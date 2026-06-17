ప్రభుత్వ బడిలో కార్పొరేట్ స్థాయి సౌకర్యాలతో కూడిన విద్య - ఆదర్శంగా ఆరుట్ల తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ప్రభుత్వ పాఠశాల - నిరుపేద విద్యార్థులకు ఆశాకిరణంలా టీపీఎస్ - నాణ్యమైన విద్యను నిరుపేదలకు అందించే ధ్యేయంతో ప్రారంభించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం - ల్యాబ్స్, డిజిటల్ బోధనతో పాటు ఆటలకూ ప్రాధానం
Published : June 17, 2026 at 10:16 PM IST
Telangana Public School At Aruttala : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఆరుట్ల తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్(టీపీఎస్)ను తీర్చిదిద్దింది. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభించనున్న వంద పాఠశాలలకు ఇదీ రోల్మోడల్. సీఎం రేవంత్రెడ్డి సర్కారు కలలకు ప్రతిరూపం. ప్రభుత్వం గతంలో ఆదర్శ పాఠశాలలు, గురుకులాలను అనేకం ప్రారంభించింది. అయితే ఈ పాఠశాలలకు టీపీఎస్ భిన్నంగా ఉండటంతో ప్రజలందరి మన్ననలను అందుకుంటోంది. 30 మంది సభ్యులు ఉండే తల్లిదండ్రుల కమిటీని రూ.15 కోట్ల వ్యయంతో తీర్చిదిద్దిన తీరు అపూర్వం. ఈ పాఠశాలను సీఎం రేవంత్రెడ్డి నేడు అధికారికంగా ప్రారంభించారు.
నేడు నాణ్యమైన విద్య పేదలకు అందని ద్రాక్షలా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో నిరుపేద విద్యార్థులకు టీపీఎస్ ఆశాకిరణంలా మారింది. ఈ పాఠశాల పేద, మధ్య తరగతి వారికి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యను అందిస్తోంది.
నాడు చాలీచాలని ఫర్నీచర్ - శిథిలమైన గదులు : ఒకప్పుడు ఆరుట్లలో ఒకే ప్రాంగణంలో ప్రాథమిక పాఠశాల, బాలికల, బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలు, మరో ఆదర్శ పాఠశాల ఉండేవి. చాలీచాలని ఫర్నీచర్, శిథిలమైన గదులు, బోధనోపకరణాల కొరత, అంతంత మాత్రం చదువులు ఇదీ మొన్నటి వరకు ఇక్కడి పాఠశాలల పరిస్థితి. విద్యార్థుల కొరతతో బాలికల పాఠశాల మూతపడింది. అయితే మిగిలిన పాఠశాలల్లో సుమారు 600 మంది విద్యార్థులు ఉండేవారు.
నేడు ల్యాబ్లు - డిజిటల్ బోధన : అయితే తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ పైలెట్ ప్రాజెక్టును అమలు చేయడానికి తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ ఛైర్మన్ ఆకునూరి మురళి ఆరుట్ల పాఠశాలను ఎన్నుకున్నారు. ఈ ప్రాంగణంలోని అన్ని పాఠశాలలను ఒకే గొడుగు కిందికి చేర్చారు. విద్యార్థులకు సౌకర్యాలు కల్పించడం మొదలుపెట్టారు. గత సంవత్సరం జూన్ 12న పాఠశాల పునఃప్రారంభమయ్యాక టీపీఎస్ ప్రవేశాల కొరకు దరఖాస్తులు తీసుకున్నారు. కాగా దీనికోసం 2 వేల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అయితే అడ్మిషన్లను 1600కు పరిమితం చేశారు. కొత్తగా వచ్చిన వారిలో 72 శాతం మంది ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుంచి వచ్చిన వారే ఉన్నారు. పాఠశాలలో ల్యాబ్లు, డిజిటల్ బోధన, ఆటలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందిస్తున్నారు.
కమిటీ పర్యవేక్షణలోనే పనులు : ఇబ్రహీంపట్నం టౌన్ సహా మండలంలోని ఇతర గ్రామాల నుంచి పాఠశాలకు వచ్చే విద్యార్థుల ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరంతా రాకపోకలు సాగించేందుకు ఐదు బస్సులను ఏర్పాటు చేశారు. దీనికోసం విద్యార్థుల నుంచి నామమాత్రంగా రవాణా ఫీజు వసూలు చేస్తున్నారు. పాఠశాలలో ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేయాలన్నా పేరెంట్స్ కమిటీ ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం 30 మందితో కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి శనివారం సమావేశం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కమిటీ పర్యవేక్షణలో అన్ని పనులూ చేపడతారు. పాఠశాలలో ఖర్చు చేసే ప్రతి రూపాయికీ జవాబుదారీతనం ఉంటుంది.
ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ తరహాలో : ఇక్కడ వసతుల కోసం ప్రభుత్వం రూ.12 కోట్లు కేటాయించగా సోషల్ డెమోక్రటిక్ ఫోరం (ఎస్డీఎఫ్) రూ.3 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చింది. బాక్స్ క్రికెట్, ఫుట్బాల్, బాస్కెట్ బాల్ కోర్టుతో పాటు తదితర ఇండోర్, ఔట్ డోర్ గేమ్స్ మైదానాలు పాఠశాల ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేశారు. రాత, పాఠ్య పుస్తకాలు అన్నీ ఉచితంగా ఇచ్చారు. ప్రీ ప్రైమరీ మొదలుకొని ఇంటర్ వరకు బోధన ఉంటుంది.
"అన్ని తరగతుల్లో స్మార్ట్ బోర్డు ఏర్పాటు చేశాం. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాం. నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నారనే నమ్మకం విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల్లో బలపడింది. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు పంపే వారి తల్లిదండ్రులకు ఒక్కో విద్యార్థిపై ఏటా రూ.50 వేల ఆర్థిక భారం తగ్గుతోంది" - ఎస్.గిరిధర్ హెచ్ఎం, టీపీఎస్ ఆరుట్ల
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