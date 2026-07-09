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హైదరాబాద్‌ సేఫ్ ప్లేస్ - అందుకే పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ఇండియాస్‌ నెక్ట్స్‌- జెన్‌ సోలార్‌ మాడ్యూల్‌ యూనిట్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - పరిశ్రమలను ఓఆర్‌ఆర్‌ వెలుపలకు తరలించాలని నిర్ణయించామని వెల్లడి - విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా పరిశ్రమలు రావాలని పిలుపు

Indias Next Gen Solar Module Unit in Sitarampuram
Indias Next Gen Solar Module Unit in Sitarampuram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 9, 2026 at 4:03 PM IST

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Indias Next Gen Solar Module Unit in Sitarampuram : 2047 నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్రం 3 ట్రిలియన్‌ డాలర్స్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతుందని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్‌ మండలం సీతారాంపురంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఇండియాస్‌ నెక్ట్స్‌- జెన్‌ సోలార్‌ మాడ్యూల్‌ యూనిట్‌ను రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో మాట్లాడారు.

యువతలో నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసమే స్కిల్స్‌ యూనివర్సిటీ నెలకొల్పామని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రతీ సంవత్సరం 1.10 లక్షల మంది యువత ఇంజినీరింగ్‌ పట్టాలతో బయటకి వస్తున్నారన్న ఆయన విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా పరిశ్రమలు రావాలని కోరారు. బ్లూకాలర్‌ ఎంప్లాయిస్‌లో కొత్త స్కిల్స్‌ పెంచేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని, సీతారాంపురం ప్రజల త్యాగాల వల్లే ఇక్కడ పరిశ్రమలు ఏర్పాటయ్యాయని వెల్లడించారు.

గతంలోనూ రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రజల త్యాగాల వల్లే ఓఆర్‌ఆర్‌, పరిశ్రమలు వచ్చాయని సీఎం కొనియాడారు. అత్యంత నివాస అనుకూల నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్‌ ముందుంటుందని, అయినప్పటికీ హైదరాబాద్‌ను కూడా కాలుష్య సమస్య వేధిస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడ 1.34 కోట్ల మంది నివసిస్తున్నారని, అందుకే సిటీలో ఉన్న పరిశ్రమలను ఓఆర్‌ఆర్‌ వెలుపలకు తరలించాలని నిర్ణయించామని స్పష్టం చేశారు. పెరి అర్బన్‌ రీజియన్‌లో ప్రత్యేక మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ జోన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వివరించారు.

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