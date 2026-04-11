డీలిమిటేషన్పై మొండిగా ముందుకెళ్తే ప్రజా ఉద్యమం ఎదుర్కోక తప్పదు : కేంద్రానికి రేవంత్ హెచ్చరిక
డీలిమిటేషన్పై మొండిగా ముందుకెళ్లొద్దని కేంద్రానికి రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరిక - ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేకతను మూటకట్టుకోక తప్పదని స్పష్టీకరణ - దిల్లీలో మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : April 11, 2026 at 8:43 AM IST
CWC Meeting in Delhi : దిల్లీలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) సమావేశంలో పాల్గొన్న తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు కాంగ్రెస్ సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తుందన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై ఆందోళన చెందుతున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. డీలిమిటేషన్పై ఇండి కూటమి పార్టీలతో చర్చించాలని సీడబ్ల్యూసీ నిర్ణయించిందన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్న 50 శాతం పెంపులోనే మోసం ఉందన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లో 80 సీట్లు ఉంటే, అవి 120కి పెరుగుతాయన్నారు. తమిళనాడు, కేరళ, పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో 50 శాతం చొప్పున పెంచినా ఇప్పుడున్న అంతరం తగ్గకపోగా, మరింత పెరుగుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
మహిళా రిజర్వేషన్ల పేరుతో ముడిపెట్టి : ప్రస్తుతం దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో 135 ఉన్న పార్లమెంటు సీట్లు 195కి పెరుగుతాయన్నారు. అదే సమయంలో ఉత్తర భారతంలో సీట్లు 600కి పైగా చేరుతాయన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోనే సీట్లు 120కి పెరిగితే బిహార్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లలో సీట్లు కూడా అంతే మోతాదులో పెరుగుతాయన్నారు. ఈ నాలుగైదు రాష్ట్రాల్లో గెలిచి కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని బీజేపీ యోచిస్తుందన్నారు. ప్రస్తుతం 100 శాతం ఉన్న ఉత్తర భారత రాజకీయ ప్రయోజనం, ఇప్పుడు 150 శాతంగా మారబోతోందని రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. ఆర్థిక అంశాల్లో ఉత్తర, దక్షిణాది మధ్య ఇప్పటికే ఉన్న అంతరం ఇప్పుడు రాజకీయంగానూ తీసుకురావడానికి బీజీపీ ప్రయత్నిస్తోందన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల పేరుతో అనేక విషయాలను ముడి పెట్టి రాజకీయ ప్రయోజనానికి బీజేపీ సిద్ధమైందని రేవంత్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు.
ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన రేవంత్ రెడ్డి : ప్రస్తుతం ఉన్న 543 సీట్లలోనే మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేయవచ్చని, అలా చేస్తే ఎవరైనా అడ్డుకున్నారా అని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రం యూనిట్గానే జనాభా లెక్కల సేకరణ జరుగుతుందని, ప్రస్తుతం ఉన్న సాంకేతికతతో ఆరు నెలల్లో ప్రతి రాష్ట్రంలో లెక్కలు సేకరించవచ్చన్నారు. తెలంగాణలో కుల, జనగణన అంతా ఐదు నెలల్లోనే పూర్తి చేసి చూపించామని గుర్తు చేశారు. డిసెంబర్ నాటికి మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని, అప్పటి దాకా ఆగలేనంత కష్టం బీజేపీకి ఏమొచ్చిందని రేవంత్ రెడ్డి నిలదీశారు. వాజ్పేయి ప్రభుత్వం ఒక్క ఓటుతో పడిపోయిందని, అప్పటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండటం కోసమే ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు.
డీలిమిటేషన్పై ఎన్డీఏ సర్కార్ : దక్షిణాది, ఉత్తరాదిని బీజేపీ సమంగా చూడాలంటే ఆర్థిక ప్రాతిపదికను పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చన్నారు. ఎక్కువ ఆదాయం ఇస్తున్న రాష్ట్రాల్లో అంతే మోతాదులో సీట్లు పెరిగితే ఆ ప్రాధాన్యత వేరే ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆర్థిక రాజధానులు అన్నీ దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనే ఉన్నాయని, రాజకీయ రాజధానులు మాత్రం ఉత్తర భారతంలో ఉన్నాయని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. అందుకే ఇంత వివక్ష చూపుతున్నారని విమర్శించారు. 50 శాతం పెంపు వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు రాబోయే ఇబ్బందులను సీడబ్ల్యూసీ భేటీలో వివరించినట్లు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. డీ లిమిటేషన్పై ఎన్డీఏ సర్కార్ ఇదే విధంగా మొండిగా వెళ్తే వ్యవసాయ చట్టాల మాదిరిగా వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వస్తుందన్నారు.
చిన్న రాష్ట్రాలు, దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి అదే తరహాలో కేంద్రంపై వ్యతిరేకత వస్తుందన్నారు. ప్రజలు ఎదురు తిరిగితే ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుందని రేవంత్రెడ్డి హెచ్చరించారు. గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తగిన ప్రాధాన్యత ఉండేదన్నారు ముఖ్యమైన 10 శాఖల్లో కనీసం 4 కీలక శాఖలు దక్షిణ రాష్ట్రాలకు ఇచ్చేవారని తెలిపారు. ఇప్పుడు ఎంత మంది మంత్రులు దక్షిణాది నుంచి ప్రాధాన్యత శాఖల్లో ఉన్నారో చెప్పాలని రేవంత్ రెడ్డి నిలదీశారు. బీజేపీ ఎప్పుడు కూడా దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అభివృద్ది చెందాలని కోరుకోదని విమర్శించారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీపై రేవంత్ రెడ్డి విమర్శలు : రాహుల్ గాంధీ గద్దర్ను కలిశారని అమిత్ షా పార్లమెంటులో చెప్పారని, అదే గద్దర్ తెలంగాణ కోసం బీజేపీ రాష్ట్ర ఆఫీస్కు కూడా వెళ్లారని కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్లను కూడా కలిశారని రేవంత్రెడ్డి గుర్తు చేశారు. అది తెలియక అమిత్ షా విమర్శలు చేసి ఉంటారని అన్నారు. జీవన్రెడ్డికి కాంగ్రెస్లో అన్యాయం జరిగిందని కేటీఆర్ మొసలి కన్నీరు కారుస్తున్నారని రేవంత్రెడ్డి మండిపడ్డారు. సీనియర్ నేతలను అవమానించానని కేటీఆర్ చేసిన విమర్శలను రేవంత్ రెడ్డి తిప్పికొట్టారు. ఆలె నరేంద్ర, విజయశాంతి, ఈటల రాజేందర్ వంటి వారిని కేసీఆర్ అవమానించిన తీరు కేటీఆర్కు తెలుసో లేదోనని అన్నారు.
సీనియర్ నేతలు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, జూపల్లి కృష్ణారావు వంటి నేతలు ఓడిపోతే కనీసం వారి వైపు కూడా చూడలేదన్నారు. సబితా ఇంద్రారెడ్డి, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, కందాల ఉపేందర్ రెడ్డి సహా పలువురిని పార్టీలో చేర్చుకున్నారని, ఆ తర్వాత వీరి చేతిలో ఓడిపోయిన బీఆర్ఎస్ నేతలను కనీసం పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. పొన్నాల లక్ష్మయ్యను పార్టీలో చేర్చుకున్న రోజు కేటీఆర్ చెప్పిన మాటలు అంతా మర్చిపోయారన్నారు. ఇప్పుడు పొన్నాల లక్ష్మయ్య ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసా అని రేవంత్రెడ్డి ప్రశ్నించారు.
