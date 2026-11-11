ఈ నెల 19న సిద్దిపేటలో సీఎం భారీ బహిరంగ సభ - పట్టణంలోని పలు స్థలాలను పరిశీలించిన మంత్రులు
CM Revanth Reddy Siddipet Public Meeting : ఈ నెల 19న సిద్దిపేటలో నిర్వహించనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భారీ బహిరంగ సభ కోసం మంత్రులు పొన్నం, వివేక్ సభాస్థలిని పరిశీలించారు.
Published : November 11, 2026 at 11:19 AM IST
ఇందిరా గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ నెల 19న సిద్దిపేటలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భారీ బహిరంగ సభ ఉంటుందని మంత్రులు గడ్డం వివేక్ వెంకట స్వామి, పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. అదే సభలో ఇంటింటా ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకాన్ని ప్రారంభిస్తారని స్పష్టం చేశారు. ఈ నెల 19న సిద్దిపేటలో నిర్వహించనున్న సీఎం బహిరంగ సభ కోసం పట్టణంలోని పలు స్థలాలను ఎమ్మెల్యే కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ, ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్లతో కలిసి మంత్రులు గడ్డం వివేక్ వెంకట స్వామి, పొన్నం ప్రభాకర్లు పరిశీలించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలన్నీ ప్రభుత్వం అమలుపరుస్తుందని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. చౌక ధరల దుకాణాల్లో సన్నబియ్యం, కొత్త రేషన్ కార్డుల పంపిణీ, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ సహా మరెన్నో పథకాలు అమలు పరుస్తున్నామన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా, సంక్షేమ పథకాల అమలును ఆపేది లేదని స్పష్టం చేశారు. దుబ్బాక, గజ్వేల్, హుస్నాబాద్, మానకొండూర్, సిరిసిల్ల నియోజకవర్గాల ప్రజలందరూ ఈ బహిరంగ సభలో పాల్గొనాలని కోరారు.
ఇందిరా గాంధీ జయంతి రోజు సిద్దిపేటలో భారీ సభ నిర్వహించనున్నాం. ఈ సభా వేదికగా సీఎం ఇంటింటా ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకం, అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ చీరల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఈ 3 సంవత్సరాల్లో మా ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ది పనులు, తీసుకొచ్చిన సంక్షేమ పథకాలను వివరిస్తాం. - పొన్నం ప్రభాకర్, బీసీ సంక్షేమ శాఖ, రవాణా శాఖ మంత్రి
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన పట్ల ప్రజల్లో మంచి స్పందన కనిపిస్తుందని మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి అన్నారు. ఇన్ని పథకాలు అమలవుతున్న రాష్ట్రం ఒక్క తెలంగాణ మాత్రమే అని స్పష్టం చేశారు. 'ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ నెల 19న సిద్దిపేటకు రావడం ఖరారైంది. దాని కోసం సభాస్థలాన్ని పరిశీలించాం. 20 లక్షల మంది విద్యార్థులకు బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఇస్తున్నాం. సన్న బియ్యం, కొత్త రేషన్ కార్డు, కొత్త పింఛన్లు ఇస్తున్నాం. 2 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కట్టించాం. ఈ పథకాలన్నీ ప్రజలకు తెలియజేయడానికి సీఎం స్వయంగా సిద్దిపేటకు రానున్నారు. ఆ సభలో ఇంటింటా ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకాన్ని ప్రారంభిస్తారు.' అని మంత్రి వెల్లడించారు.
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