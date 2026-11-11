తమ్మిడికుంట చెరువును ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి - నాగార్జున హీరో లాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారని ప్రశంస
CM Revanth Reddy Inaugurates Thammidikunta Lake :హైదరాబాద్ మాదాపుర్ తమ్మిడికుంట చెరువును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. రూ.20 కోట్లతో తమ్మిడికుంటను అభివృద్ధి చేసింది. సినీనటుడు అక్కినేని నాగార్జున గౌరవ అతిథిగా హాజరయ్యారు.
Published : November 11, 2026 at 8:56 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 9:04 PM IST
తమ్మిడికుంట అభివృద్ధిలో 14 ఎకరాలను 30 ఎకరాలకు విస్తరించామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు కొందరికి కష్టం, నష్టం కలిగించి ఉండొచ్చని, మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే కొందరికి నష్టం జరిగినా కొన్ని తరాలకు మేలు జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ మాదాపుర్లో పునరుద్ధరించిన తమ్మిడికుంట చెరువును ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. తమ్మిడికుంట చెరువు అభివృద్ధి పనులను సీఎంకు హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ వివరించారు. తమ్మిడికుంట చెరువు అభివృద్ధికి సహకరించిన సినీనటుడు అక్కినేని నాగార్జున గౌరవ అతిథిగా హాజరయ్యారు.
నాగార్జున హీరో లాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు
ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలు చేసుకుని పోటీపడదామని, ఇప్పుడు మాత్రం అందరూ అభివృద్ధిలో కలిసి రావాలని కోరుతున్నానని సీఎం అన్నారు. హైటెక్ సిటీతో పాటు తమ్మిడికుంట గురించి మాట్లాడుకుంటారని తెలిపారు. ఐటీ నిపుణులు వర్క్ ఫ్రమ్ తమ్మిడికుంట అని చెప్పుకునేలా అభివృద్ధి జరుగుతుందని వెల్లడించారు. తమ్మిడికుంటకు భద్రతతో పాటు అన్ని వసతులు కల్పించాలని స్పష్టం చేశారు. శిల్పులు చెక్కని శిల్పాలు ఎన్నో మన హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్నాయన్న సీఎం, ఓఆర్ఆర్ లోపల 1372 చెరువుల్లో 50 శాతం కనుమరుగయ్యాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నీళ్ల నివాసాన్ని మనం ఆక్రమిస్తే ఆ నీళ్లు మన జీవితాలను ఆక్రమిస్తున్నాయన్నారు. హైదరాబాద్ నాగరికత మూసీ పరివాహకంలోనే అభివృద్ధి జరిగిందని, ప్రపంచంలోనే ఉత్తమ ముత్యాలు మూసీ, చార్మినార్ పరిసరాల్లో దొరుకుతాయని తెలిపారు. తమ్మిడికుంట అభివృద్ధి కోసం నాగార్జున రెండెకరాలు ఉదారంగా ఇచ్చారని, సినిమాల్లోనే కాదు, నాగార్జున నిజ జీవితంలోనూ హీరో లాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారని కొనియాడారు.
"మూసీ కలుషితం నల్గొండ జిల్లా ప్రజలకు శాపమైంది. పాలకులు కక్షగట్టి మూసీ కాలుష్యాన్ని తమపైకి వదిలారని నల్గొండ ప్రజల ఆవేదన. నాకు ఎలాంటి స్వార్థం, ఎవరిపైనా కోపం లేదు. ప్రకృతిని పరిరక్షించాలనేదే నా ఆలోచన. మూసీ పునరుద్ధరణలో ఎవరికీ నష్టం జరగకుండా ఆదుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వానిది. ప్రజాప్రతినిధులు బేషజాలు పక్కనపెట్టాలని కోరుతున్నా. హైదరాబాద్ను అభివృద్ధి పథం వైపు నడిపించాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉంది. రాజకీయాలకతీతంగా అందరం ఒకే వేదికపైకి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మూసీకి సంబంధించి 21 కి.మీ మేర పనులు త్వరలో ప్రారంభిస్తాం. ఇప్పటికే అనుమతులు వచ్చాయి.. టెండర్ దశలో ఉంది. మూసీ సుందరీకరణ కాదు.. పునరుజ్జీవం, ప్రక్షాళన కార్యక్రమం. గతంలో నదుల పేర్లు పెట్టుకున్నా మూసీ అని ఎవరైనా పెట్టుకున్నారా?. సినారె తమ బిడ్డలకు నదుల పేర్లు పెట్టుకున్నారు. మూసీ అంటే మురికికూపంగా కళ్ల ముందు చిత్రీకరిస్తుంది. ప్రభుత్వ వైఫల్యం, మానవ తప్పిదాల వల్లే మూసీ మురికి. హైదరాబాద్లో చెరువులను చెరబట్టిన వారి నుంచి విముక్తి కలిగించాలి" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
34 మందికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు
దాదాపు 30 ఎకరాలు ఉండగా ఆక్రమణలకు గురై 14 ఎకరాలకు కుంచించుకుపోయిన తమ్మిడికుంట చెరువును హైడ్రా తిరిగి 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పునరుద్ధరించింది. రూ.20 కోట్లతో తమ్మిడికుంటను అభివృద్ధి చేసింది. అధికారులు చెరువు సుందరీకరణను పూర్తి చేశారు. చెరువు చుట్టూ 1.2 కిలోమీటర్ల పొడవు వాకింగ్ ట్రాక్ నిర్మించారు. ట్రాక్కు ఇరువైపులా మొక్కలు, ల్యాండ్ స్కేపింగ్ చేశారు. సందర్శకుల కోసం బెంచీలు, యోగా వేదిక, రోజ్ గార్డెన్ ఏర్పాటు చేశారు. చెరువుల అభివృద్ధిలో భాగంగా ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలోని గుడిసెలను కోల్పోయినవారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పత్రాలను సీఎం పంపిణీ చేశారు. ముందుగా ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలోని రామంతాపుర్ పెద్దచెరువులో గుడిసెలు కోల్పోయిన 34 మందికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పత్రాలు అందజేశారు.