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ఏడేళ్ల ఎదురుచూపులకు ఫుల్​స్టాప్​ - అందుబాటులోకి 'జహీరాబాద్ త్రివేణి వనం'

జహీరాబాద్ వాసులకు ఆహ్లాదకర వాతావరణాన్ని అందించాలని వనానికి శ్రీకారం - ఏడేళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న పార్క్ అందుబాటులోకి - హరిత నిధి పథకంలో భాగంగా రూ.55 లక్షలతో పార్కు ఏర్పాటు

In Triveni Vanam Forest Eco Park
Triveni Vanam Forest Eco Park (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 6:00 PM IST

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Triveni Vanam Forest Eco Park : కాంక్రీటు అడవులుగా మారుతున్న పట్టణాల్లో పచ్చదనం క్రమంగా కనుమరుగవుతోంది. స్వచ్ఛమైన గాలి, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కరవవుతున్న తరుణంలో దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్న జహీరాబాద్‌ వాసులకు సరికొత్త ఆహ్లాదం అందుబాటులోకి రానుంది. పట్టణ ప్రజలు ఏడేళ్లుగా ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న 'త్రివేణి వనం ఫారెస్ట్ ఈకో పార్కు' ఎట్టకేలకు ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైంది. నేడు(గురువారం) సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సాయంత్రం వర్చువల్​గా త్రివేణి వనం పార్కును ప్రారంభించనున్నారు.

జహీరాబాద్ పట్టణ శివారులో, హైదరాబాద్‌-ముంబయి జాతీయ రహదారి పక్కన, మహీంద్రా కర్మాగారానికి సమీపంలో 200 ఎకరాల సువిశాల విస్తీర్ణంలో అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ 'అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కు'ను నిర్మించారు. ఏడేళ్ల క్రితం సుమారు రూ. 4 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ పార్క్​ నిర్మాణ పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అటవీ ప్రాంతాన్ని కాపాడుతూనే, పట్టణ ప్రజలకు ప్రశాంతతను పంచేందుకు చేపట్టిన ఈ పార్కు పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తయ్యాయి. ఈ వారంలోనే సందర్శకులకు స్వాగతం పలికేందుకు 'త్రివేణి వనం' సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. హరిత నిధి పథకంలో రూ. 55 లక్షలతో పార్కును సకల సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దారు.

వనం పార్కులో ఏమేమి ఉన్నాయంటే : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందర్ని ఆకట్టుకునేలా ప్రధాన ముఖద్వారం, అటవీ మధ్యలో గజెబో, వాచ్ టవర్ల నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. సందర్శకులు సేద తీరేందుకు నాలుగు రచ్చబండలు, అటవీ జంతువుల దాహం తీర్చడంతో పాటు ప్రజల అవసరాల కోసం సోలార్‌తో నడిచే బోరు బావులను తవ్వించారు. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో నడిచేందుకు 5 కిలోమీటర్ల మేర వాకింగ్ ట్రాక్ (కాలినడక మార్గం) సిద్ధం చేశారు. యోగా ఏకకాలంలో 50 నుంచి 80 మంది ప్రశాంతంగా ధ్యానం చేసుకునేలా రెండు విశాలమైన యోగా షెడ్లు, చిన్నారులను ఆకట్టుకునేలా ప్రత్యేకంగా ‘చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా’, వీటితో పాటు వాష్​రూమ్స్​, సెక్యూరిటీ గది నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి.

జహీరాబాద్​ పట్టణంలో అటవీ శాఖ ద్వారా ఫారెస్ట్​ ఎకో పార్కు త్రివేణి వనాన్ని సాయంత్రం 4 గంటలకు వర్చువల్ ఇనాగరేషన్​ సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. ఇందులో ధ్యాన మందిరం, చిన్న పిల్లల ఆటస్థలం, సెక్యూరిటీ రూం, టాయిలెట్స్​, యోగా షెడ్​, వాచ్​ టవర్​, గజె​జో కట్టడం జరిగింది - శ్యాంసుందర్ రావు, అటవీ క్షేత్రాధికారి జహీరాబాద్

ఏడేళ్ల తర్వాత పార్క్ నిర్మాణ పనులు పూర్తవడంతో అధికారులు ప్రారంభోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. గత పక్షం రోజులుగా అధికారులు పార్కులో అవసరమైన ఏర్పాట్లను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అధికారిక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రి సీతక్క, జిల్లాకు చెందిన మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ, ఎంపీ సురేష్ షెట్కార్, ఎమ్మెల్యే మాణిక్ రావు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

త్రివేణి వనం పార్కు జహీరాబాద్​ వాసులకు, పరిసర గ్రామ ప్రజలకు చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. జహీరాబాద్​ చుట్టుపక్కల చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఈ పార్కు ప్రజలకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. దీనికోసం ప్రజలు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు

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