సీఎం ఇలాకాలో సర్పంచిగా మాజీ మావోయిస్టు - ఏకగ్రీవం చేసిన గ్రామస్థులు

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి సొంతూరులో సర్పంచి ఎన్నిక ఏకగ్రీవం - సీఎంకు అత్యంత సన్నిహితుడే సర్పంచి - రాష్ట్రంలో పూర్తైన మొదటి విడత నామినేషన్లు

Published : November 30, 2025 at 7:45 AM IST

CM Revanth Village Kondareddypalli Sarpanch unanimous : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోరు కొనసాగుతోంది. అభ్యర్థులు నామినేషన్ల హడావిడిలో ఉన్నారు. ప్రత్యర్థుల మధ్య పోటీ నువ్వా-నేనా అన్నట్లు సాగనుంది. శాసనసభ ఎన్నికల కంటే పంచాయతీ ఎన్నికలనే ప్రధాన పార్టీలు, గ్రామాల్లో ప్రజలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలిస్తే కచ్చితంగా ఆ ఊరు తమ ఆధీనంలో ఉంటుందని, భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తుందని భావిస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో సర్పంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం అంటే వ్యయప్రయాసలతో కూడుకున్న విషయమే.

పైగా ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల సొంతూళ్లలో పంచాయతీ పోరు అంటే అందరిలో కాస్త ఆసక్తి నెలకొంటుంది. అందుకు తగ్గట్లుగానే సీఎం ఇలాకాలో ఓ మాజీ మావోయిస్టు సర్పంచిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు. నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాలోని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ ​రెడ్డి స్వగ్రామం కొండారెడ్డిపల్లిలో మాజీ మావోయిస్టు సర్పంచిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవడం విశేషం. గ్రామానికే చెందిన మల్లేపాకుల వెంకటయ్య అలియాస్​ మోహన్​ను స్వయంగా సీఎంనే బలపరిచారు. వెంకటయ్య 1972లో జన్మించారు. 1994లో కొండారెడ్డిపల్లిలో మావోయిస్టులు ఓ సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ సమావేశంలో పాటలు పాడుతున్న తరుణంలో ఆ పార్టీకి ఆకర్షితుడై వెంకటయ్య ఆ పార్టీలో చేరారు.

ఈ క్రమంలో ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​లోని కల్వకుర్తి, గంగన్న, పాన్​గల్​దళంలో 2000 వరకు చురుగ్గానే పని చేశారు. అతడు 1999లో నల్గొండ జిల్లా డిండి మండలం వాయిల్​కోల్​కు చెందిన మేనమామ కుమార్తె అరుణను వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. 2001లో వెంకటయ్య కల్వకుర్తి పోలీసుల సమక్షంలో లొంగిపోయి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు.

భారీ ర్యాలీతో నామినేషన్ : అనంతరం 2003లో కల్వకుర్తి పోలీస్​స్టేషన్​లోనే హోంగార్డుగా ఎంపికై, ఇప్పటివరకు అక్కడే విధులు నిర్వహిస్తూ వచ్చారు. సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి కుటుంబానికి వెంకటయ్య అత్యంత సన్నిహితుడు. కొండారెడ్డిపల్లి సర్పంచి స్థానం ఎస్సీకి రిజర్వు కావడంతో ఆయన హోంగార్డు ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు. అనంతరం శనివారం ర్యాలీగా వెళ్లి సర్పంచిగా నామినేషన్​ వేశారు. సీఎం చొరవతో గ్రామస్థులంతా ఒకే మాటగా వెంకటయ్యను ఏకగ్రీవంగా ఎంపిక చేసుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, గ్రామాభివృద్ధికి సహకరిస్తానని చెప్పారు. రాష్ట్రంలోనే ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దుతానన్నారు. సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి, వ్యవసాయ కమిషన్​ సభ్యుడు కేవీఎన్​ రెడ్డి, గ్రామస్థులకు రుణపడి ఉంటానని అన్నారు. ఈ గ్రామంలో 10 వార్డులు ఉండగా, వాటికి కూడా ఒక్కొక్కరే నామినేషన్​ దాఖలు చేశారు.

మొదటి విడత నామినేషన్లు పూర్తి : మొదటి విడతలో 4,236 గ్రామ పంచాయతీలు, 37,440 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మొదటి రెండు రోజులు కలిపి 19,700 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. సర్పంచి పదవి కోసం 8,198 నామినేషన్లు దాఖలు చేయగా, వార్డు సభ్యుల కోసం 9,643 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. చివరి రోజు భారీగా నామినేషన్లు వేశారు. మొత్తంగా దాదాపు లక్ష మంది వరకు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. నేడు నామినేషన్లు పరిశీలించి చెల్లుబాటైన వాటి వివరాలు ప్రకటిస్తారు. రేపు అప్పీళ్లు స్వీకరించి, ఎల్లుండి పరిష్కారం చూపుతారు. డిసెంబరు 3న మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఉపసంహరణ గడువు విధించారు. ఆ తర్వాత పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల వివరాలు ప్రకటిస్తారు. డిసెంబరు 11న ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు తొలి విడత పోలింగ్​ నిర్వహించనున్నారు.

