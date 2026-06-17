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తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్​ను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - విద్యార్థులతో కలిసి అల్పాహారం

తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ పైలాన్ ఆవిష్కరించిన సీఎం - ఆరుట్లలో రూ.15 కోట్లతో నిర్మించిన టీపీఎస్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం -

CM Revanth Reddy in Arutla TPS
విద్యార్థులతో కలిసి అల్పహారం తీసుకుంటున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 10:56 AM IST

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CM Revanth Reddy Inaugurated Arutla Telangana Public School : రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరుట్లలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్​ను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించారు. ముందుగా హెలికాప్టర్​లో ఆరుట్లకు చేరుకున్న సీఎం తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్​లో పైలాన్​ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి అల్పాహారం తీసుకున్నారు.

వంటగదిలో పూరి చేసిన సీఎం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టీపీఎస్​లోని కిచెన్​లో కలియతిరిగారు. అక్కడి సిబ్బందితో కలిసి చపాతీ చేశారు. అనంతరం అందరితో కలిసి ఫోటో దిగారు. తరగతి గదులను నిశితంగా పరిశీలించారు. ఆయన వెంట మాజీ ఐఏఎస్​ ఆకునూరి మురళి తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్​కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను క్షుణ్ణంగా వివరించారు. టీపీఎస్​ను కార్పొరేట్‌ స్కూల్‌ స్థాయిలో రూ.15 కోట్లతో ప్రభుత్వం నిర్మించింది. స్కూల్‌లో డిజిటల్ క్లాస్‌రూమ్స్, లైబ్రరీ, ల్యాబ్స్, అత్యాధునిక కిచెన్‌, డైనింగ్‌ హాల్‌, క్రీడా మైదానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు, ఎంపీలు వేం నరేందర్ రెడ్డి, రఘువీర్​ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, రంగారెడ్డి, ప్రభుత్వ సలహదారు కేశవరావు, విద్యా కమిషన్ మాజీ ఛైర్మన్ ఆకునూరి మురళి, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా ఇతరులు పాల్గొన్నారు.

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TELANGANA PUBLIC SCHOOLS
CM REVANTH IN ARUTLA TPS

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