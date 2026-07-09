ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌ ఒలింపిక్స్‌ క్రీడలు నిర్వహించాలనేది నా డ్రీమ్ : సీఎం

యంగ్ ఇండియా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్‌ అండ్ స్పోర్ట్స్ వర్సిటీ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం - పీటీ ఉషతో కలిసి గచ్చిబౌలి స్పోర్ట్స్ డిస్ట్రిక్ట్‌ను ప్రారంభించిన రేవంత్‌రెడ్డి - ఖేలో ఇండియన్ గేమ్స్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న తెలంగాణ

CM Revanth Reddy Inaugurated the Gachibowli Sports District Along with PT Usha
CM Revanth Reddy Inaugurated the Gachibowli Sports District Along with PT Usha (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 9, 2026 at 7:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Inaugurated the Gachibowli Sports District Along with PT Usha : ఆటల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసిందన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మహాత్మ గాంధీ నుంచి యంగ్ ఇండియా స్ఫూర్తి పొందామని తెలిపారు. మహాత్మాగాంధీ యంగ్ ఇండియా అనే వార్తా పత్రికను నడిపేవారని గుర్తు చేశారు. పీటీ ఉషతో కలిసి యంగ్ ఇండియా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్‌ అండ్ స్పోర్ట్స్ వర్సిటీని సీఎం ప్రారంభించారు. గచ్చిబౌలి స్పోర్ట్స్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో జరిగిన ఈ వేడుకలో స్పోర్ట్స్ వర్సిటీ వెబ్‌సైట్, లోగోను పీటీ ఉషతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి ఆవిష్కరించారు. 8వ ఖేలో ఇండియన్ గేమ్స్‌కు తెలంగాణ ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ విధానాలే స్పోర్ట్స్‌లో దేశ దుస్థితికి కారణమని, అందుకే క్రీడాకారులను సరైన దిశలో నడిపించడానికి స్పోర్ట్స్ వర్సిటీ ఏర్పాటు చేశామని సీఎం తెలిపారు.

అదే నా డ్రీమ్​ : 1990-2004 మధ్య హైదరాబాద్‌ చాలా స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్‌కు ఆతిథ్యం ఇచ్చిందని, గత 20 ఏళ్లలో తెలంగాణలో ఎలాంటి పెద్ద స్పోర్ట్స్‌ ఈవెంట్స్ పెట్టలేదని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. హైదరాబాద్‌ ఒలింపిక్స్‌ క్రీడలు నిర్వహించాలనేది తమ డ్రీమ్ అని, 2034లో భారత్ ఒలింపిక్స్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుందని, దానికి హైదరాబాద్‌ వేదిక కావాలని కోరుకుంటున్నానని వెల్లడించారు.

TAGGED:

REVANTH REDDY WITH PT USHA
GACHIBOWLI SPORTS DISTRICT
PT USHA IN GACHIBOWLI
గచ్చిబౌలి స్పోర్ట్స్ డిస్ట్రిక్ట్‌
SPORTS UNIVERSITY INAGURATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.