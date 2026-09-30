సమస్యల పరిష్కారానికి కేంద్రం వద్దకు ఎన్ని సార్లయినా వెళ్లాల్సిందే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
మూడు శాతం ఉద్యోగులు 97 శాతం ప్రజలకు సేవ చేయడం శ్రమతో కూడిన పని అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కరీంనగర్ సమీకృత కలెక్టరేట్ ఎదుట తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని సీఎం ఆవిష్కరించారు.
Published : September 30, 2026 at 4:53 PM IST
CM Revanth Reddy Sircilla Tour : పేదల సమస్యల పరిష్కారానికి కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ఉపయోగపడాలని, సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు చేరాలంటే ఉద్యోగులే ప్రభుత్వ ప్రతినిధులని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. సహాయం కోసం వచ్చిన వాళ్లను మన కుటుంబసభ్యుల్లా చూడాలని కోరారు. కరీంనగర్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించారు. కరీంనగర్ సమీకృత కలెక్టరేట్ ఎదుట తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని సీఎం ఆవిష్కరించారు. కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ నూతన భవన సముదాయం ప్రారంభంతో పాటు పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే సేవలందిస్తున్నారు
అందరి సహకారంతోనే సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోందనన్న సీఎం, ఇంకా సమస్యలున్నాయని ప్రజలకు సేవలందిస్తూనే సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలని ఉద్యోగులను ఆదేశించారు. 10.5 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే 4 కోట్ల ప్రజలకు సేవలందిస్తున్నారని, మూడు శాతం ఉద్యోగులు 97 శాతం ప్రజలకు సేవ చేయడం శ్రమతో కూడిన పని అని తెలిపారు. ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వచ్చినా, చెడు పేరు వచ్చినా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వల్లేనని స్పష్టం చేశారు. సమస్యల పట్ల ఉద్యోగులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ప్రభుత్వం సరిగా పని చేయట్లేదంటారని, ప్రజలకు ఎన్ని చట్టాలు చేసినా నిధులు ఇచ్చినా చేరవేయాల్సింది ఉద్యోగులేనని వెల్లడించారు.
"అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ కింద రూ.840 కోట్ల కేంద్ర నిధులు సాధించుకున్నాం. కేంద్రం సహకరిస్తే అభినందించడానికి సీఎంగా నాకు శషభిషలు లేవు. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే మాకు రాజకీయాలు అప్పుడే ప్రత్యర్థులం. మిగతా సమయాల్లో రాష్ట్రం, కేంద్రం సహకరించుకునే ధోరణి ఉండాలి. కేంద్రం, రాష్ట్ర సంబంధాల మెరుగుకు నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తాం. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్రం సహకరించి ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు, నిధులు ఇవ్వాలి. వందల కోట్లతో ప్రాజెక్టులు నిర్మించినా కేంద్రం అనుమతులు ఇవ్వకపోతే నిష్ఫలం. సమస్యల పరిష్కారానికి కేంద్రం వద్దకు ఎన్ని సార్లయినా వెళ్లాల్సిందే. ఆరు నెలల్లో 170 ఎకరాల కంటోన్మెంట్ రోడ్లో కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చింది. బేగంపేట రన్వే కింద నుంచి టన్నెల్ ద్వారా రోడ్డు మంజూరు చేశారు. ఏడాదిలోపు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ అందుబాటులోకి వస్తుంది" - రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం
రేవంత్ రెడ్డి పర్యటనలో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్, మంత్రులు పొన్నం, శ్రీధర్బాబు, పొంగులేటి, తుమ్మల, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్లు హాజరయ్యారు.