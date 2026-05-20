నేరాల స్వరూపం మారుతుంది, దానికి అనుగుణంగా పోలీసింగ్ మారాలి: సీఎం
ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో పోలీస్ సీనియర్ అధికారులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమావేశం - - సమావేశంలో పాల్గొన్న సీఎస్, డీజీపీ, భద్రతా సలహాదారు, సీపీలు - పలు కీలక అంశాలపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం
Published : May 20, 2026 at 11:04 PM IST
CM Revanth Review with officials : విజిలెన్స్ విభాగంలో సాంకేతికతను పెంచాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి కొట్టే వారిపై విజిలెన్స్ దృష్టి పెట్టాలన్నారు. ఆ విభాగానికి మరిన్ని అధికారాలు ఇచ్చే అంశంపైన అధ్యయనం చేయాలని పోలీస్శాఖ ఉన్నతాధికారులకు సీఎం సూచించారు. ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో పోలీస్ సీనియర్ అధికారులతో రేవంత్ రెడ్డి సమావేశం అయ్యారు. అగ్ని ప్రమాదాలు జరగకుండా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. అగ్నిమాపక, పురపాలక, హైడ్రా కలిసి జూన్ 15లోగా సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. మ్యాన్ హోల్స్ నిర్వహణపై పోలీస్, ట్రాఫిక్, హైడ్రా సమన్వయంగా పనిచేయాలన్నారు. నగరంలో అడ్డగోలుగా ఫ్లెక్సీలు కడుతుంటే ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదని అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫ్లెక్సీలను నియంత్రించాల్సిందేనన్నారు. పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ కఠినంగా ఉండాలన్నారు. రాత్రి పూట పెట్రోలింగ్ పెంచాలని సూచించారు.
ప్రత్యేక అడిక్షన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయండి : డ్రగ్స్ బాధితుల కోసం ప్రత్యేక డిఅడిక్షన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఎస్ఐ నుంచి నాన్ క్యాడర్ ఎస్పీ వరకు పదోన్నతి తర్వాత రెండేళ్లు ఇతర విభాగాల్లో పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు. సైబర్ క్రైమ్ నియంత్రణపై అధ్యయనం చేసి సమగ్ర నివేదిక తయారు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఫోరెన్సిక్ సెంటర్లు, డేటా సెంటర్లను పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్న ఆయన స్కిల్ వర్సిటీలో సైబర్ క్రైమ్పై పోలీస్ విభాగం కోసం ప్రత్యేక కోర్సు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను కీలక సూచనలు చేశారు.
రౌడీషీటర్లపై నిరంతరం పర్యవేక్షణ ఉండాలి : పోలీస్ శాఖలో బాధ్యత పెరగాలని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. వ్యవస్థలో అందరూ భాగస్వాములేనని పరిధి దాటి వెళ్లేందుకు వీళ్లేదన్నారు. హెడ్క్వాటర్స్ విడిచిపెట్టి వెళ్లాలంటే తప్పని సరిగా ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాల్సిందేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. నేర సమీక్ష సమావేశాలు కచ్చితంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నారు. ఎస్పీలు నిరంతరం జిల్లాలో పర్యటించాలని సూచించారు. రౌడీషీటర్లపై నిరంతరం పర్యవేక్షణ ఉండాలన్నారు. గంజాయి రవాణాను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాలన్నారు. విభాగంలో అన్ని వాహనాలు ఈవీకి మారాలని ఆదేశించారు. శాంతి భద్రతల విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే సహించనని హెచ్చరించారు.
పెట్రోలింగ్ను బలోపేతం చేయాలన్నారు. విలేజ్ పోలిసింగ్ను బలోపేతం చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. పోలీసులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. డ్రోన్ పోలీసింగ్ను పెంచాలన్నారు. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. నేరాల స్వరూపం మారుతుంది.. దానికి అనుగుణంగా పోలీసింగ్ మారాలని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. పోలీస్శాఖలో అవినీతి ని సహించనన్న ఆయన అధికారుల మధ్య సమన్వయం పెరగాలన్నారు. అన్ని పీఎస్ల్లో ఫిర్యాదుల కోసం క్యూ ఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.