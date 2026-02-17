ETV Bharat / state

భారత్‌తోనే కాదు ప్రపంచ అగ్రగామి క్లస్టర్లతో పోటీపడుతున్నాం : రేవంత్ రెడ్డి

హైదరాబాద్‌ హైటెక్స్‌లో బ‌యో ఆసియా స‌ద‌స్సును ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ - లైఫ్ సైన్సెస్, ఫార్మా రంగ నిపుణులను సత్కరించిన సీఎం - జీనోమ్ వ్యాలీ ఎక్సలెన్స్‌ అవార్డును బ్రూస్ లెవిన్‌కు అందించిన రేవంత్‌రెడ్డి

BioAsia Summit at Hitex in Hyderabad
BioAsia Summit at Hitex in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 1:37 PM IST

BioAsia Summit at Hitex in Hyderabad : గ్లోబల్‌ కేపబిలిటీ సెంటర్లకు హైదరాబాద్‌ గమ్యస్థానంగా మారిందని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఉద్ఘాటించారు. 23 సంవత్సరాల క్రితం బయో ఆసియా ప్రారంభమైనప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే చార్మినార్, బిర్యానీ, ఔషధ తయారీ, సాఫ్ట్‌వేర్ నగరం అన్న గుర్తింపు ఉండేదని, ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ తయారీ కేంద్రంగా మారిందని అన్నారు. హైదరాబాద్‌ హైటెక్స్‌ వేదికగా జరగుతున్న బయో ఆసియా సదస్సును రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించారు. రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సులో పలు సంస్థలతో ఒప్పందాలు జరగనున్నాయి.

లైఫ్ సైన్సెస్, ఫార్మా, మెడ్ టెక్ రంగాల వేదిక ఆయిన బయో ఆసియా సదస్సు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైంది. ఫార్మా, లైవ్ సెన్సెస్ రంగంలో దేశ విదేశాలకు చెందిన సీఈఓలు శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులు సమ్మిట్‌లో పాల్గొన్నారు. ముందస్తు విజన్‌, ప్రభుత్వ పాలసీలతో రాష్ర్ట అభివృద్ధే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నామని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. గత రెండు సంవత్సరాల్లోనే లైఫ్‌ సైన్సెస్‌ రంగంలో 73 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని తెలిపారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య భద్రతకు తెలంగాణ దోహదపడుతోందని మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు అన్నారు. అతి తక్కువ ధరలతో అత్యాధునిక చికిత్సలు అందుతున్నందున 40 దేశాలకు పైగా ప్రజలు చికిత్స కోసం హైదరాబాద్‌కు వస్తున్నారని తెలిపారు.

"హైదరాబాద్ ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ తయారీ కేంద్రంగా నిలిచింది. రెండేళ్లలో జీవవిజ్ఞాన రంగంలో రూ.73 వేల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు. ఇటీవల దావోస్‌లో కొత్త లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ ప్రకటించాం. ప్రపంచస్థాయి పరిశోధన, ఆవిష్కరణలకు 'వన్-బయో' ప్రారంభించాం. ఇటీవల తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్‌ను ప్రకటించాం. 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగడం లక్ష్యం. భారత్‌తోనే కాదు ప్రపంచ అగ్రగామి క్లస్టర్లతో పోటీపడుతున్నాం. సమగ్ర జీవవిజ్ఞాన రంగానికి ప్రపంచ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుదాం. హైదరాబాద్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టి జీసీసీలను స్థాపించాలి. ప్రభుత్వం, శాస్త్రవేత్తలు, యువత మీ విజయ భాగస్వాములుగా ఉంటారు. హైదరాబాద్ ప్రపంచ జీవవిజ్ఞాన రాజధానిగా ఎదుగుతుంది. తెలంగాణ ఎదుగుదలలో మీరూ భాగస్వాములు కండి"- రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

ప్రపంచస్థాయిలో ఔషధాల సరఫరా, లైఫ్ సైన్సెస్​లో పరిశోధనలు, రోగులకు అందించే చికిత్స, ఆరోగ్య రంగంలో కృత్రిమ మేథ వినియోగంపై ఈ సదస్సులో చర్చించనున్నారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని క్లీనికల్ ట్రయల్స్​ను వీలైనంత మేరకు ఎలా తగ్గించొచ్చనే దానిపై చర్చలుండనున్నాయి. పలు ఔషధ కంపెనీలు, అంకుర పరిశ్రమలు ఇక్కడ స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశాయి. పెట్టుబడిదారులు ఈ స్టాళ్లను సందర్శించి నచ్చిన వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. బయోఫార్మాస్యూటికల్స్, డిజిటల్ హెల్త్, మెడికల్ డివైసెస్, అడ్వాన్స్ డ్ థెరపీలపై ఆధునిక చికిత్సల గురించి ఇందులో చర్చిస్తున్నారు. రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సులో పలు సంస్థలతో పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు జరగనున్నాయి. అమ్జెన్‌, సనోఫి, ఎలి లిల్లి సంస్థల ముఖ్య ప్రతినిధులు సదస్సులో పాల్గొన్నారు.

