స్కిల్ వర్సిటీలో విదేశీ భాషలు నేర్పేందుకు ప్రత్యేక వింగ్ ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
నైపుణ్యాభివృద్ధిశక్తి కార్యక్రమాలపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష - స్కిల్ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశం - టామ్కామ్ను మరింత బలోపేతం చేయాలని అధికారులకు సూచన
Published : July 31, 2026 at 3:30 PM IST
CM Revanth On Skill University : యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు కంపెనీల్లో ఇంటర్న్షిప్ అవకాశం కల్పించాలన్నారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై అధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
టామ్కామ్ను బలోపేతం చేయాలి : ఏటీసీల్లో ఈవీ, డ్రోన్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన కోర్సులను ప్రవేశపెట్టాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. టామ్కామ్ను మరింత బలోపేతం చేయాలన్నారు. పాస్పోర్టు నుంచి విదేశీ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాల వరకు టామ్కామ్ బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. స్కిల్ యూనివర్సిటీలో విదేశీ భాషలు నేర్పేందుకు ప్రత్యేక వింగ్ను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. డిమాండ్కు తగినట్లుగా నర్సింగ్ కళాశాలలకు అనుమతివ్వాలన్నారు.