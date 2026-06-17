తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - విద్యార్థులతో కలిసి అల్పాహారం
తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ పైలాన్ ఆవిష్కరించిన సీఎం - ఆరుట్లలో రూ.15 కోట్లతో నిర్మించిన టీపీఎస్ను ప్రారంభించిన సీఎం -
Published : June 17, 2026 at 10:56 AM IST
CM Revanth Reddy Inaugurated Arutla Telangana Public School : రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరుట్లలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించారు. ముందుగా హెలికాప్టర్లో ఆరుట్లకు చేరుకున్న సీఎం తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్లో పైలాన్ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి అల్పాహారం తీసుకున్నారు.
వంటగదిలో పూరి చేసిన సీఎం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టీపీఎస్లోని కిచెన్లో కలియతిరిగారు. అక్కడి సిబ్బందితో కలిసి చపాతీ చేశారు. అనంతరం అందరితో కలిసి ఫోటో దిగారు. తరగతి గదులను నిశితంగా పరిశీలించారు. ఆయన వెంట మాజీ ఐఏఎస్ ఆకునూరి మురళి తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను క్షుణ్ణంగా వివరించారు. టీపీఎస్ను కార్పొరేట్ స్కూల్ స్థాయిలో రూ.15 కోట్లతో ప్రభుత్వం నిర్మించింది. స్కూల్లో డిజిటల్ క్లాస్రూమ్స్, లైబ్రరీ, ల్యాబ్స్, అత్యాధునిక కిచెన్, డైనింగ్ హాల్, క్రీడా మైదానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, ఎంపీలు వేం నరేందర్ రెడ్డి, రఘువీర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, రంగారెడ్డి, ప్రభుత్వ సలహదారు కేశవరావు, విద్యా కమిషన్ మాజీ ఛైర్మన్ ఆకునూరి మురళి, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా ఇతరులు పాల్గొన్నారు.