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వ‌ర్షాలు, ప్రకృతి విపత్తుల‌పై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి స‌మీక్ష - అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు

వర్షాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారుల‌కు సీఎం దిశానిర్దేశం - ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ మాన్యువల్ ప్రకారం జరగాలని ఆదేశాలు

CM Revanth Review With Officials
CM Revanth Review With Officials (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 7:41 PM IST

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CM Revanthreddy Review With Officials on Rains and Precautions : వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టుల వద్ద పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టుల వద్ద మెయింటెన్స్​ మాన్యువల్ ప్రకారం జరగాలని స్పష్టం చేశారు. వర్షాలు, ప్రకృతి విపత్తులపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం వర్షాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రాజెక్టుల సీఈలు, ఎస్​సీలు సీజన్​లో స్థానికంగా ఉండాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఇరిగేషన్​, వాటర్​బోర్డు, ఆర్​డబ్ల్యూఎస్​ అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు.

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CM REVANTH REVIEW WITH OFFICIALS
CM REVANTH REVIEW ON RAINS
వర్షాలపై సీఎం రేవంత్ సమీక్ష
CM REVANTH REVIEW WITH OFFICIALS

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