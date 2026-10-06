కృష్ణా జలాల వినియోగంపై దృష్టి పెట్టండి - ఎక్కువ వాటా సాధించేందుకు ప్రయత్నించండి : సీఎం ఆదేశాలు
కృష్ణా బేసిన్ పరిధిలో ఇంకా నీటి వినియోగానికి ఎక్కడెక్కడ అవకాశాలు ఉన్నాయో పరిశీలించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం మిగిలిన జలాలను వాడుకోవడానికి ఉన్న అవకాశాలపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు.
Published : October 6, 2026 at 7:29 AM IST
CM Revanth Reddy review on Krishna Water : కృష్ణా జలాల సద్వినియోగంపై దృష్టి సారించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. కృష్ణా పరీవాహకంలోని ప్రాజెక్టులపై సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. డిండి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీంలో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల మరమ్మతల తర్వాత మళ్లీ సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవాలని, డిజైన్లకు కేంద్ర జలసంఘం కమిటీ ఆమోదించిన తర్వాత పనులు చేపట్టాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. కాళేశ్వరం అదనపు టీఎంసీ పనుల్లో పెండింగ్ అంశాలపై రిపోర్టు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో కలిసి వివిధ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన అంశాలపై సోమవారం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు.
కృష్ణా బేసిన్ పరిధిలో ఇంకా నీటి వినియోగానికి ఎక్కడెక్కడ అవకాశాలు ఉన్నాయో పరిశీలించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. కృష్ణా పరీవాహకంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాజెక్టులు, వాటి కేటాయింపులు, వినియోగాన్ని తేల్చాలని సూచించారు. ఇంకా నీటి వినియోగానికి అనువైన ప్రాంతాలు, ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి ఉన్న అనుకూలతలు గుర్తించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. కేటాయింపుల మేరకు పూర్తి స్థాయి నీటి వినియోగంపై నిశితంగా దృష్టి సారించాలని సూచించారు. కృష్ణా జలాల్లో ఎక్కువ వాటా సాధించేందుకు ప్రయత్నించాలని ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు.
క్షేత్ర స్థాయిలో వేగంగా పనులు చేయాలి
డిండి ఎత్తిపోతల పథకంపైనా సమావేశంలో చర్చకు వచ్చినట్లు సమాచారం. డిండికి నీటి కేటాయింపుల సమస్యను పరిష్కరిస్తామన్న సీఎం, ఆ విషయాన్ని ప్రభుత్వం చూసుకుంటుందని, క్షేత్రస్థాయిలో వేగంగా పనులు చేయాలని ఇంజినీర్లకు సూచించినట్లు సమాచారం. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలో భాగంగా నిర్మించిన ఏదుల రిజర్వాయర్ నుంచే డిండి ఎత్తిపోతల పథకానికి నీటిని తీసుకోవాలని, ఆ మేరకు చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం సూచించినట్లు తెలిసింది. ఆ మేరకు పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
తెలంగాణలో ప్రాజెక్టుల కింద రూ.కోట్లు వ్యయం చేసినా ఆయకట్టుకు మాత్రం నీరు అందడం లేదని సీఎం రేవంత్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కాళేశ్వరం ఆదనపు టీఎంసీ కింద రూ.వేల కోట్లు ఖర్చు చేశారని, భూసేకరణ, పునరావాసం సమస్యలు పరిష్కరించకపోవడం, కాలువల వ్యవస్థ నిర్మించకపోవడంతో రూ.కోట్లు వృథాగా మారాయని తెలిపారు. ఎల్లంపల్లి నుంచి మిడ్ మానేరు మీదుగా మల్లన్న సాగర్ వరకు అదనపు టీఎంసీ పనులు ఎంతవరకు వచ్చాయో పరిశీలించాలన్న సీఎం, ఏయే సమస్యలు అవరోధంగా మారాయో తేల్చాలని సూచించగా, అధికారులు పలు వివరాలు తెలిపినట్లు సమాచారం.
భూ సేకరణ సమస్యలు
ఎల్లంపల్లి నుంచి మిడ్ మానేరు వరకు నాలుగు, అక్కడి నుంచి మల్లన్నసాగర్ వరకు నాలుగు ప్యాకేజీలుగా పనులు చేపట్టగా మొత్తం రూ.18 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. రూ.2,200 కోట్ల పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించడం సహా భూ సేకరణ సమస్యలున్నట్లు అధికారులు వివరించారు. భూ సేకరణ చేయకుండా ప్రధాన పనులు చేసి ఏం లాభమని సీఎం ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. అన్ని అంశాలపై ఒక రిపోర్టు సిద్ధం చేస్తే త్వరలో ప్రత్యేకంగా చర్చించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సూచించినట్లు తెలిసింది.
కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల్లోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణపై సీఎం ఆరా తీశారు. మూడు బ్యారేజీలను పునరుద్ధరించి మళ్లీ వినియోగంలోకి తేవాలంటే ఎగువ, దిగువ ప్రాంతాల్లో డయాఫ్రం వాల్ కట్టాల్సి ఉంటుందని అధికారులు వివరించినట్లు తెలిసింది. పునరుద్ధరణ డిజైన్లకు తుదిరూపు ఇచ్చి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసిన సాంకేతిక కమిటీ ముందు పెట్టాలని, ఆమోదం తర్వాతే పనులు ప్రారంభించాలని ఆయన స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం.
పూర్తి స్థాయిలో అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, మరమ్మతుల అనంతరం మళ్లీ సమస్యలు ఉత్పన్నం కావద్దని సీఎం వ్యాఖ్యానించినట్లు తెలిసింది. బ్యారేజీల్లో పరీక్షలు, పునరావాస డిజైన్లు, పునరుద్ధరణ పనుల ప్రణాళికలు ఎక్కడి వరకు వచ్చాయంటూ సీఎం ప్రశ్నించగా అధికారులు పలు విషయాల గురించి వివరించారు. ప్రాజెక్టుల కింద భూసేకరణ వేగంగా పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నిధులు ఇస్తుంటే పనుల్లో జాప్యం ఎందుకు జరుగుతోందన్న సీఎం, లక్ష్యం మేరకు పనులు చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుందని ప్రశ్నించారు. తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణం కోసం రూపొందించిన పీఎఫ్ఆర్ నివేదికపై చర్చించినట్లు సమాచారం.
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