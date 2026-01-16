ETV Bharat / state

చనాక-కొరాటా పంప్‌హౌస్ ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన

ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా భోరాజ్ మండలం హతిఘాట్‌ పంప్‌హౌస్‌ నుంచి నీటి విడుదల - రూ.386.46 కోట్లతో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన - సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు

Published : January 16, 2026 at 2:44 PM IST

CM Revanth Reddy Inaugurated The Chanaka-Korata Pumphouse : ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. భోరాజ్‌ మండలం హతిఘాట్‌లో చనాకా-కొరాటా పంప్‌హౌస్‌ను ఆయన లాంఛనంగా ప్రారంభించి ప్రధాన కాలువకు నీటిని విడుదల చేశారు. జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా రూ.386.46 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం వరుసగా శంకుస్థాపనలు చేశారు.

సదర్మాట్ బ్యారేజీ ప్రారంభం : అనంతరం నిర్మల్ జిల్లా మామడ మండలం పొనకల్‌ చేరుకున్న సీఎం గోదావరి నదిపై నిర్మించిన సదర్మాట్ బ్యారేజీని ప్రారంభించారు. సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు, ఎమ్మెల్యేలు పాయల్ శంకర్​, అనిల్ ​కుమార్ జాదవ్, వెడ్మ బొజ్జు, సుదర్శన్ రెడ్డి, కల్వకుంట్ల సంజయ్, ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డిలు​ ఉన్నారు.

