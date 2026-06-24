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తుంగభద్ర జలాల వినియోగంపై కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలి: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

తుంగభద్ర నికర వాటాజలాలపై కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని సీఎం పిలుపు - తుంగభద్ర జలాల్లో 15.9 టీఎంసీలు రావాల్సి ఉంటే ఐదారు టీఎంసీలకు మించి రావట్లేదన్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

CM Revanth Reddy On Tungabhadra
CM Revanth Reddy On Tungabhadra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 24, 2026 at 10:26 PM IST

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CM Revanth Reddy On Tungabhadra : తుంగభద్ర జలాలకు సంబంధిత అంశాలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. నేడు జలసౌధలో అధికారులతో ఈ సమావేశం జరిగింది. తుంగభద్ర జలాలు, అంతర్ రాష్ట్ర అంశాలు, ఆర్​డీఎస్​ ఆధునికీకరణ పనుల అంశాలపై ప్రభుత్వం అనుసరించాల్సిన వైఖరిపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇతర అంశాలపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధికారులతో చర్చించారు.

తుంగభద్ర జలాల వినియోగంపై కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నికర వాటాజలాలపై కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని అన్నారు. భాగస్వామ్య రాష్ట్రాలతో సమన్వయ సాధనకు కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తుంగభద్ర జలాల్లో రాష్ట్రానికి 15.9 టీఎంసీలు రావాల్సి ఉందని సీఎం వెల్లడించారు.

తుంగభద్ర బోర్డును పటిష్టం చేయాలి : రాష్ట్రానికి 15.9 టీఎంసీలు రావాల్సి ఉండగా ఐదారు టీఎంసీలకు మించి రావట్లేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. నీటి వాటాల సమర్థ వినియోగానికి తుంగభద్ర బోర్డును పటిష్టం చేయాలని సూచించారు. ఆర్​డీఎస్‌ ఆనకట్ట ప్రమాదకరంగా మారిందని తెలిపారు. ఆర్డీఎస్‌ భద్రతకు చేపట్టాల్సిన పనులను అత్యవసరంగా గుర్తించాలని పిలుపునిచ్చారు. రాజోలిబండ డైవర్షన్ కెనాల్‌ ఆధునీకరణకు రూ.59 కోట్లు డిపాజిట్ చేశామని చెప్పారు. సొమ్ము డిపాజిట్ చేసినా రాజోలిబండ డైవర్షన్ కెనాల్‌ పనులు పూర్తి కాలేదని వెల్లడించారు.

నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన సూచనలు పాటించాలి : రాజోలిబండ డైవర్షన్ కెనాల్‌ పనులపై ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తానన్నారు. ఈ కెనాల్‌లో వెంటనే పూడిక తీసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. పూడికతీతతో పాటు 2004లో నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన సూచనలు పాటించాలని సూచించారు. మలమ్మకుంట బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ సామర్థ్యం పెంచాలని పిలుపునిచ్చారు.

సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తాం : ఆర్డీఎస్ పరిధి రైతుల ఇబ్బందులను సీఎంకు వివరించామని ఆర్డీఎస్ మాజీ ఛైర్మన్ సీతారామ్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తాము చెప్పిన అన్ని విషయాలను సీఎం విన్నారని తెలిపారు. సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని సీఎం చెప్పారని వెల్లడించారు. సీఎం, మంత్రులు ఉత్తమ్, జూపల్లికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

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TAGGED:

CM REVANTH ON TUNGABHADRA RIVER
REVIEW MEETING ON TUNGABHADRA WATER
తుంగభద్ర జలాలపై సీఎం రేవంత్​
CM REVANTH REDDY ON TUNGABHADRA

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