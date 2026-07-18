ETV Bharat / state

ఆహార కల్తీపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష

ఆహారకల్తీ అంశంపై అధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష - సమీక్షకు హాజరైన సీఎస్ సంజయ్‌జాజు, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌

CM Review With officials on Food Adulteration
CM Review With officials on Food Adulteration (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 4:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Review With officials on Food Adulteration : ఆహార కల్తీ నివారణపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆహారకల్తీపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమావేశానికి సీఎస్​ సంజయ్​జాజు, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, సలహాదారు రామకృష్ణారావు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఆహారకల్తీ నివారణకు సంబంధించి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసినట్లు సమాచారం.

కొంతమంది అక్రమార్కులు ఆహార పదార్థాలను యథేచ్ఛగా కల్తీ చేస్తే సమాజంపై నిశ్శబ్ధ దాడికి దిగుతున్నారు. రసాయనాలు, నాణ్యత లేని కల్తీ ఆహారపదార్థాలతో జనం ఆరోగ్యంతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. కల్తీ ఆహారంపై ఉక్కుపాదం మోపాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో హెచ్​ఫాస్ట్ చర్యలు చేపట్టింది. ఈ మేరకు పాతబస్తీలోని రెండు ఫాస్ట్​ఫుడ్ సెంటర్​లలో తనిఖీలు నిర్వహించింది. నిర్వాహకులు అపరిశుభ్రంగా తినుబండారాలు తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించింది. కల్తీ ఆహార పదార్థాలను అందిస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసింది.

TAGGED:

CM REVIEW ON FOOD ADULTERATION
CM REVANTH ON FOOD ADULTERATION
FOOD ADULTERATION IN TELANGANA
ఆహారకల్తీపై సీఎం రేవంత్ సమీక్ష
CM REVIEW ON FOOD ADULTERATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.