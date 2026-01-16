చనాక-కొరాటా పంప్హౌస్ ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి - పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన
ఆదిలాబాద్ జిల్లా భోరాజ్ మండలం హతిఘాట్ పంప్హౌస్ నుంచి నీటి విడుదల - రూ.386.46 కోట్లతో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన - సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు
Published : January 16, 2026 at 2:44 PM IST
CM Revanth Reddy Inaugurated The Chanaka-Korata Pumphouse : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. భోరాజ్ మండలం హతిఘాట్లో చనాకా-కొరాటా పంప్హౌస్ను ఆయన లాంఛనంగా ప్రారంభించి ప్రధాన కాలువకు నీటిని విడుదల చేశారు. జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా రూ.386.46 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం వరుసగా శంకుస్థాపనలు చేశారు.
సదర్మాట్ బ్యారేజీ ప్రారంభం : అనంతరం నిర్మల్ జిల్లా మామడ మండలం పొనకల్ చేరుకున్న సీఎం గోదావరి నదిపై నిర్మించిన సదర్మాట్ బ్యారేజీని ప్రారంభించారు. సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు, ఎమ్మెల్యేలు పాయల్ శంకర్, అనిల్ కుమార్ జాదవ్, వెడ్మ బొజ్జు, సుదర్శన్ రెడ్డి, కల్వకుంట్ల సంజయ్, ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డిలు ఉన్నారు.