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రాష్ట్రాన్ని మూడు విభాగాలుగా విభజించి అభివృద్ధి చేస్తున్నాం : రేవంత్ రెడ్డి

అంబర్‌పేట-మూసారాంబాగ్‌ మధ్య హైలెవల్‌ బ్రిడ్జీని ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - సెప్టెంబర్​ 6లోపు కేసీఆర్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ - నగరంలో ఏడాదిలోపు లక్ష ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్లు కట్టించి ఆడబిడ్డలకు ఇస్తామని హామీ

మూసీ నదిపై నిర్మించిన హైలెవల్‌ బ్రిడ్జీని ప్రారంభించిన సీఎం
మూసీ నదిపై నిర్మించిన హైలెవల్‌ బ్రిడ్జీని ప్రారంభించిన సీఎం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2026 at 7:02 PM IST

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Updated : August 31, 2026 at 7:47 PM IST

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CM Revanth Reddy inaugurated Musaraambagh Bridge : విద్య, ఉపాధి అవకాశాలకు హైదరాబాద్‌ ఆశ్రయమిచ్చిందని, అన్ని పరిశ్రమలు హైదరాబాద్‌కు వచ్చినందునే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రణాళికబద్ధంగా రాష్ట్రంలో మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చేస్తున్నామని, రాష్ట్రాన్ని మూడు విభాగాలుగా విభజించి అభివృద్ధి చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.

అంబర్‌పేట-మూసారాంబాగ్‌ మధ్య మూసీ నదిపై నిర్మించిన హైలెవల్‌ బ్రిడ్జీని సాయంత్రం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు వీహెచ్, ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు అసద్దుదీన్ ఒవైసీ, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం అంబర్‌పేటలోని స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో సీఎం పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో జీహెచ్ఎంసీ, మల్కాజ్‌గిరి, సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్ల కొత్త లోగోలను సీఎం ఆవిష్కరించారు.

డబుల్‌బెడ్‌ రూమ్ ఇళ్లు కట్టించారా? : రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసమే తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్-2047 పాలసీని తీసుకొచ్చామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. వరదల్లో మూసీ వంతెన కొట్టుకుపోయినా అప్పటి ప్రభుత్వం సహాయం చేయలేదని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్న వాళ్లు ఎందుకు వంతెన నిర్మించలేదని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ పాలన వచ్చిన రెండేళ్లలోనే బ్రిడ్జి నిర్మించి ప్రారంభించామని తెలిపారు. అప్పులు, అవినీతి తప్ప కేసీఆర్​ హయాంలో చెప్పుకునేందుకు ఏముందని రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు.

"కేసీఆర్‌ తొమ్మిదిన్నరేళ్లలోనే రూ.8 లక్షల కోట్ల అప్పు చేశారు. రూ.70 వేల కోట్ల రాష్ట్ర అప్పును రూ.8.10 లక్షల కోట్లకు తీసుకెళ్లారు. కేసీఆర్‌ చేసిన అప్పులకు ఈ ప్రభుత్వం నెలకు రూ.7 వేల కోట్లు వడ్డీలు చెల్లిస్తోంది. రిటైర్‌ అయిన ఉద్యోగుల బకాయిలే రూ.8వేల కోట్లు పెండింగ్‌ పెట్టిపోయారు. జీతాలు సకాలంలో అందక ఇబ్బంది పడుతున్నామని ఉద్యోగులు మొరపెట్టుకున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒకటో తారీఖున జీతాలు ఇస్తున్నాం. ఆర్టీసీ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలను ఒక్కొక్కటీ పరిష్కరించుకుంటూ వస్తున్నాం. మహిళల ఉచిత ప్రయాణానికి ఆర్టీసీకి రూ.11 వేల కోట్లు చెల్లించాం. మహిళల తరఫున ఆర్టీసీకి ప్రతినెలా మేం చెల్లింపులు చేస్తున్నాం. ప్రతి ఇంటికి 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్‌ ఇస్తున్నాం. సంక్షేమ పథకాలతో పాటు అభివృద్ధి పనులు కొనసాగిస్తున్నాం" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

కేసీఆర్ రాజీనామా చేయాలి : ఎమ్మెల్యేగా కేసీఆర్‌ ఇప్పటివరకు రూ.1.24 కోట్ల జీతం తీసుకున్నారని, ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న కేసీఆర్‌ కోసం ప్రభుత్వం రూ.22 కోట్లు ఖర్చు చేసిందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. వెయ్యి రోజులుగా ఫామ్‌హౌస్‌లోనే ఉన్న వ్యక్తికి జీతభత్యాలు అవసరమా? అని ప్రశ్నించారు. పని చేయకుండా ప్రజల సొమ్ము తింటున్న ప్రతిపక్షనేత వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేయాలి.

"ఎమ్మెల్యేగా కేసీఆర్‌ ఇప్పటివరకు రూ.1.24 కోట్ల జీతం తీసుకున్నారు. ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న కేసీఆర్‌ కోసం ప్రభుత్వం రూ.22 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. వెయ్యి రోజుల్లో రూ.22 కోట్ల ప్రజల సొమ్మును కేసీఆర్‌ తీసుకున్నారు. రూ.22 కోట్ల ప్రజల సొమ్ము తిన్న వ్యక్తి ఒక్కనాడు కూడా ప్రజల కోసం బయటికి రాలేదు. బంధువులు చనిపోతే వెళ్తారు, మనవడి కోసం ఆస్పత్రికి వెళ్తారు కానీ ప్రజల కోసం ఏనాడు బయటికి రాలేదు. అంతకు ముందు సీఎంగా కేసీఆర్‌, ఆయన కుటుంబం వేల కోట్లు తిన్నారు. అసెంబ్లీకి రాని, ప్రజలను కలవని ఎమ్మెల్యేకు ప్రభుత్వ సొమ్ము తినే అర్హత ఉందా?. వెయ్యి రోజులుగా ఫామ్‌హౌస్‌లోనే ఉన్న వ్యక్తికి జీతభత్యాలు అవసరమా?. పని చేయకుండా ప్రజల సొమ్ము తింటున్న ప్రతిపక్షనేత వెంటనే రాజీనామా చేయాలి. సెప్టెంబర్ 6వ తేదీలోపు కేసీఆర్‌ రాజీనామా చేయాలి.. ప్రభుత్వ సొమ్ము తిరిగి చెల్లించాలి" - రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

విల్లాలు, ఫామ్‌హౌస్‌లు కట్టుకోలేదు : బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో అంబర్‌పేట్‌లో డబుల్‌బెడ్‌ రూమ్ ఇళ్లు కట్టించారా? అని నిలదీశారు. బీఆర్ఎస్‌ హయాంలో ఎక్కడా డబుల్‌ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్లు కట్టలేదని, ఇళ్లు కట్టినా పేదలకు ఇవ్వలేదని దళారులకు ఇచ్చారని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంబర్‌పేటలో పదెకరాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కట్టించి ఇస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. బతుకమ్మలను నిమజ్జనం చేసేందుకు చెరువు లేకుండా బతుకమ్మకుంటను చెరబట్టారని విమర్శించారు. ఆక్రమణలు తొలగించి బతుకమ్మకుంటను మళ్లీ ఆడబిడ్డలకు బహుమతిగా ఇచ్చామని, దీనిని మళ్లీ చెరబట్టేందుకు సుధాకర్‌రెడ్డి అనే వ్యక్తి కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. బతుకమ్మకుంటను కబ్జా చేసిన సుధాకర్‌రెడ్డి వెనుక ఉన్నదెవరో ఆలోచించాలని కోరారు. చెరువుల్లో ఆక్రమణలు తొలగిస్తున్నామే తప్ప వాటిలో విల్లాలు, ఫామ్‌హౌస్‌లు తాము కట్టుకోలేదని వెల్లడించారు.

"వెయ్యి రోజుల్లో రైతుల కోసం రూ.1.70 లక్షల రైతుల కోసం ఖర్చు చేశాం. అప్పులేని రైతులు తెలంగాణలోనే ఉన్నారని నీతిఆయోగ్‌ చెప్పింది. బతుకమ్మ చీరల్లో కూడా బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు కమీషన్లు తిన్నారు. మహిళలను ఆర్టీసీ అద్దె బస్సులకు యజమానులుగా చేశాం. మహిళలు తయారు చేసిన వస్తువులు అమెజాన్‌లో అమ్ముకునే అవకాశం కల్పించాం. పదేళ్లపాటు బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం పేదలకు రేషన్‌కార్డులు కూడా ఇవ్వలేదు. మొత్తంగా రాష్ట్రంలో 3.48 కోట్ల మందికి సన్నబియ్యం ఇస్తున్నాం. హైదరాబాద్​లో ఏడాదిలోపు లక్ష ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్లు కట్టించి ఆడబిడ్డలకు ఇవ్వనున్నాం" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

తీరనున్న ట్రాఫిక్ కష్టాలు : అంబర్‌పేట-మూసారాంబాగ్‌ మధ్య మూసీ నదిపై ఈ 400 మీటర్ల పొడవైన హైలెవల్‌ బ్రిడ్జీని రూ.52 కోట్ల నిధులతో నిర్మించారు. ఈ వంతెన ప్రారంభం కావడంతో చాదర్‌ఘాట్‌ వంతెనపై ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తగ్గనున్నాయి.

తెలంగాణ అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని గుజరాత్‌ నాయకత్వం కుట్ర చేస్తోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

Last Updated : August 31, 2026 at 7:47 PM IST

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REVANTH REDDY ON HIGH LEVEL BRIDGE
మూసీ నదిపై హైలెవల్‌ బ్రిడ్జీ
MOOSARAMBAGH BRIDGE OPENING
REVANTH REDDY FIRE ON KCR
HIGH LEVEL BRIDGE AT MUSI RIVER

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