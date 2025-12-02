ETV Bharat / state

ప్రపంచ పటంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిలబెడుతున్నాం : రేవంత్ రెడ్డి

భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్‌ సింగ్ పేరుతో ఎర్త్‌ సైన్సెస్‌ వర్సిటీకి శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - వర్సిటీ గ్రౌండ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ప్రసంగించిన సీఎం

CM Revanth Reddy Inaugurates Earth Sciences University in Kothagudem
CM Revanth Reddy Inaugurates Earth Sciences University in Kothagudem (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Inaugurates Earth Sciences University : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచుకోట అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. మాజీ ప్రధాని డా.మన్మోహన్ సింగ్ ఎర్త్‌ సైన్సెస్‌ వర్సిటీని ఇక్కడే ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నామని తెలిపారు. కొత్తగూడెంలో వర్సిటీ శంకుస్థాపన అనంతరం సీఎం స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో మాట్లాడారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రంను నిలబెడుతున్నాం : తెలంగాణ సాకారం చేసిన మన్మోహన్ సింగ్ పేరును దేశంలో ఉన్న ఏకైక ఎర్త్‌ సైన్సెస్‌ వర్సిటీకి పెట్టుకోవడం గర్వకారణమని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కీలకమైన మంత్రి పదవులు ఖమ్మం జిల్లా నేతల దగ్గరే ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమానికి పునాది పడింది పాల్వంచలోనేనని తెలిపారు. 60 ఏళ్ల స్వరాష్ట్ర కలను తీర్చింది ఆనాటి ప్రధాని మన్మోహన్‌సింగ్ అని కొనియాడారు. ఎడ్యుకేషన్‌, ఇరిగేషన్ రంగాలే ప్రపంచ పటంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంను నిలబెడుతున్నాయని వివరించారు.

ప్రపంచ పటంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంను నిలబెడుతున్నాం : రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

పథకాలు అందాలంటే సర్పంచ్‌లు మంచివాళ్లు ఉండాలి : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలని మంత్రి తుమ్మల కోరారని గుర్తు చేశారు. ఖమ్మం మంత్రుల చేతుల్లోనే పాలనకు ఆయువుపట్టయిన శాఖలు ఉన్నాయని అన్నారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాను అభివృద్ధి పథంలో నడిపే బాధ్యత తనదేనని హామీ ఇచ్చారు. పథకాలు అందాలంటే సర్పంచ్‌లు మంచివాళ్లు ఉండాలని పేర్కొన్నారు.

"తెలంగాణ ఉద్యమానికి పునాది పడింది పాల్వంచలోనే. మాజీ ప్రధాని డాక్టర్ మన్మోహన్‌ సింగ్ ఎర్త్‌ సైన్సెస్‌ వర్సిటీ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. 60 ఏళ్ల స్వరాష్ట్ర కలను తీర్చింది ఆనాటి ప్రధాని మన్మోహన్‌సింగ్. మన్మోహన్‌ సింగ్‌ పేరును వర్శిటీకి పెట్టుకోవడం గర్వకారణం. దేశంలో ఉన్న ఏకైక ఎర్త్‌ సైన్సెస్‌ వర్సిటీకి మన్మోహన్‌సింగ్‌ పేరు పెట్టాం. ఎడ్యుకేషన్‌, ఇరిగేషన్ రంగాలే ప్రపంచపటంలో తెలంగాణను నిలబెడుతున్నాయి."- రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

త్వరగా వర్సిటీ నిర్మాణం పూర్తి చేస్తాం : దేశంలోనే అత్యున్నతమైన వర్సటీ ఇదని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ఎర్త్‌ సైన్సెస్‌ వర్సిటీ అనేది దేశంలో ఎక్కడా లేదని అన్నారు. అద్భుతమైన వర్సిటీకి రేవంత్‌ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారని, మన్మోహన్‌ సింగ్ ఎర్త్‌ సైన్సెస్‌ వర్సిటీ దేశానికే తలమానికమని కొనియాడారు. వీలైనంత త్వరగా వర్సిటీ నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

మన్మోహన్‌ సింగ్‌ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చారు : మన్మోహన్‌ సింగ్ పేరుతో ఎర్త్‌ సైన్సెస్‌ వర్సిటీ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రికి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆనాటి ప్రధాని మన్మోహన్‌ సింగ్‌ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చారని కొనియాడారు. గత ప్రభుత్వం మన్మోహన్‌ సింగ్‌ పేరుతో ఒక్క పథకం కూడా పెట్టలేదని విమర్శించారు. మీ దీవెనలు ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వంపై ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరారు.

యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు : కొత్తగూడెంలో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఎర్త్‌ సైన్సెస్‌ వర్సిటీ భూవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలకు ఊతమివ్వనున్న వర్సిటీ స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనుంది. సీఎం వెంట ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు ఉన్నారు.

ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉండేవాళ్లను గెలిపిస్తే గ్రామం అభివృద్ధి చెందదు : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

సోనియా, రాహుల్‌ గాంధీలపై కేసులు పెడితే భయపడేది లేదు : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

TAGGED:

REVANTH REDDY
EARTH SCIENCE UNIVERSITY INAUGURATE
మన్మోహన్ సింగ్ ఎర్సైన్స్ వర్సిటీ
EARTH SCIENCES UNIVERSITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.