22(a) నిషేధిత భూముల అంశం - ఒక్క అంగుళానికీ ఇబ్బంది రానివ్వం : సీఎం రేవంత్
22(a) నిషేధిత భూముల రిజిస్ట్రేషన్ల అంశంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష - ప్రజల ఆస్తి పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉందని వెల్లడి - దళారులు, మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించవద్దని సూచన
Published : August 18, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 7:13 AM IST
CM Revanth Reddy Review on 22A Lands : ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు చెందిన భూములు కేవలం 22-a జాబితాలో ఉన్నాయనే కారణంతో రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిచిపోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. ప్రజల ఆస్తి హక్కుల పరిరక్షణకు తమ ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉందని వెల్లడించారు. ఆస్తులు కలిగిన వారు తమ భూములను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుందని స్పష్టం చేశారు. భూముల రిజిస్ట్రేషన్ లేదా 22(a) జాబితా నుంచి భూములను తొలగించే పేరుతో దళారులు, మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించవద్దని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఎవరైనా తప్పుడు హామీలు ఇచ్చినా, డబ్బులు డిమాండ్ చేసినా నమ్మవద్దని సూచించింది.
తెలంగాణలో 22(a) నిషేధిత భూముల రిజిస్ట్రేషన్ల అంశంపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాల దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ప్రజల ఆస్తి హక్కులకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చూడటమే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 22(a) జాబితాలో ఉన్న భూములు, వాటి రిజిస్ట్రేషన్లకు సంబంధించి అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
22-ఏ నిషేధిత భూముల రిజిస్ట్రేషన్ల అంశంపై ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @revanth_anumula గారు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి @INC_Ponguleti గారు ఇతర ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రజల ఆస్తి హక్కుల పరిరక్షణకు తమ ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఆస్తులు కలిగిన వారు రిజిస్ట్రేషన్… pic.twitter.com/kbz9OTrfq8— Telangana CMO (@TelanganaCMO) August 18, 2026
జాప్యానికి తావు లేకుండా : రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో స్లాట్ తీసుకున్న వారి భూములు 22(a) నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నట్లయితే ఆ భూమిపై రెవెన్యూ అధికారులు వెంటనే పరిశీలన చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించారు. రెండు రోజుల్లోగా భూమిని పరిశీలించి, అది ప్రైవేట్ భూమి అని నిర్ధారణ అయితే వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. అంటే ప్రైవేట్ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ల విషయంలో అనవసర జాప్యానికి తావు లేకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోనుంది. అంతేకాదు 22(a) జాబితాకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా జిల్లా కలెక్టర్లకు కూడా సీఎం కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్రతి జిల్లాలో 22(a) జాబితాలో ఉన్న భూములను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని ఆదేశించారు.
భూముల వాస్తవ పరిస్థితిని పరిశీలించి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా సరైన, తప్పుల్లేని జాబితాను రూపొందించాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 22(a) జాబితాలో తప్పులు ఉంటే వాటిని గుర్తించి సరిచేయడం నిజంగా నిషేధానికి లోబడి ఉండాల్సిన భూములను, ప్రైవేట్ భూములను స్పష్టంగా వేరు చేయడం ద్వారా ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ ప్రక్రియను కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్లను సీఎం ఆదేశించారు. తమ భూ హక్కుల విషయంలో ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజల ఆస్తి హక్కుల పరిరక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. ప్రైవేట్ భూములకు సంబంధించి ఒక్క అంగుళానికి కూడా ఇబ్బంది రానివ్వబోమని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
పుకార్లు, కట్టుకథలను విశ్వసించవద్దు : 22(a) భూముల వ్యవహారంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. భూముల రిజిస్ట్రేషన్ లేదా 22(a) జాబితా నుంచి భూములను తొలగించే పేరుతో దళారులు, మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించవద్దని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఎవరైనా తప్పుడు హామీలు ఇచ్చినా, డబ్బులు డిమాండ్ చేసినా నమ్మవద్దని సూచించింది. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో, ఇతర మార్గాల్లో వచ్చే పుకార్లు, కట్టుకథలను విశ్వసించవద్దని ప్రజలకు ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. 22(a) జాబితాలో ఉన్న ప్రైవేట్ భూముల విషయంలో ప్రభుత్వం స్వయంగా పరిశీలన చేపట్టి అర్హత ఉన్న భూములకు రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేసింది.
మొత్తంగా చూస్తే 22(a) నిషేధిత భూముల సమస్యకు ఒకవైపు తక్షణ పరిష్కారం చూపుతూ మరోవైపు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఆన్లైన్లో స్లాట్ తీసుకున్న భూములపై రెండు రోజుల్లో పరిశీలన ప్రైవేట్ భూమి అయితే వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ జిల్లా కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో 22(a) జాబితాల సమగ్ర పరిశీలన తప్పుల్లేని తుది జాబితా తయారీ, ప్రజల ఆస్తి హక్కులకు పూర్తి రక్షణ దళారులు, మధ్యవర్తులకు దూరంగా ఉండాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు.
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