 crore and spanning 3.2 km, the flyover will enhance connectivity and ease traffic congestion,… pic.twitter.com/CNw4X1JCws
"మీరాలం ట్యాంక్పై రూ.500 కోట్లతో కేబుల్ బ్రిడ్జి నిర్మిస్తున్నాం. మీరాలం కేబుల్ బ్రిడ్జి పూర్తయితే.. రవాణాపరంగా, పర్యాటకంగా ప్రయోజనం. ఇప్పటికే ఆరాంఘర్, మూసారాంబాగ్ వంతెనల నిర్మాణం పూర్తి చేశాం. పాతబస్తీ మెట్రోను పూర్తి చేస్తామని చెప్పాం చేసి చూపిస్తాం. నాలాలపై ఆక్రమణలు తొలగిస్తాం. మురుగు సమస్య లేకుండా చేస్తాం. ఎక్కడైనా పేదల ఇళ్లు తొలగిస్తే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చి ఆదుకుంటాం. కొన్ని శతాబ్ధాలుగా ఈ నగరంలో హిందూ- ముస్లింలు కలిసి జీవిస్తున్నారు. హిందూ- ముస్లింల సమిష్టి కృషితోనే ఈ నగరం అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తోంది" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
గుజరాత్కు గులాంగిరీ చేస్తున్నారు : కొన్ని శతాబ్ధాలుగా ఈ నగరంలో హిందూ- ముస్లింలు కలిసి జీవిస్తున్నారని, హిందూ- ముస్లింల సమిష్టి కృషితోనే ఈ నగరం అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తోందని, మూసీ పునరుజ్జీవనం చేపడితే బీజేపీ నేతలు తప్పు పడుతున్నారని వెల్లడించారు. యూపీలో గంగానది, గుజరాత్లో సబర్మతి నది ప్రక్షాళన చేపట్టాలేదా?, గంగా, సబర్మతి ప్రాజెక్టులను ప్రశంసించిన నేతలు మూసీ ప్రక్షాళనను ఎందుకు తప్పుపడుతున్నారు? నిలదీశారు. రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు గుజరాత్కు గులాంగిరీ చేస్తున్నారని విమర్శించారు.
అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్నారు : తననెవవరూ బెదిరించవద్దని, బెదిరిస్తే భయపడనని అన్నారు. స్నేహంతో మాత్రమే తనని గెలవగలరని హితువు పలికారు. తాను ఎవరికీ గులామ్ను కాదని దోస్తీకి మాత్రమే గులామ్నని సూచించారు. స్నేహం కోసం ఏదైనా చేసే వ్యక్తిని తానని, ఎన్నికలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి గెలుపోటములు సహజమని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు.
ఒవైసీ హాట్ కామెంట్స్ : ఇదే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అసదుద్దీన్ ఒవైసీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నందుకే తాము కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలంగాణలో మద్దతు ఇస్తున్నామని ప్రకటించారు. రేవంత్ రెడ్డిని ఆయన స్టైల్లోనే పరిపాలన చేయాలని ఒవైసీ సూచించారు. ఇంకా ప్రజల్లోకి రావాలని ఆయన కోరారు. రేవంత్ పాలనలో హైదరాబాద్, తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందాలని కోరారు.
30 నిమిషాల సమయం ఆదా : చంచల్గూడ-సంతోష్నగర్ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభంతో చంచల్ గూడ, సైదాబాద్, ఐఎస్ సదన్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తగ్గనున్నాయి. 30 నిమిషాల వరకు ప్రయాణ సమయం ఆదా అవుతుంది. మొత్తం 3.3 కి.మీ. పొడవురూ.620 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణంతో నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్ నుంచి ఒవైసీ ఆస్పత్రి వరకు ఆటంకం లేకుండా ప్రయాణించవచ్చు.
హైదరాబాద్లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్, నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లు