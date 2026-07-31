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స్కిల్ వర్సిటీలో విదేశీ భాషలు నేర్పేందుకు ప్రత్యేక వింగ్ ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

నైపుణ్యాభివృద్ధిశక్తి కార్యక్రమాలపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష - స్కిల్ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశం - టామ్‌కామ్‌ను మరింత బలోపేతం చేయాలని అధికారులకు సూచన

CM Revanth On Skill University
CM Revanth On Skill University (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 3:30 PM IST

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CM Revanth On Skill University : యంగ్ ఇండియా స్కిల్​ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు కంపెనీల్లో ఇంటర్న్​షిప్ అవకాశం కల్పించాలన్నారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై అధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

టామ్​కామ్​ను బలోపేతం చేయాలి : ఏటీసీల్లో ఈవీ, డ్రోన్​ టెక్నాలజీ సంబంధించిన కోర్సులను ప్రవేశపెట్టాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. టామ్​కామ్​ను మరింత బలోపేతం చేయాలన్నారు. పాస్​పోర్టు నుంచి విదేశీ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాల వరకు టామ్​కామ్​ బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. స్కిల్ యూనివర్సిటీలో విదేశీ భాషలు నేర్పేందుకు ప్రత్యేక వింగ్​ను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. డిమాండ్​కు తగినట్లుగా నర్సింగ్ కళాశాలలకు అనుమతివ్వాలన్నారు.

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నైపుణ్యాభివృద్ధిపై సీఎం సమీక్ష
CM REVANTH ON SKILL UNIVERSITY
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CM REVANTH ON SKILL UNIVERSITY

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