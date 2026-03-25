జనాభా ఆధారంగా సీట్లను పెంచడం వెనుక కుట్ర దాగి ఉంది : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
50 శాతం సీట్ల పెంపు దక్షిణ భారతంపై కేంద్రం కుట్ర - ఉత్తరాదిలోని 4 రాష్ట్రాల ఎంపీ సీట్లతో కేంద్రంలో అధికారం డీలిమిటేషన్పై పోరాటానికి సిద్ధం కావాలి - దిల్లీలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఇష్టాగోష్టి
Published : March 25, 2026 at 8:46 AM IST
CM Revanth Reddy on Delimitation : దేశంలో జనాభా సంఖ్య ఆధారంగా ఎంపీ సీట్లను 50 శాతం పెంచడం వెనుక కుట్ర దాగి ఉందని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆరోపించారు. అదే జరిగితే దక్షిణ భారతంతో సంబంధం లేకుండా ఉత్తర భారతంలోని నాలుగు రాష్ట్రాల సీట్లతో కేంద్రంలో అధికారంలోకి రావొచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ అంశంపై అన్ని రాజకీయ పక్షాలతో చర్చించి కేంద్రం ముందుకు వెళ్లాలన్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు డీలిమిటేషన్పై పోరాటానికి సిద్ధం కావాలని రేవంత్ పిలుపునిచ్చారు.
సీట్ల లెక్కింపు ఏ లెక్క ప్రకారం జరుగుతుంది? : దిల్లీ పర్యటనలో మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్టిలో మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, 50 శాతం ఎంపీ సీట్ల పెంపు అంశాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎంపీ అభిషేక్ సింఘ్వీ ఇంట్లో విందుకు హాజరైన సందర్భంగా మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు. కేంద్రం ప్రతిపాదిస్తున్న 50 శాతం సీట్ల పెంపు విధానాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. 50 శాతం సీట్ల పెంపు ఏ లెక్క ప్రకారం జరుగుతుంది? ఈ పద్ధతిలో సీట్ల పెంపు అనేది దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఫైనల్ బుల్లెట్ అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇలా జరిగితే తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలో ఇప్పుడున్న 40 సీట్లు 60 ఐతే యూపీలో 80 సీట్లు 120 అవుతాయన్నారు. ఈ విధంగా మధ్యప్రదేశ్, యూపీ, రాజస్థాన్, బిహార్ ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల సీట్లతో కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
రాజకీయ పక్షాలతో చర్చించాకే సీట్ల పెంపు : కేంద్రం ప్రస్తుతం ప్రతిపాదిస్తున్న పద్ధతిలో ఉత్తరాదిన సీట్లు పెరిగి, దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగుతుందని రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. ఇప్పటికే దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు రాజకీయ ప్రాధాన్యత తగ్గిందని ఉత్తరాదిన సీట్ల పెంపుతో మరింత నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల అవసరం లేకుండానే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇది రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన సమస్య కాదని దక్షిణాది, ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశమని స్పష్టం చేశారు. అన్ని రాజకీయ పక్షాలతో చర్చించిన తర్వాతే సీట్ల పెంపుపై కేంద్రం ముందుకెళ్లాలని రేవంత్రెడ్డి సూచించారు. డీలిమిటేషన్పై దక్షిణాది రాష్ట్రాలు పోరాటానికి సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల ఎన్నికల ప్రచారంలో ఈ అంశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తామని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
గతంలో స్పష్టం చేసిన అమిత్షా : రాష్ట్రాలవారీగా అసెంబ్లీ, లోక్సభ సీట్ల పెంపుపై కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్షా కొన్నాళ్ల క్రితం పార్టీ అంతర్గత కమిటీ సమావేశంలో నేతలతో తాజాగా ఎన్డీయే భాగస్వాములతో కేంద్రం ఆలోచనలను పంచుకున్నారు. ఇప్పటివరకు పార్లమెంటులో, అసెంబ్లీల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ల వర్తింపుపై పార్లమెంటులో బిల్లు కూడా పెట్టి ఆమోదింపజేశాం. ఈ మేరకు రిజర్వేషన్ల పెంపును అమలు చేయాల్సిందే. మహిళలకు చట్టసభల్లో సీట్లు పెంచకుండా వచ్చే పార్లమెంటు ఎన్నికలకు వెళ్లలేం, లోకసభలో, అసెంబ్లీల్లో సీట్లు పెంచబోతున్నాం అని అమిత్ షా స్పష్టం చేసినట్లు పేర్కొంది.
2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం : 2011లో ఏ రాష్ట్రంలో ఎంత జనాభా ఉందో దాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని అక్కడ ప్రస్తుతమున్న సీట్లను 50 శాతం పెంచుతాం అని అమిత్షా తెలిపారు. అయితే ఇదే ప్రాతిపదికన కేంద్రం పార్లమెంటులో బిల్లు పెడితే తెలంగాణలో లోక్సభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య 17 నుంచి 26కు అలాగే అసెంబ్లీ సీట్ల సంఖ్య 119 నుంచి 179కి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇక తెలంగాణకు వస్తే రాష్ట్రం పరిధిలో జనాభా ప్రాతిపదికన సీట్ల పెంపు కావడంతో ఔటర్రింగ్ రోడ్డు లోపల ఉన్న కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ (క్యూర్) ప్రాంతంలో లోక్సభ, అసెంబ్లీ సీట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ క్యూర్లో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ సిటీతోపాటు పొరుగు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలున్నాయి. వరంగల్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్ వంటి నగరాల్లో అసెంబ్లీ సీట్ల సంఖ్య పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఇక్కడ నిర్దిష్టంగా సీట్లు పెంచుతారు. జనాభా లెక్కలకు ఏ సంవత్సరాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటారన్న విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది.
ఇరాన్, గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి: సీఎం
జీహెచ్ఎంసీ స్థానంలో కోర్ అర్బన్ చట్టం - 99 రోజుల కార్యక్రమంలో ముందుగా మున్సిపల్ పరిధిలోని పనులు