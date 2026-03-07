హైదరాబాద్లో అందమైన ఎకో పార్క్ - ఆసియాలోనే అతి పెద్ద పక్షుల ఏవియరీ - ఎంట్రీ ఫీజు రూ.100 మాత్రమే
హిమాయత్సాగర్ ఎకో హిల్ పార్క్ను ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి - బుద్వేల్-రాజేంద్రనగర్ మధ్య ఓఆర్ఆర్ను అనుసంధానించే ట్రంపెట్కు శంకుస్థాపన - మూసీ నది ప్రాజెక్టులో ఆస్తులు కోల్పోయే వారిని ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చిన సీఎం
Published : March 7, 2026 at 8:52 AM IST
CM At Himayatsagar Eco Park Inauguration : ప్రపంచంలోనే గొప్ప నగరాన్ని హైదరాబాద్ శివారులో కడుతున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అందులో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ట్రంప్ నుంచి మస్క్ వరకు ముందుకొస్తారని వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ శివారులోని హిమాయత్ సాగర్ వద్ద కొత్తగా నిర్మించిన ఎకో పార్క్ను సీఎం ప్రారంభించారు. మూసీ నది ప్రాజెక్టులో భూములు, ఆస్తులు కోల్పోయే వారిని అనాథలను చేయకుండా, ప్రభుత్వం అన్నివిధాలా ఆదుకుంటుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు.
లాంఛనంగా ప్రారంభించిన సీఎం : రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్వాల్గూడలో 85 ఎకరాల్లో హెచ్ఎండీఏ అభివృద్ధి చేసిన "హిమాయత్ సాగర్ ఎకో హిల్ పార్క్"ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ప్రజా పాలన - ప్రభుత్వ ప్రణాళికలో భాగంగా అక్కడే బుద్వేల్-రాజేంద్రనగర్ ప్రాంతాల మధ్య ఔటర్ రింగ్ రోడ్ను అనుసంధానిస్తూ రూ.488 కోట్లతో నిర్మించనున్న ట్రంపెట్కు వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం ఎకో పార్క్లోని విదేశీ పక్షుల కేంద్రాన్ని సందర్శించిన రేవంత్ రెడ్డి, పార్క్ అభివృద్ధి చేసిన తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు. సుమారు అరగంట పాటు ఎకో పార్క్లోని పలు ప్రాంతాలను సందర్శించిన సీఎం, అక్కడి పక్షులతో సరదాగా గడిపారు.
25 జాతుల పక్షుల ప్రదర్శన శాల : ఈ పార్కులోనికి శనివారం (నేటి) నుంచి ప్రవేశం కల్పించనున్నారు. ఈ పార్కు అరుదైన పక్షులతో ఏవియరీ (పక్షుల ప్రదర్శన శాల) ప్రతి ఒక్కరినీ మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తుంది. స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ను ఆస్వాదించేలా 10 లక్షల మొక్కలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ పార్కు అభివృద్ధి కోసం హెచ్ఎండీఏ రూ.75 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. ఇక్కడ పక్షుల ప్రదర్శన శాల 4.8 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఇది ఆసియాలోనే అతి పెద్దది. ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణ అమెరికా నుంచి తీసుకువచ్చిన 25 జాతులకు చెందిన 6,500 పక్షులను ప్రదర్శనకు పెట్టారు.
సహజ సిద్ధమైన ప్లే ఏరియా : పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా కలపతో సహజ సిద్ధంగా ఆట వస్తువులు, మృదువైన గడ్డితో రూపొందిన క్రీడా మైదానం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. దీనిలోనే సీతాకోకచిలుకల గార్డెన్ను ఏర్పాటు చేశారు.
జీవ వైవిధ్యం : పార్కులో జీవ వైవిధ్యం ఉట్టిపడుతోంది. దీనిలో మొత్తం 188 రకాల మొక్కల జాతులు దర్శనమిస్తాయి. 50 రకాల హెడ్జ్, 35 రకాల పొదలు, నేల కోతను నివారించే 15 రకాల తీగలు, భూమిపై పెరిగే మొక్కలు, 12 రకాల అలంకరణ పూల మొక్కలు, 40 రకాల ఆకర్షణీయమైన ఆకృతులతో మొక్కలతో పార్కు కొత్త అందాలను సంతరించుకుంది. తక్కువ నీటితో పెరిగే రాక్ గార్డెన్ ఫ్లోరాను ఏర్పాటు చేశారు.
పార్కు వేళలు :
- సమయం : ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు
- ప్రవేశ రుసుం : రూ.100
- పక్షుల ప్రదర్శనశాలకు : రూ.150
- వారాంతాల్లో : రూ.200
ప్రపంచంలోనే గొప్ప నగరాన్ని నిర్మిస్తున్నాం : అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన సీఎం, హైదరాబాద్ శివారులో ప్రపంచంలోనే అత్యంత గొప్ప నగరాన్ని నిర్మిస్తునట్టు తెలిపారు. ఎలాన్ మస్క్, ట్రంప్ లాంటి వ్యక్తులు ఆ నగరం వైపు చూసేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు వివరించారు. హైదరాబాద్ మహానగరం ప్రపంచంలోనే సుందరమైన నగరమని, ప్రపంచస్థాయి నగరంగా అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్ను అభివృద్ధి చేసుకుందామంటే కొందరు అడ్డుపడుతున్నారని పరోక్షంగా మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, సబితా ఇంద్రారెడ్డిలను ముఖ్యమంత్రి విమర్శించారు.
"కాలం మారింది. మన భవిష్యత్తు మారుతుంది. దీనికి తగ్గట్టుగానే మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. దీనిలో భాగంగా అంతర్జాతీయ సంస్థలతో చిన్న కాలనీలు కాకుండా పెద్ద నగరాన్నే రూపొందించాలనే లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ప్రపంచంలోనే గొప్ప నగరాన్ని ఇక్కడ నిర్మిస్తున్నాం. ఎలాన్ మస్క్, ట్రంప్ లాంటి వ్యక్తులు ఆ నగరం వైపు చూసేలా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం. ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడి అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది." - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
మూసీ చుట్టూ నైట్ టూరిజం : యూపీలో గంగా, గుజరాత్లో సబర్మతి, దిల్లీలో యమునా నదులను ఎలా అభివృద్ధి చేశారో హైదరాబాద్లో మూసీ నదిని కూడా అలా రూపురేఖలు మారుస్తామని సీఎం పునరుద్ఘాటించారు. అభివృద్ధి చేయాలంటే కొంత భూములు అవసరమని పేర్కొన్న ముఖ్యమంత్రి, అందుకోసం భూములు కోల్పోయే వారికి తగిన పరిహారం ఇచ్చి ఆదుకుంటామన్నారు. మూసీ చుట్టూ వ్యాపార సముదాయలను ఏర్పాటు చేసి నైట్ టూరిజాన్ని తీసుకొస్తామన్నారు. తద్వారా యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. రాబోయే రోజుల్లో శంషాబాద్ కేంద్రంగా దేశంలోని ముఖ్య నగరాలకు బుల్లెట్ ట్రైన్ పరుగులు తీస్తుందన్నారు.
"రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు కట్టాలన్నా, బుల్లెట్ ట్రైన్ వేయాలన్నా తప్పనిసరిగా భూములు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం మీ భూమిని తీసుకున్నా దానికి తగ్గట్టు పరిహారాన్ని చెల్లిస్తుంది. మీ ఇల్లు, భూమి పోయినా మీకు తగిన సౌకర్యాలు కల్పించి, మీతో చర్చలు జరిపి, పరిహారం ఇచ్చి పనులు చేస్తాం." - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
అక్కడే ఇళ్లు కట్టిస్తాం : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల విషయంలోనూ సీఎం కీలక ప్రకటన చేశారు. ఏ నియోజకవర్గంలోని నిరుపేదలకు ఆ నియోజకవర్గంలోనే ఇళ్లు కట్టి ఇస్తామని ప్రకటించారు. 99 రోజుల ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమాన్ని ప్రజలు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
