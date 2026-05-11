ETV Bharat / state

టెన్‌ ప్లస్‌ టూ విధానం లేకపోవటం వల్లే పది తర్వాత డ్రాప్‌అవుట్లు పెరుగుతున్నాయి : రేవంత్ రెడ్డి

ఎల్‌బీ స్టేడియంలో విద్యా వారోత్సవాలను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - విద్యా వ్యవస్థలోనూ తెలంగాణ ప్రాంతం దశాబ్దాలుగా వివక్షకు గురైందని వెల్లడి - 4 అంశాలలో తెలంగాణను నీతిఆయోగ్‌ అభినందించిందని వ్యాఖ్య

CM Revanth Reddy inaugurated the Education Week celebrations
CM Revanth Reddy inaugurated the Education Week celebrations (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 8:17 PM IST

|

Updated : May 11, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Education Week Celebrations 2026: విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించి రూ.1100 కోట్ల అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభిస్తున్నామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఈ రంగంలోనూ తెలంగాణ ప్రాంతం దశాబ్దాలుగా వివక్షకు గురైందని తెలపారు. వివక్ష వల్లే 1969లో తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభమైందని, అప్పటి నుంచి దశాబ్దాల పాటు పోరాడి తెలంగాణ సాధించుకున్నామని గుర్తు చేశారు. వర్సిటీలు నిర్లక్ష్యానికి గురైతే మన విద్యా వ్యవస్థ ప్రమాణాలు పడిపోతాయని గ్రహించామని, ఉత్తమ విద్యా ద్వారానే మంచి సమాజాన్ని నిర్మించుకోగలుగుతామని వెల్లడించారు. హైదరాబాద్​లోని ఎల్‌బీ స్టేడియంలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి విద్యా వారోత్సవాలను ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు.

తెలంగాణను నీతిఆయోగ్‌ అభినందించింది : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే 11 వేల టీచర్ల పోస్టులను భర్తీ చేసిందన్న సీఎం 60 రోజుల్లోనే పరీక్షలు నిర్వహించి, నియామకపత్రాలు అందించామని తెలిపారు. 20 ఏళ్లపాటు ప్రభుత్వ టీచర్లకు పదోన్నతులు ఉండలేదని ఆరోపించారు. వివాదాలకు తావులేకుండా 36 వేల మంది టీచర్లను బదిలీ చేశామని అన్నారు. 4 అంశాల్లో తెలంగాణను నీతిఆయోగ్‌ అభినందించిందని గుర్తు చేశారు. 27 వేల పాఠశాలల్లో 19 లక్షల మంది పేద విద్యార్థులు చదువుతున్నారని. రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు, టీచర్‌ నిష్పత్తి 17:1 గా ఉందని అన్నారు.

పది తర్వాత డ్రాప్‌అవుట్లు పెరుగుతున్నాయి : ప్రభుత్వ విద్యావ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను మనం అధిగమించాలని సీఎం తెలిపారు. ఫలితాల్లో ప్రైవేటుతో పోలిస్తే ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నామో ఆలోచించాలని కోరారు. కమిషన్‌ సిఫార్సుల ప్రకారం విద్యాశాఖకు నిధులు 15శాతానికి పెంచుతామని హామీ ఇచ్చారు. విదేశాల్లో విద్యా విధానంపై అధ్యయనం చేయాలని టీచర్లను పంపిస్తున్నామని, ఇప్పటికే కొంతమంది టీచర్లు ఫిన్లాండ్‌లో అధ్యయనం చేసి వచ్చారని పేర్కొన్నారు. విద్యతో పాటు పిల్లలను సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, క్రీడల్లో తీర్చిదిద్దాలని, విద్యారంగంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయని వెల్లడించారు. మనం మాత్రం ఇంకా కాలం చెల్లిన సిలబస్‌నే కొనసాగిస్తున్నామని, టెన్‌ ప్లస్‌ టూ విధానం లేకపోవటం వల్ల పది తర్వాత డ్రాప్‌అవుట్లు పెరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

"ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, మైనార్టీలు అంటూ కులానికొక రెసిడెన్షియల్‌ స్కూళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. వేర్వేరు రెసిడెన్షియల్స్ వల్ల కులవివక్ష పెరుగుతుందని మేం గ్రహించాం. కులవివక్షను రూపుమాపేందుకే ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్ల నిర్మాణం చేపట్టాం. ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు 9 వస్తువులతో కూడిన విద్యా కిట్‌ను అందివ్వనున్నాం. విద్యార్థులకు ఇచ్చే ఎడ్యుకేషన్‌ కిట్‌ కోసం రూ.1100 కోట్లు కేటాయించాం. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దేశ భవిష్యత్‌ను నిర్మించే వేదికలుగా మారాలి" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

కులవివక్షను రూపుమాపేందుకే ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్లు : ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు బలవర్థకమైన పోషకాహారం పెట్టాలని నిర్ణయించామని, మధ్యాహ్న భోజనంతో పాటు బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ పథకం పెట్టాలని నిర్ణయించామని, బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ పథకాన్ని కొన్ని స్కూళ్లల్లో పైలెట్‌ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టామని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 16 ఏళ్లుగా హాస్టల్‌ విద్యార్థులకు కాస్మోటిక్ ఛార్జీలు పెంచకపోతే ఈ ప్రభుత్వం పెంచిందని, 10 ఏళ్ల తర్వాత ఈ ప్రభుత్వమే విద్యార్థులకు డైట్‌ ఛార్జీలు పెంచిందని గుర్తు చేశారు. ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, మైనార్టీలు అంటూ కులానికొక రెసిడెన్షియల్‌ స్కూళ్లు ఏర్పాటు చేశారని, వేర్వేరు రెసిడెన్షియల్స్ వల్ల కులవివక్ష పెరుగుతుందని తాము గ్రహించామని తెలిపారు. కులవివక్షను రూపుమాపేందుకే ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్ల నిర్మాణం చేపట్టామని, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దేశ భవిష్యత్‌ను నిర్మించే వేదికలుగా మారాలని కోరారు. ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థలో ఒక్కో సమస్యను క్రమంగా పరిష్కరిస్తామని, ఒక టీచర్ సరిగా పనిచేయకపోతే విద్యార్థి జీవితంతో పాటు సమాజం చెడిపోతుందని పేర్కొన్నారు.

క్యూర్ ప్రాంతంలో పాఠశాలల అభివృద్ధికి కేటాయించిన పలు కార్యక్రమాలకు సీఎం శ్రీకారం చుట్టారు. ఎల్​బి స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్స్​ను పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్‌బాబు, ప్రభుత్వ సలహాదారు కేకే, ఎమ్మెల్సీ కోదండరాం, విద్యా కమిషన్ ఛైర్మన్​ ఆకునూరి మురళీ, వర్సిటీల వీసీలు హాజరయ్యారు. విద్యా వారోత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు పలు ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులు తరలి వచ్చారు.

ఇంటర్​ అడ్మిషన్లపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - ఈ ఏడాది యథావిధిగానే ప్రవేశాల ప్రక్రియ

ఇకపై టెన్త్​, ఇంటర్​లకు ఒకటే బోర్డు - విలీనం దిశగా సర్కారు అడుగులు

Last Updated : May 11, 2026 at 8:59 PM IST

TAGGED:

CM REVANTH REDDY ON EDUCATION
విద్యా వారోత్సవాలు ప్రారంభం
EDUCATION WEEK BEGINS
EDUCATION WEEK CELEBRATIONS IN TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.