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ఫ్యూచర్‌సిటీ మనకు మాత్రమే కాదు - ప్రపంచానికి కూడా : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ఎఫ్‌సీడీఏ కార్యాలయం ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - ఫ్యూచర్‌సిటీలో పాలన దిశగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సర్కార్‌ ముందడుగు

CM Revanth Reddy Inaugurate FCDA Office Building at Future City
CM Revanth Reddy Inaugurate FCDA Office Building at Future City (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 10, 2026 at 8:05 PM IST

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CM Revanth Reddy Inaugurate FCDA Office : రేపటి భవిష్యత్తుకు ఈనాడే పునాదులు వేశామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, హైదరాబాద్‌కు గొప్ప చరిత్ర ఉందని కొనియాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆదాయంలో 60 శాతం ఆదాయం హైదరాబాద్‌ నుంచే వస్తోందని పేర్కొన్నారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో పాలనను సమర్థవంతంగా, సాంకేతికంగా అందించేందుకు రెండెకరాల్లో నిర్మించిన భారత్ వ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధి సంస్థ - ఎఫ్‌సీడీఏ కార్యాలయాన్ని రేవంత్ రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఫ్యూచర్ సిటీ లోగో, పోర్టల్‌, వెబ్‌సైట్‌ను సీఎం ఆవిష్కరించారు. ఫ్యూచర్ సీటీ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్యాలయాన్ని స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌కుమార్‌, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, ఇతర అధికారులతో కలిసి సీఎం పరిశీలించారు. ఫ్యూచర్‌సిటీలో పాలన దిశగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సర్కార్‌ ముందడుగు వేయనుంది. అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు.

ఫ్యూచర్‌ సిటీ మనకు మాత్రమే కాదు - ప్రపంచానికే : బంగారం కంటే రంగారెడ్డి జిల్లా భూములు విలువ ఎక్కువన్న సీఎం, కుతుబ్‌షాహీలు, నిజాంలు కృషి వల్ల హైదరాబాద్‌ అభివృద్ధి చెందిందని తెలిపారు. హైటెక్‌సిటీ అంటే నవ్విన వాళ్లు ఉన్నారని, విమానాశ్రయం, జీనోమ్‌వ్యాలీ, ఐటీ సంస్థలను ఆనాడు వ్యతిరేకించారని గుర్తు చేశారు. ఐటీ పరిశ్రమలు రాకుంటే ఈనాడు యువతకు ఉద్యోగాలు వచ్చేవా? అని ప్రశ్నించారు. అధికారంలోకి వస్తే ఫ్యూచర్‌ సిటీని రద్దు చేస్తామని బీఆర్‌ఎస్‌ చెబుతోందని సీఎం అన్నారు. ఫ్యూచర్‌ సిటీ మనకు మాత్రమే కాదని, ప్రపంచానికి అని స్పష్టం చేశారు.

ప్రతిపక్ష హోదా కూడా రాదు : బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ రద్దయిన వెయ్యి నోటు అని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. ఆ పార్టీని ప్రజలు తిరస్కరించారని విమర్శించారు. ఆ పార్టీ నేతలు ప్రవర్తన ఇలాగే కొనసాగితే, వచ్చేసారి ప్రతిపక్ష హోదా కూడా రాదని విమర్శించారు. 2034 నాటికి ట్రిలియన్‌ డాలర్‌ ఎకానమీకిగా ఫ్యూచర్‌ సిటీ మారుతుందని తెలిపారు. టోక్యో, సింగపూర్‌లా ఫ్యూచర్‌ సిటీని అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

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