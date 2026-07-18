ఆహార కల్తీపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష
ఆహారకల్తీ అంశంపై అధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష - సమీక్షకు హాజరైన సీఎస్ సంజయ్జాజు, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్
Published : July 18, 2026 at 4:10 PM IST
CM Review With officials on Food Adulteration : ఆహార కల్తీ నివారణపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆహారకల్తీపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమావేశానికి సీఎస్ సంజయ్జాజు, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, సలహాదారు రామకృష్ణారావు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఆహారకల్తీ నివారణకు సంబంధించి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసినట్లు సమాచారం.
కొంతమంది అక్రమార్కులు ఆహార పదార్థాలను యథేచ్ఛగా కల్తీ చేస్తే సమాజంపై నిశ్శబ్ధ దాడికి దిగుతున్నారు. రసాయనాలు, నాణ్యత లేని కల్తీ ఆహారపదార్థాలతో జనం ఆరోగ్యంతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. కల్తీ ఆహారంపై ఉక్కుపాదం మోపాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో హెచ్ఫాస్ట్ చర్యలు చేపట్టింది. ఈ మేరకు పాతబస్తీలోని రెండు ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లలో తనిఖీలు నిర్వహించింది. నిర్వాహకులు అపరిశుభ్రంగా తినుబండారాలు తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించింది. కల్తీ ఆహార పదార్థాలను అందిస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసింది.