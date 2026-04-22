ఆ కంపెనీలకు భూసేకరణ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలి: సీఎం రేవంత్
పరిశ్రమలశాఖపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం సమీక్ష - దావోస్, రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో జరిగిన ఎంవోయూలపై సీఎం సమీక్ష - పెండింగ్ అంశాల గురించి సీఎంకు వివరించిన అధికారులు
Published : April 22, 2026 at 10:39 PM IST
CM Review Meeting on Industrial Department : పరిశ్రమలశాఖపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి మంత్రి శ్రీధర్బాబు, సీఎస్ రామకృష్ణారావు, ఉన్నతాధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. దీనిలో దావోస్, రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో జరిగిన ఎంవోయూలపై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇప్పటి వరకు గ్రౌండ్ అయిన కంపెనీలు, పెండింగ్ అంశాల గురించి అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. ఫ్యూచర్ సిటీ, ఇతర ప్రాంతాల్లో సంస్థలకు కేటాయించాల్సిన భూ వివరాలను తెలిపారు.
ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్లాలి : ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్న కంపెనీలకు భూసేకరణ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. కంపెనీలకు సౌకర్యాలు, భవిష్యత్ అవసరాలపై ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్లాలని సూచించారు. డేటా సెంటర్లకు ఎస్టీపీల ద్వారా శుద్ధి చేసిన నీటిని వినియోగించుకునేలా ప్రణాళికలు రచించాలని పేర్కొన్నారు. పెట్టుబడులకు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న సంస్థలను 3 కేటగిరీలుగా విభజించాలని చెప్పారు. ప్రముఖ సంస్థలకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అన్నారు. సంస్థలు త్వరగా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
పరిశ్రమల శాఖ పై ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించాను. దావోస్ పర్యటనలో, తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో పలు కంపెనీలతో జరిగిన MOU లు, పురోగతిపై ఆరా తీశాను. ఇప్పటి వరకు గ్రౌండ్ అయిన కంపెనీలు, పెండింగ్ వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నాను.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) April 22, 2026
MOU లు కుదుర్చుకున్న కంపెనీలను మూడు… pic.twitter.com/1ZJi0yNaAE
"ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్న కంపెనీలకు భూసేకరణ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలి. కంపెనీలకు సౌకర్యాలు, భవిష్యత్ అవసరాలపై ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్లాలి. డేటా సెంటర్లకు ఎస్టీపీల ద్వారా శుద్ధి చేసిన నీటిని వినియోగించుకునేలా ప్రణాళికలు రచించాలి. పెట్టుబడులకు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న సంస్థలను 3 కేటగిరీలుగా విభజించాలి. ప్రముఖ సంస్థలకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. సంస్థలు త్వరగా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేలా చూడాలి" - సీఎం రేవంత్రెడ్డి
కాళేశ్వరంపై సీబీఐ విచారణ విషయంలో అడుగు ముందుకు పడుతోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి