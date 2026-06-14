వర్షాలు, ప్రకృతి విపత్తులపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష - అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు
వర్షాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం - ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ మాన్యువల్ ప్రకారం జరగాలని ఆదేశాలు
CM Revanth Review With Officials (ETV Bharat)
Published : June 14, 2026 at 7:41 PM IST
CM Revanthreddy Review With Officials on Rains and Precautions : వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టుల వద్ద పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టుల వద్ద మెయింటెన్స్ మాన్యువల్ ప్రకారం జరగాలని స్పష్టం చేశారు. వర్షాలు, ప్రకృతి విపత్తులపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం వర్షాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రాజెక్టుల సీఈలు, ఎస్సీలు సీజన్లో స్థానికంగా ఉండాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఇరిగేషన్, వాటర్బోర్డు, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు.